Alerta por posible colapso de la vía Panamericana entre Popayán e Ipiales por paro camionero indefinido

La preocupación por el posible aislamiento del sur de Colombia ha crecido entre los transportadores de carga, quienes advierten que un tramo de la vía Panamericana entre Popayán e Ipiales podría colapsar si no se realizan obras urgentes.

Esta situación, sumada a una serie de incumplimientos por parte del gobierno, ha llevado a los camioneros del suroccidente del país a convocar un paro indefinido a partir del lunes 16 de junio.

Según informó Caracol Radio, la decisión responde a la falta de avances en los compromisos pactados hace un año con el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Defensa.

Alfonso Medrano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, explicó en entrevista con Caracol Radio que el acuerdo firmado en 2023 con la entonces ministra María Constanza García incluía la creación de grupos élite para la vigilancia de la vía Panamericana y la intervención inmediata en los tramos críticos.

“Se habló de que tenía que desplazarse el ministerio y las concesiones que están recaudando los peajes a arreglar la vía, porque hay un tramo que ya prácticamente si no le meten trabajo, se va a desbancar y queda otra vez el sur de Colombia incomunicado”, afirmó Medrano al medio.

De acuerdo con el medio mencionado, el gremio de los camioneros considera que el Gobierno no ha cumplido con los compromisos adquiridos, lo que ha generado un ambiente de frustración y desconfianza.

Medrano detalló que, además de la falta de obras en la vía, persisten otros puntos críticos sin resolver, como la reapertura del paso internacional hacia Ecuador y el aumento en la retención en la fuente para los transportadores.

“Hace un año se hizo un acuerdo con la ex ministra María Costanza García en donde se dejó plasmado un acuerdo de que ella y el Ministerio de Defensa iban a crear unos grupos élites para vigilar la vía Panamericana entre Popayán y Piales”, recordó el dirigente gremial en la emisora.

El anuncio del paro indefinido afecta principalmente a los departamentos de Cauca y Nariño, donde la economía depende en gran medida del transporte de carga. Según estimaciones de Medrano, “estaríamos hablando entre unos 200.000 camiones” que podrían dejar de circular a partir del 16 de junio.

El líder camionero advirtió que la protesta podría extenderse a otras regiones si no se atienden las demandas del sector. La falta de interlocución con la actual ministra de Transporte ha sido uno de los principales motivos de molestia entre los transportadores. Medrano relató al medio mencionado que, desde la posesión de la nueva ministra hace más de cuatro meses, solo han logrado una reunión de una hora.

El dirigente lamentó que, pese a la insistencia y a la disposición al diálogo, no se haya avanzado en la agenda de 14 puntos acordada tras la inmovilización de septiembre pasado.

Entre los temas que más inquietan al gremio se encuentra el reciente aumento en la retención en la fuente, que pasó del 1% al 3.5% a partir del 1 de junio.

Medrano relató a Caracol Radio que advirtió a la ministra sobre el impacto negativo de esta medida para los pequeños transportadores: “Le dije, ‘Mire, ministra, hay que tener cuidado porque va a venir un decreto donde nos van a subir la retención en la fuente del uno al 3.5. Ayúdenos, por favor, porque eso es totalmente lesivo para el pequeño transportador.’ Ahí salió el decreto y ahí quedamos con el 3.5 a partir del primero de junio”.

La situación de la vía Panamericana es especialmente delicada, ya que se trata de la principal arteria de comunicación entre el sur de Colombia y el resto del país.

El deterioro de uno de sus tramos amenaza con dejar incomunicadas a miles de personas y afectar el abastecimiento de productos básicos. “Hay un tramo que ya prácticamente si no le meten trabajo, se va a desbancar y queda otra vez el sur de Colombia incomunicado”, reiteró Medrano en su diálogo con Caracol Radio.

El gremio también expresó su preocupación por la posible reapertura del paso internacional hacia Ecuador para el transporte de carga, una medida que consideran perjudicial para los intereses de los transportadores nacionales. Según Medrano, “se había hablado de cerrarle la vía al paso directo de transporte internacional con los ecuatorianos y la ministra pues tiene como intenciones de abrirle nuevamente la vía”.

La falta de avances en la agenda de 14 puntos pactada en septiembre pasado ha generado un clima de descontento entre los camioneros.

Medrano explicó a Caracol Radio que, pese a las reiteradas solicitudes de diálogo, la ministra no ha mostrado disposición para atender las inquietudes del sector: “No tenemos ministra. Ella no va al ministerio. Entonces, así como solucionamos los problemas ahora, yo en en ese momentico que nos dio únicamente que porque estaba muy ocupada, que la llama el presidente, que vive muy ocupada, pero no en su cartera”.