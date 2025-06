Gustavo Petro publicó llamativa foto, insistió en que lo quieren matar y avisó que le contará al país cómo sería el plan

Con una postal en la que aparece sonriente en las redes sociales, el presidente Gustavo Petro reiteró que se fragua un plan para asesinarlo - crédito Luisa González/REUTERS - @petrogustavo/X

En un fuerte mensaje en sus redes, el presidente de la República, Gustavo Petro, denunció el martes 3 de junio de 2025 un supuesto plan de la extrema derecha para acabar con su vida. Las revelaciones del mandatario se conocieron en medio de una serie de acusaciones cruzadas y tensiones con la Fiscalía de Guatemala, que han ganado atención tras ordenarse la captura del exministro de Defensa Iván Velásquez y la actual fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, entre otros.

“Me han matado los amigos de la extrema derecha como 17 veces en mi Gobierno. En sus trinos solo se expresa el odio y sus deseos, porque me quieren muerto”, expresó el jefe de Estado, que profundizó en sus señalamientos y advirtió que le dará a conocer el país los motivos por los cuales insiste en que hay personajes interesados en acabar con su vida. Aunque por el momento no se sabe si dicho anuncio se haría en alocución presidencial o en su tradicional Consejo de Ministros.

“Esta noche mostraré la operación que está fraguándose contra mí a nivel internacional. Nazis colombianos y nazis norteamericanos”, afirmó el gobernante en otro de los apartes de su fuerte mensaje. Sus declaraciones fueron acompañadas por una foto reciente, en la que se le observa sonriente; lo que contrasta con la gravedad de sus palabras, que hablan de la intención de poner fin a su existencia.

En relación con estas informaciones, Petro ha cuestionado procedimientos internos de seguridad en Colombia. En una publicación el 1 de junio de 2025, objetó las capacidades de la Policía Nacional, específicamente la posesión de armas antitanque, por el hallazgo de dos carcasas de lanzagranadas. “¿Qué hace la policía con armas antitanque?”, se preguntó, con lo que puso en duda los argumentos expuestos por la institución sobre ese hallazgo reciente.

Petro reiteró su defensa a Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo

El jefe de Estado también se refirió al fallo de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones guatemalteca, que emitió órdenes de captura contra Velásquez y Camargo, acusados de delitos graves, incluyendo tráfico de influencias en relación con el escándalo Odebrecht. El primero, que ofició como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y ahora es embajador ante el Vaticano, está en la mira del Ministerio Público, junto a la que fue su asesora en ese entonces.

“Pero, hay una muerte peor, que es la moral. Lo que acaba de hacer la extrema derecha guatemalteca, nazi, y genocida, profundamente narco con la fiscal General de Colombia y Velásquez, mi exministro de defensa y actual embajador ante el Vaticano, con ayuda de apátridas colombianos igualmente nazis”, agregó el primer mandatario, e insistió en intereses oscuros detrás de esas determinaciones de los organismos de justicia del país centroamericano.

En relación con estos sucesos, la respuesta de Velásquez no se hizo esperar. El exministro denunció la acción como parte de una persecución orquestada por “la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal (Rafael) Curruchiche”, ambos sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea. Y de la misma manera, el exministro expresó su solidaridad con sus colegas y ciudadanos guatemaltecos que han sufrido destierro debido a presiones judiciales similares.

En este mismo sentido, la fiscal Camargo también se pronunció frente a esta orden de captura internacional. “Estamos observando que la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada dentro y fuera del país está generando un contraataque sin precedentes contra los servidores de la entidad y la propia fiscal General de la Nación. Más allá de la inmunidad que me ampara, me cobija la tranquilidad de mi inocencia en los hechos que con sesgo político se me atribuyen”, indicó.