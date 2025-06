La precandidata presidencial Claudia López reveló los difíciles momentos que pasó por el cáncer: “Me dijo el médico ‘se tiene que operar ya”

La exalcaldesa de Bogotá presento su precandidatura a la presidencia de Colombia - crédito redes sociales/X

La exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial a los comicios del año 2026, reveló detalles inéditos de su vida personal en una entrevista para medios de comunicación.

En la mañana del miércoles 4 de junio, la candidata fue una de las invitadas del programa Inexpertas, de Bésame, espacio donde reveló detalles del difícil episodio de salud por el que atravesó hace más de una década.

López dejó un poco de lado el tema político y sacó a la luz temas de su vida privada: contó cómo la disciplina de practicarse un autoexamen le desencadenó en la detección temprana de un cáncer.

Contó que en el año 2013 le fue detectado un cáncer de seno de manera inesperada: “Yo tuve cáncer de seno y porque soy juiciosa lo descubrí, así como soy juiciosa y disciplinada para trabajar y para estudiar, también lo soy para mi salud”, aseguró.

Claudia expresó que afortunadamente la ciencia y sus profesionales han avanzado, por lo que de inmediato le fue sugerida una intervención quirúrgica.

“Me dijo el médico: ‘Se tiene que operar ya, tranquilícese porque la ciencia ha evolucionado mucho, pero se tiene que operar ya’”.

Esta situación se presentó en medio de un agitado panorama personal y político a causa de sus estudios y las gestiones que estaba comandando para combatir la corrupción en el país.

“Estaba yo estudiando mi doctorado, denunciando la parapolítica y acababa de meter a un parapolítico corrupto y perverso en la cárcel, quien me amenazó de muerte“, explicó que la cuestión era de suma importancia, “si no me mata él, me mata el cáncer”.

Después que la cirugía, el paso a seguir fueron las radioterapias para combatir cualquier célula que haya quedado en el cuerpo, desde entonces está libre de la enfermedad atendiendo a controles con regularidad para evitar que vuelva a aparecer.

Finalmente, compartió cuáles serían sus no negociables para cuidar su salud física y mental luego de haber pasado por un complejo episodio de una enfermedad.

“La receta de una vida feliz está en comer bien, tener hábitos de vida saludable, sonreír, tener alegría, compartir las tristezas cuando las tenemos, caminar, hacer ejercicio, disfrutar de la naturaleza, hacer lo que nos gusta y hacer el bien”, concluyó.

Claudia López oficializa su candidatura presidencial para el 2026

En horas de la mañana del 3 de junio de 2025, Claudia López llegó a las instalaciones de la Registraduría en Bogotá par oficializar su precandidatura a la presidencia del país en 2026. Como era habitual en sus traslados por la ciudad, arribó en bicicleta en compañía de cientos de personas que respaldan el movimiento Con Claudía Imparables.

En declaraciones oficiales a medios de comunicación, la mujer hizo claridad que está desligada del actual Gobierno, con el cual ha tenido varios reparos, y de manera rápida mencionó algunos de los puntos que trabajaría de ser la próxima jefe de Estado.

“De este momento amargo de Colombia también vamos a salir. No nos vamos a quedar entre el miedo y la decepción del cambio que pudo haber sido y que desafortunadamente no fue. Vamos a unirnos como ciudadanos, como colombianos, por encima de partidos para trabajar juntos”, señaló.

Dijo que esta candidatura es una muestra de la inconformidad de los ciudadanos a las actuales políticas y formas de proceder de la actual administración.

Entre los aspirantes que han oficializado su intención de recolectar firmas figuran el exministro y expresidente del Congreso Mauricio Lizcano, el exsenador y también exministro David Luna, el exdefensor del Pueblo en temas de salud Leonardo Huerta, y el expresidente de la Corte Constitucional Jaime Araujo. Se estima que otros personajes como el exconcejal Juan Daniel Oviedo, la periodista Vicky Dávila y el exministro Mauricio Cárdenas también adelanten este proceso en los próximos días.