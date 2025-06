Video: Altafulla habló por primera vez con la hija de Karina García tras ganar ‘La casa de los famosos’

Isabella Vargas, hija de Karina, compartió el momento de su primer contacto con Altafulla tras ganar 'La casa de los famosos Colombia', por videollamada - crédito cortesía del Canal RCN - @issaflow_/Instagram

La final de La casa de los famosos Colombia celebrada el pasado lunes 9 de junio, dio como ganador a Altafulla, que superó en las votaciones a Melissa Gate, Emiro Navarro y La Toxi Costeña.

De este modo, el cantante, que ingresó a la mitad de la competencia, se llevó el premio mayor de 400 millones de pesos y se sumó a Karen Sevillano ganador en la historia del reality show del Canal RCN.

Luego de que Altafulla se uniera a la tradición de apagar las luces de la casa estudio para dar por finalizada la temporada, el barranquillero estuvo celebrando con Karina García, su pareja durante la temporada y su jefe de campaña durante la recta final.

Una de las que siguió atentamente lo que ocurría fue Isabella, la hija mayor de Karina, que ocasionalmente se refirió a lo que sucedía en la competencia, primero con su mamá y luego con Altafulla, al que no dudó en apoyar.

La hija de Karina García celebró la victoria del cantante en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @issaflow_/Instagram

Además de compartir su reacción de alegría con el anuncio de Altafulla como vencedor de la segunda temporada, Isabella reveló un momento de la videollamada en la que pudo hablar por primera vez con Altafulla después de la final de La casa de los famosos, siendo su primer contacto público.

En esa conversación, compartida a través de las historias de la cuenta oficial de Instagram de Isabella, se evidenció la emoción de Altafulla, que expresó que aún no asimilaba lo que había sucedido. “Aún no puedo creerlo”, confesó Altafulla.

La hija de la modelo se comunicó con el ganador de 'La casa de los famosos Colombia' por primera vez, mediante videollamada - crédito @issaflow_/Instagram

Tras el desenlace, Isabella se comunicó con el cantante y con su madre, para conocer sus impresiones y compartir la alegría por el resultado. Durante la videollamada, tanto Isabella como el responsable de las redes sociales de Karina, celebraron el logro de Altafulla y le recordaron: “¡Te llevamos a la final!”.

Además, animaron a la pareja a sellar el momento con un beso, gesto que fue correspondido por ambos y recibido con entusiasmo por los seguidores de la pareja.

Ahora la expectativa de las redes sociales gira alrededor de cómo evolucionará la relación entre Karina García y Altafulla, fuera del entorno televisivo.

Además, el cantante, que ya se despidió simbólicamente de la casa que habitó durante 72 días, anunció que retomará su carrera musical, aprovechando el impulso que le dio su paso por el programa de telerrealidad.

Altafulla confirmó que su exnovia Rochy ya conoció a Karina García

En redes sociales se han viralizado clips del primer encuentro, que fue por videollamada - crédito TikTok

El propio Altafulla reveló lo que se dijeron las dos mujeres en medio de una entrevista en el programa Buen día, Colombia, indicando que luego de salir del programa y recibir el premio, lo primero que hizo fue contactar a su expareja Rochy (a la que hizo referencia en varias ocasiones en la casa estudio) para presentarle a Karina García.

Altafulla compartió que la reacción de su exnovia fue positiva y que ella felicitó a la nueva pareja.

“Por ejemplo, yo tengo esa ex de la que hablé en el programa (Rochy) ayer cuando salí del programa, de ganar, estaba con Kari y lo primero que hicimos fue llamarla por videollamada y presentarle a Karina. Y lo primero que le dijo a Kari, le dijo: ‘hey, bien, que bacano que estén juntos y te felicito por todo, pero te faltó un poquito más, tener un poquito más de berraquera para contestar a esas peladas que te jodieron tanto’”, relató el cantante.

Estas declaraciones sorprendieron a los presentadores, y el cantante no dudó en destacar que Rochy los invitó a visitarla en Barranquilla, mostrando así la buena relación que mantienen a pesar de su historia sentimental: “Me dijo cuando vengas con Karina pa’ acá, pa’ Barranquilla me dices para hacer algo”, citó el artista sobre la conversación tan esperada, pues aunque se dio por medio de un dispositivo móvil, todo apunta a que pronto se dará en persona.