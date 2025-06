Panamá pide colaboración de Colombia para atender emergencia de basuras en el tapón del Darién

Expertos afirman que limpiar el Darién costará más de 12 millones de dólares - crédito Juan Gabriel Mosquera

Con la intervención de Estados Unidos, Panamá ha llevado a cabo varias estrategias para mitigar el impacto de la crisis de migrantes que se ha registrado en los últimos años en el tapón del Darién, única frontera terrestre de Centroamérica con América del Sur.

Además de los vuelos humanitarios en los que han sido regresados a su país de origen miles de migrantes, la nación centroamericana ha cerrado zonas del Darién y ha implementado leyes que han provocado que la llegada de extranjeros por la selva se reduzca hasta en un 99%.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Muestra del apoyo de Estados Unidos a Panamá se demostró con la entrega de botes, buses y equipos avaluados en más de tres millones de dólares para reforzar la seguridad de la frontera.

La Embajada de los Estados Unidos en Panamá también entregó al Ministerio de Seguridad 16 botes inflables reforzados y 32 motores, con los que aumentará el pie de fuerza de las autoridades en las rutas marítimas que son utilizadas por los “Coyotes”

Sin embargo, los problemas en el Darién no solo son por los migrantes, sino que el Gobierno panameño ha expuesto que las consecuencias ambientales que generó el paso de extranjeros es algo que debe resolver junto a Colombia.

Locales afirman que las autoridades se han llevado a los migrantes, pero no su basura - crédito EFE

Presidente de Panamá pidió la ayuda de Colombia

En un pronunciamiento público, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reveló que ha planteado a Colombia la posibilidad de realizar una valoración del impacto ecológico que ha provocado la crisis migratoria en el Darién.

Al respecto, Mulino destacó que lo que era una “trocha”, en la que no pasaba ninguna persona, se transformó en una “calle” llena de basura por el paso ilegal de más de un millón de personas desde Colombia.

“Cumplimos y cerramos el Darién, pero el daño ecológico allí yo no sé, todavía. Eso es un tema que hay que valorar. Está el Ministerio de Ambiente y se lo he planteado también a las autoridades de Colombia, que hagamos una valoración”, afirmó Mulino.

El presidente de Panamá indicó que requiere la ayuda de Colombia para intervenir el Darién - crédito Europa Press

Cabe recordar que luego de informar que la llegada de migrantes por la selva bajó en un 99%, Panamá tomó la decisión de cerrar las estaciones migratorias en el Darién.

Actualmente, la llegada de migrantes está siendo controlada desde Panamá con el cierre de trochas y la habitación de un “corredor humanitario”, en el que los extranjeros se registran para luego saber si tienen la intención de volver a su país de origen de manera voluntaria tras pasar por la selva.

Sobre los problemas climáticos en el Darién, el ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, informó que un cálculo, no mencionó su fuente, afirma que cada migrante deja alrededor de nueve kilos de basura durante su paso por la frontera terrestre con Colombia.

Además, mencionó que hay tres rutas identificadas como las más utilizadas, en las que habría afectaciones de hasta 37 quebradas y 20 ríos.

Paso constante de migrantes ha afectado ríos y quebradas en el Darién - crédito AP

En un informe de The Associated Press, la comunidad de Villa Caleta, que ha vivido en la zona durante décadas, indicó que ahora no pueden bañarse en el río, los peces que pescan huelen a combustible de las embarcaciones que transportan a los migrantes y que los grupos criminales que han llegado a la región ahora están extrayendo oro, provocando la deforestación de miles de hectáreas.

Al respecto, entidades sin ánimo de lucro han indicado que limpiar la selva del Darién podría costar hasta 12 millones de dólares, que es el mismo valor de lo que valdría el inicio de estudios para conocer el impacto en las fuentes hídricas y en la biodiversidad de la zona, un proyecto que ha estado sin novedades desde 2023, cuando comenzó la crisis migratoria.