Habló la periodista que hizo enojar a Melissa Gate por preguntarle sobre la relación entre Karina y Altafulla: “No se lo tomen todo personal”

Melissa Gate fue tendencia en redes sociales porque se retiró de una cabina de radio, durante su gira de medios tras quedar como segunda finalista de La casa de los famosos Colombia.

Durante la entrevista, los periodistas le preguntaron sobre su opinión de la relación entre Altafulla y Karina García.

La paisa se paró de la mesa y se fue, argumentando que le parecía una falta de respeto y dejando con la palabra en la boca a la periodista de Radio Uno Bogotá.

Pues bien, se conoció la identidad de la comunicadora, se trata de Vicki Balanta, que a través de sus redes sociales dio la opinión que tiene sobre lo que ocurrió con la paisa durante la charla que tenían.

Inicialmente, la periodista abrió la publicación diciendo que en efecto ella fue la que hizo la polémica pregunta, mientras lanzó un interrogante para sus seguidores “imprudencia o no imprudencia, juzguen ustedes”.

Según dijo Balanta, como periodista tiene todo el deber de preguntar, pues es parte de su trabajo y “no lo hice con intención de incomodar, es más, lo hice con la intención de informar”.

La comunicadora agregó que la pregunta que le formuló a la paisa es algo que todo el mundo quería saber cuando los participantes salen de la casa estudio, pues al final del día “es un juego”, haciendo referencia a su paso por la convivencia entre famosos.

Y agregó: “No todas las preguntas son cómodas y lo sabemos. En algún momento le hice una entrevista a Karina donde le hice X pregunta. Ella quizás se sintió un poco incómoda y dijo con todo respeto y con todo amor: Ay, no la quiero responder”, comparando las dos situaciones.

Según lo que expuso la periodista, su reacción frente a lo que ocurrió con Karina fue de respeto, algo que al parecer no ocurrió con Melissa, pues considera que no transgredió ningún límite de la exparticipante del reality.

“Considero que no hice absolutamente nada malo y más sabiendo que Melissa Gate era una de las más opcionadas a ganar, así que no le veo nada de malo a esta pregunta. Al fin y al cabo, esto es un juego, no se lo tomen todo personal. Disfruten la vida”, mencionó Balanta antes de concluir su mensaje.

Finalmente, Vicki agradeció a los oyentes y seguidores que le han expresado su apoyo frente al mal rato que pasó con Melissa en la cabina, mientras que dijo que a aquellos que se han puesto del lado de la segunda finalista “también de una u otra manera los leo con amor. Disfrutemos que esta vaina es un juego, hombre”, fueron sus declaraciones.

Las reacciones en respaldo que quedaron plasmadas en su publicación, destacan: “Esas estrellitas “estrelladas” de hoy en día que no tienen respeto por los medios de comunicación"; “En mi humilde opinión fue error de ambas partes, la periodista tuvo que darle foco a las 3 personas que estaban ahí”, entre otros más.

Reacciones de otros comunicadores

Otro de los que expuso su opinión sobre la actitud que tomó Melissa Gate con los medios de comunicación fue el periodista Carlos Ochoa que emitió un breve comunicado a través de sus canales digitales. El comunicador paisa aseguró sentirse “muy triste”, pues los periodistas también merecen respeto.

“Siempre me pareció un personaje maravilloso, una participante increíble con su personalidad, su estilo ... Lo que hizo hoy de tratar mal a la prensa eso no se hace, menos en Colombia, esto no es México. Aquí no necesitamos personajes que traten mal a los periodistas", sentenció el paisa en su cuenta oficial de Instagram.