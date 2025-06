Se hicieron pasar por agentes de la Sijín para secuestrar a dos hermanos en Santa Marta: esta es la historia

Los ciudadanos afirmaron no tener idea a dónde fueron trasladados - crédito Freepik

Secuestradores lograron ingresar al conjunto residencial Parques de Bolívar Etapa 1 en Santa Marta, mientras simulaban ser agentes de la Sijín, portando credenciales y uniformes falsos, lo que encendió las alarmas entre los residentes sobre la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad en la región.

Según reportó el medio local Alerta Caribe, los hermanos Pedro Segundo y Sergio Miguel Torres Escorcia fueron liberados ilesos tras permanecer 12 horas en cautiverio, un hecho que dejó numerosas preguntas entre sus familiares y allegados sobre los responsables y los motivos detrás del rapto.

De acuerdo con información preliminar, el secuestro ocurrió en la madrugada del martes 10 de junio de 2025, en el momento en el que los delincuentes ingresaron al conjunto residencial haciéndose pasar por miembros de la Sijín.

Ante esta situación se pronunció el coronel Jaime Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, que confirmó que los delincuentes presentaron documentos falsos y vestían prendas que imitaban los uniformes oficiales, lo que les permitió acceder al apartamento de los hermanos sin levantar sospechas.

“Tenemos evidencia audiovisual donde se muestra que los responsables utilizaron una simulación de autoridad para ingresar. Entraron al conjunto residencial, localizaron el apartamento y extrajeron a los hermanos con total calma, como si se tratara de un procedimiento judicial”, indicó el coronel Ríos en declaraciones recogidas por el medio local.

Tras la denuncia, la Policía Metropolitana activó un plan de respuesta urgente en coordinación con el Gaula, la Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación:: “A partir del reporte inicial, desplegamos toda la capacidad institucional. Se realizó la recolección de evidencias físicas y tecnológicas, incluyendo análisis de cámaras de seguridad del conjunto y áreas aledañas. Gracias a este trabajo, ya en la tarde se nos informó que las personas habían sido retornadas a su lugar de residencia”, explicó el comandante de la Policía.

Los hermanos Torres Escorcia fueron liberados en las inmediaciones de su residencia, aunque no pudieron precisar el lugar exacto donde permanecieron retenidos: “Ellos manifiestan que no fueron maltratados ni torturados. Simplemente fueron llevados a un sitio no determinado y luego dejados en las inmediaciones del mismo sector de donde fueron sacados”, relató el coronel Ríos. Tras su liberación, ambos recibieron atención médica y se determinó que su estado de salud físico era bueno, aunque presentaban signos de afectación emocional por la experiencia.

Las autoridades indicaron que una de las líneas de investigación apunta a conflictos de convivencia en Puebloviejo, municipio de origen de los hermanos, como posible detonante del secuestro. Además, se conoció que uno de los hermanos estaba cumpliendo una medida de detención domiciliaria, lo que ha llevado a las autoridades a considerar la hipótesis de que el rapto podría estar relacionado con ajustes de cuentas, aunque esto se confirmará o descartará conforme avance el proceso.

“No podemos descartar ninguna hipótesis. Estamos investigando si se trató de una estructura criminal organizada o delincuencia común. Por eso, la labor de investigación continúa activa y articulada con la Fiscalía”, puntualizó el coronel Ríos.

El coronel Ríos aprovechó el diálogo con Alerta Caribe y realizó un llamado a la comunidad para que utilice los canales oficiales y reporte cualquier situación sospechosa, debido a que la información ciudadana es fundamental para anticipar y prevenir hechos delictivos que puedan llegar a afectar a los ciudadanos.

“La gente debe comunicarse con nosotros, generar confianza, denunciar. Necesitamos saber en qué puntos de la ciudad debemos intervenir con más fuerza, dónde hay presencia de estructuras criminales o redes ilegales. La información ciudadana es vital para anticiparnos a estos hechos”, dijo el comandante.