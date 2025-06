Presentadora de France 24 registró en vivo fuerte sismo de 6,5 de magnitud en Colombia: así fue el momento

Así fue el momento en el que el sismo de 6,5 se sintió en los estudios de la cadena francesa de televisión - crédito France 24

La emisión de noticias France 24 en Español se vio interrumpida cuando se registró el fuerte movimiento telúrico en Colombia de 6,5 con epicentro en Paratebueno, Cundinamarca. La presentadora despedida el informe de la periodista Ethel Bonnet desde el Líbano, cuando la escenografía del set comenzó a moverse.

Aunque la periodista inicialmente dijo que era un sismo leve, la intensidad fue en aumento, por lo que solicitó a los televidentes en Colombia mantener la calma y evacuar sus viviendas de ser posible.

“En este momento estamos presenciando un leve temblor en los estudios de France 24 acá en la capital colombiana, Bogotá. No es leve; de hecho, es bastante fuerte, nosotros llamamos a la calma, las luces del estudio y de la cámara se están moviendo, los llamamos a nuestros espectadores a la calma. Nosotros continuamos con la transmisión y los dejamos, en breve regresamos”, fue el mensaje de la presentadora en medio del angustiante momento.

Así está el municipio de Paratebueno, luego del movimiento telúrico reportado en la mañana 8 de junio - crédito Bomberos de Cundinamarca

Según datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC), este fenómeno telúrico alcanzó una magnitud de 6,5 y tuvo su epicentro en el municipio de Paratebueno, Cundinamarca. El movimiento sísmico se registró a las 8:08 a. m., a una distancia de 7 kilómetros de Paratebueno, 19 kilómetros de Medina y 35 kilómetros de Restrepo en el departamento de Meta.

Cundinamarca, el departamento más afectado por el sismo de 6,5 de magnitud

Santa Cecilia, un sector a las afueras del epicentro del sismo también sufrió las consecuencias - crédito @RadNalCo/X

El capitán de los Bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán, emitió una declaración confirmando el sismo y explicando que las autoridades comenzaron a realizar un barrido en los 116 municipios del departamento para evaluar los posibles daños:

“informamos que en hora de la mañana se acaba de presentar un fuerte sismo, el cual es reportado a lo largo del departamento en Cundinamarca. Nos encontramos haciendo barrido en los 116 municipios, cualquier novedad estaremos informando”.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, comunicó sobre las afectaciones sufridas en el sector de Villa Cecilia en Paratebueno, donde varias viviendas resultaron dañadas y se registraron cuatro personas con heridas leves, quienes fueron atendidas en el centro de salud local. La situación se monitorea de cerca con la ayuda del Comité de Gestión del Riesgo Departamental.

En Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán informó que, aunque no hubo heridos en la capital, se dieron algunos incidentes, como personas atrapadas en ascensores y apartamentos, además de una persona asistida por crisis de ansiedad. Un deslizamiento en el barrio San Jorge, de la localidad Uribe Uribe, causó daños menores en infraestructuras y cortes de energía debido al daño en varios transformadores. Sin embargo, el servicio eléctrico fue restablecido en la mayor parte de la ciudad.

Las personas que esperan un parte médico del senador Miguel Uribe compartieron las imágenes - crédito @lafm/X

Las autoridades también informaron cierres temporales y preventivos en las instalaciones manejadas por la concesionaria Coviandina, incluidos túneles, puentes y viaductos. El Ministerio de Transporte anunció que, tras la revisión necesaria, la vía Bogotá-Villavicencio vuelve a estar habilitada.

Posterior a este evento, se registraron varias réplicas. A las 8:20 a.m., se reportó un temblor con magnitud de 4.0, seguido de otro a las 8:37 a.m. con una magnitud de 4.5, ambos localizados nuevamente en Paratebueno. Más adelante, a las 9:00 a.m., ocurrió un tercer temblor con magnitud de 3.8, manteniendo los municipios cercanos en alerta.

Qué hacer después de un sismo en su hogar:

Manténgase informado a través de la radio y/u otros dispositivos de comunicación.

Tenga siempre precaución al momento de abrir puertas de armarios, estantes u otros muebles.

Si hubo daños en su hogar, espere a que las autoridades competentes le indique que puede retornar a su hogar.

Cabe destacar que las autoridades le pueden aconsejar trasladarse e instalarse en alojamientos temporales