El ‘Flaco’ Solórzano conmovió con romántico detalle para su novia en el día de su cumpleaños: “Mi amor entorno”

Fernando Solórzano reafirmó su amor con romántico detalle para su novia Lorena Altamirano en el día de su cumpleaños - crédito @flacosolorzano/Instagram

El ‘Flaco’ Solórzano demostró que su amor y fidelidad hacía Lorena Altamirano vencieron la dura prueba de La casa de los famosos Colombia 2025, reality que los separó durante los cuatro meses que el actor estuvo incomunicado y se enfrentó a tentaciones dentro del programa.

Además, el exparticipante que regresó a la competencia de connivencia como jefe de campaña de Melissa Gate le volvió a jurar amor eterno a Lorena Altamirano, a la que prometió pedirle matrimonio pronto.

“Amor mío una vuelta más alrededor del sol y cada vez estás más bella y encantadora. Te deseo lo mejor en este nuevo año y que todos tus sueños y metas comiencen a cristalizarse. Me siento muy agradecido con la vida de tener a una mujer tan especial a mi lado. Un Feliz cumpleaños mi amor eterno”, escribió en su cuenta de Instagram.

El 'Flaco' Solórzano celebró un año más de vida de su novia Lorena Altamirano - crédito @flacosolorzano/Instagram

A pesar de la notable diferencia de edad que existe entre ellos –el reconocido actor cuenta con 61 años mientras que su pareja tiene 34, con una diferencia de 27 años–, Solórzano y Altamirano han construido una relación sólida y estable que supera una década de amor y que el actor adelantó que en cuanto puedan viajar a Europa la sorprenderá con el anillo, pues su paso por La casa de los famosos lo motivó a sellar su compromiso.

“Gracias por esas palabras tan hermosas amor mío”, así respondió Lorena a la dedicatoria de Fernando y que contó con cientos de reacciones de sus fanáticos:

“Feliz cumpleaños Lorena que hermoso esposo tienes a tu lado y el una hermosa esposa, feliz cumpleaños qué Dios te colme de salud y bendiciones hoy mañana y siempre”, “Lorenaaaaaaaaaa, las chanclas!! Ah no, me dejé llevar🤭Feliz cumpleaños, que Dios te conceda todos los anhelos de tu corazón, un abrazo, te queremos Lorena te queremos!!”, “Melissa te manda decir que no lleves chanclas que allá la dejaste”.

Así enfrentó Fernando Solórzano los señalamientos de supuesto coqueteo Laura González y Karina García en ‘La casa de los famosos’

El también dj de salsa, con el humor que lo caracteriza, relató entre risas cómo Lorena le recordó un momento que se volvió viral en redes sociales y que él ni siquiera tenía presente: una situación con Laura González en la que, según los comentarios de los internautas, él le habría tocado sus glúteos.

“Obvio, la cogida de la nalga de Laura... Yo no me acordaba, pero cuando me dijo yo dije: ‘Ay, y ay, perdón’, Me dijo: ‘eso se volvió viral, todo mundo hablaba mal de vos’”, reveló el actor, admitiendo que el momento fue ampliamente comentado fuera de la casa.

La conversación no se quedó ahí, ya que Solórzano también mencionó otra escena que generó tensión, esta vez relacionada con Karina García.

El hecho ocurrió durante una sesión de maquillaje grupal, en la que los participantes competían por la dinámica del programa de beneficio y castigo.

Seguidores debaten si la acción de Solórzano fue intencionada o accidental - crédito all.melissagate / TikTok

“Con Karina, cuando estábamos tomando la foto, yo estaba todo incómodo, que estábamos en esa cosa de maquillaje. Yo hice así y puse la mano... y Melisa (Gate) dijo: ¡Ay Lorena, mira dónde tiene la mano el “Flaco”!”, recordó Fernando. Según él, en ese momento no estaba tocando a la influenciadora con ninguna intención inapropiada, sino que simplemente se estaba tratando de sostenerse porque “Medio me caía”, explicó.

Sin embargo, el actor no pudo evitar referirse al físico de Karina con un comentario que rápidamente generó reacciones: “Y sí, quedó, pero es que con esas nalgas de Karina, ¿sí me entiende? Donde hay cintura... jajaja”.

Estas declaraciones de Fernando han generado todo tipo de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios han tomado sus palabras como parte de su estilo espontáneo y desenfadado, mientras que otros expresaron que eran acciones de mal gusto.

En 'La casa de los famosos' Fernando Solórzano entabló una linda y curiosa amistad con Melissa Gate - crédito Cortesía Canal RCN

Fernando Solórzano fue uno de los concursantes más comentados y carismáticos de La casa de los famosos Colombia, destacándose por su liderazgo dentro del grupo, sus posturas firmes y sus salidas cómicas. Sin embargo, su comportamiento también fue cuestionado en varias ocasiones, especialmente por comentarios que algunos calificaron como machistas o pasados de tono y por las “manos largas” que tuvo con las famosas mencionadas.