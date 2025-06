Estafa en Bogotá: mujer dejó en evidencia el peligro de buscar apartamento en arriendo con pago por adelantado

La internauta Wendy expuso en TikTok una nueva estafa de arriendo de apartamentos que exige dinero por adelantado - crédito cuellxr_w/TikTok

Las estafas telefónicas y digitales continúan siendo un flagelo persistente en la capital colombiana, dado que miles de ciudadanos son víctimas de delincuentes que, con tácticas cada vez más sofisticadas, buscan despojar a las personas de su dinero y datos personales.

Un reciente y curioso caso, compartido por la internauta Wendy a través de TikTok, dejó en evidencia una nueva modalidad de fraude: el intento de cobrar dinero por adelantado para confirmar una cita de visita a un apartamento en arriendo que, en realidad, nunca existió.

Un engaño que inició en Marketplace

De acuerdo con el relato, Wendy y su pareja se encontraban en la búsqueda de un apartamento para arrendar en Bogotá, por lo que recurrieron a plataformas como Marketplace para encontrar opciones.

Todo parecía ir bien al principio, pues dos contactos diferentes respondieron a sus solicitudes, y uno de ellos le dio el visto bueno a su perfil.

“Me dijo que para ver el apartamento no lo podíamos ir a ver mañana, pero que para verlo yo tenía que dejarlo pisado, consignándole la plata a la cuenta del marido”, explicó Wendy, que desde el inicio sintió que algo no encajaba.

La insistencia de la supuesta arrendadora, que argumentaba vivir en Cajicá y necesitar la seguridad de que la cita fuera “a la fija”, generó aún más sospechas en la pareja de Wendy.

Visita al conjunto residencial y una alarmante coincidencia

Ante la extraña petición de consignar dinero para ver el inmueble, Wendy decidió ir directamente al conjunto residencial que aparecía en el anuncio: Portal de Alcaparros.

Su objetivo era verificar si el apartamento realmente existía y si había propiedades en arriendo, pero la respuesta de los vigilantes fue contundente: “No, es que aquí ahorita no hay apartamentos en arriendo”.

Pero, la revelación más impactante llegó de boca del personal de seguridad: “Ayer vinieron unos venezolanos que habían dizque enviado ya $150.000 y que luego enviaron como otros $100.000 y vinieron a esperar al arrendatario, pero es que el arrendatario nunca llegó porque no hay apartamentos disponibles”, este testimonio encendió las alarmas de Wendy, que empezó a atar cabos.

Los vigilantes sugirieron que podría tratarse de otro conjunto llamado “Alcaparros” en Ciudad Verde, ya que el anuncio original mencionaba “Portal Alcaparros, Ciudad Verde”, por lo que Wendy, aunque ya sospechaba, decidió ir hasta allí para descartar cualquier duda.

Un mismo “marido” para dos anuncios

Al llegar al segundo conjunto, efectivamente encontró apartamentos disponibles y le proporcionaron un portafolio; sin embargo, ninguno de los números de contacto en ese portafolio coincidía con los de las dos personas con las que había estado hablando en Marketplace.

El clímax de la historia llegó cuando la supuesta arrendadora del primer apartamento, el que más le había gustado, le envió los datos para la consignación: “Cuando ella me manda la cuenta del esposo, es la misma cuenta que me había mandado la otra señora y entonces a mí me dio risa, esto es una estafa”.

Un mensaje que desnudó la estafa

Con la confirmación del engaño, Wendy decidió confrontar a los estafadores de una manera ingeniosa y humorística, por lo que envió un audio a cada una de las supuestas arrendadoras.

Al primer contacto, le dijo: “Lo que pasa es que, pues a mí sí me interesa, pero sabes qué, yo estoy mirando varias opciones y resulta que por pura casualidad, la otra señora con la que estoy hablando tiene el mismo marido que usted, ¿no?”.

Al segundo contacto, la respuesta de Wendy fue aún más audaz: “Lo que pasa es que la otra señora me mandó el mismo... resulta que el marido de ella también se llama Jaime Tal. Y le dije: ‘No, qué pena contigo que te estés enterando de la infidelidad así, o sea, yo no quería que tú supieras de los cachos así, discúlpame, pero me cuentas si podemos ir a ver el apartamento, si todavía es necesario abonar para ir a verlo’”.

Las respuestas de las estafadoras fueron contundentes: no hubo más. Ambas eliminaron los mensajes donde habían enviado los datos de la cuenta y el nombre del supuesto “marido”: “Imagínese donde yo hubiera mandado la plata. ¡Me roban, ¿no?,” reflexionó Wendy, aliviada de haber evitado el fraude.