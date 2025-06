Daniel Sancho arremetió contra la Policía de Tailandia, la acusó de esconder el cuerpo del cirujano colombiano Edwin Arrieta

Autoridades encontraron el cuerpo del colombiano en el mar y un vertedero - crédito Policía de Tailandia

En agosto de 2023, en España y Colombia generó conmoción la noticia de la detención en Tailandia del europeo Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta, un reconocido cirujano plástico del país cafetero.

Después de reconocer que había cometido el crimen, meses más tarde Sancho cambió su versión e indicó que las autoridades lo habían engañado para declarar, por lo que la defensa del español recriminó la ausencia de un traductor en el proceso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Tras un juicio que generó múltiples debates en el país europeo, Sancho fue condenado a cadena perpetua, decisión que fue apelada por sus abogados, que han pedido que el proceso vuelva a ser repetido.

Los nuevos argumentos de la defensa de Sancho

Sancho permanece en la prisión de Surat Thani - crédito Reuters

El 5 de junio, los abogados de Daniel Sancho, Marcos García Montes y Carmen Balfagón, sorprendieron a la opinión pública al asegurar que la policía de Tailandia cometió varias irregularidades durante la investigación por la muerte de Edwin Arrieta.

De acuerdo con los juristas, las autoridades “eliminaron discretamente” parte del cadáver de la víctima para propiciar la condena que recibió el español.

Cabe recordar que Daniel Sancho no solo terminó con la vida del colombiano, sino que desmembró y arrojó su cuerpo en el mar y en un vertedero de Koh Samui, y debido a que el torso del cirujano no fue encontrado, no se pudo identificar la causa real de la muerte.

En un documento expuesto a los medios, la defensa de Daniel Sancho asegura que el torso de Arrieta fue encontrado el 6 de agosto de 2023, pero durante el juicio los uniformados que participaron de la búsqueda aseguraron que esa parte no fue hallada en los dos lugares mencionados.

Daniel Sancho reveló que desmembró al colombiano en el baño del hotel en el que se estaban hospedando - crédito Policía de Tailandia

En su momento, las autoridades indicaron que el anuncio sobre el hallazgo del torso fue un “error tipográfico” de uno de los uniformados; sin embargo, los abogados españoles reafirman que fue escondido para que no se comprobara que en realidad el cuerpo no tenía heridas de arma blanca, como se estipuló en el informe final.

“Tras el descubrimiento del torso y la evidente ausencia de heridas de arma blanca, este trozo concreto de los restos del fallecido se convirtió en una prueba que no se ajustaba a la narrativa preconcebida de los funcionarios encargados de la investigación”, exponen los juristas.

Durante el juicio, García Montes y Balfagón afirmaron que el torso del colombiano era clave para demostrar que Edwin Arrieta no fue apuñalado y que su muerte se registró durante una pelea con Daniel Sancho en la que ambos se agredieron.

La defensa del español busca que el juicio sea repetido - crédito RedesSociales/Yahorasonsoles

Además del hallazgo del torso, la defensa de Daniel Sancho asegura que se registraron otras irregularidades durante el proceso, reafirmando que la confesión del español no fue grabada.

“Es simplemente imposible creer que en un caso de tan alto perfil como este, la policía investigadora no haya grabado un interrogatorio tan importante del acusado”.

Debido a lo expuesto, los abogados de Daniel Sancho, que aún no ha pagado la indemnización de 106.000 euros a los padres de Edwin Arrieta, insisten que lo correcto es que el juicio en contra del español vuelva a registrarse.

Cabe recordar que el primer juicio se desarrolló entre el 9 de abril y el 2 de mayo de 2024 en Koh Samui, lugar en el que se registraron los hechos, motivo por el que los abogados europeos piden que en caso de que sea aceptada su petición, el nuevo proceso sea en otra ciudad y tenga en todo momento la inspección del Tribunal de Apelaciones de Tailandia, que es la entidad que decidirá si el caso será reabierto.