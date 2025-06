Morrissey anunció su regreso a Colombia, a más de un año de cancelar su gira latinoamericana: esto es lo que se sabe

Morrissey anunció las fechas de su próxima gira por América Latina, e incluyó a Colombia en una fecha todavía por anunciar - crédito cortesía Ocesa

El calendario de conciertos en Colombia sigue preparando anuncios para lo que promete ser un segundo semestre cargado de eventos a gran y media escala para todos los géneros y estilos que frecuentan los amantes de la música en el país.

Recientemente se dio a conocer el regreso de uno de los grandes nombres en la historia del rock alternativo. Se trata del cantante británico Morrissey, que a través de sus redes sociales confirmó su regreso a Latinoamérica con una serie de presentaciones.

El mancuniano, reconocido por su etapa como vocalista en la influyente banda The Smiths y con una destacada carrera como solista que ya está por cumplir cuatro décadas.

En las cuentas oficiales del artista se anunció una serie de presentaciones en México, Argentina, Brasil, Chile y Perú, que se realizarán entre octubre y noviembre de 2025. En la descripción del cartel, la cuenta oficial del artista advirtió que habrá una fecha extra en la ciudad de Bogotá, que será anunciada próximamente.

La cuenta oficial de Morrissey anunció, además de las seis fechas confirmadas, una séptima en Colombia que se revelará próximamente - crédito @morrisseyofficial/Instagram

Tomando en cuenta el itinerario que dio a conocer el cantante, la capital colombiana podría ser el cierre de esta serie de presentaciones. Por lo tanto, se espera que en los próximos días se haga el anuncio oficial del escenario que recibirá al cantante, así como los precios y formas de pago disponibles.

Cabe recordar que en 2024, Mozz (como también es conocido por sus fans) planeaba presentarse por América Latina en los primeros meses del año con su gira 40 Years of Morrissey, incluyendo un concierto en el Movistar Arena de Bogotá programada para el 10 de febrero de ese año.

Sin embargo, dos semanas antes de que esta gira tuviera lugar, el artista canceló dichas presentaciones por problemas de salud que le obligaron a guardar reposo por instrucción médica.

En la cuenta oficial de Morrissey se notificó que recibió ordenes de reposo absoluto por dos semanas, razón por la que Morrissey tuvo que cancelar sus fechas por Latinoamérica en 2024 - crédito @morrissey/Instagram

“El artista está recibiendo supervisión médica por agotamiento físico. Se le ha ordenado descanso durante las próximas dos semanas y se mantendrá en Zúrich. Por ende, el concierto que iba a celebrarse el 10 de febrero en el Movistar Arena no se podrá llevar a cabo”, informó la productora Páramo Presenta, encargada de la realización de dicho concierto, haciendo eco de las palabras del mánager del artista en su cuenta oficial.

El inminente regreso de un inconformista y una leyenda del rock alternativo

Morrissey es reconocido como uno de los principales exponentes del rock alternativo por su trabajo con The Smiths y luego con su carrera en solitario - crédito cortesía Ocesa

Lo cierto es que, a falta del anuncio oficial, parece un hecho que el inglés que interpretó éxitos como This Charming Man, How Soon Is Now?, There Is A Light That Never Goes Out, Bigmouth Strikes Again o Girlfriend In A Coma con The Smiths, y luego Suedehead, Everyday Is Like Sunday, The More You Ignore Me, The Closer I Get como solista hará su regreso al país luego de 13 años.

En esa oportunidad, Morrissey se presentó en el Teatro Metropol, el 17 de marzo de 2012, como parte de su gira mundial de 2012-2013. En esa ocasión interpretó un total de 20 canciones, de las cuales cinco fueron de su etapa con The Smiths y el resto de su carrera solista, haciendo especial énfasis en los tres que el propio artista consideró los mejores de su carrera: You Are The Quarry (2004), Ringleader of The Tormentors (2006) y Years Of Refusal (2009).

A lo largo de su carrera, Morrissey fue conocido por sus incendiarias declaraciones, ya fuese contra otros artistas o por sus posiciones políticas, a lo que se suma su reconocimiento como un defensor acérrimo del veganismo. Por este punto, el cantanta fue galardonado con el Social Vanguard Award 2024, un reconocimiento que destaca su activismo y compromiso constante por los derechos de los animales, una causa que defendió desde los inicios de su carrera musical.