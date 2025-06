Gobernador de Antioquia cuestionó la respuesta del Gobierno Petro tras petición de asistencia militar: “Fue de trámite, vacía y evasiva”

Desde la sede de la Gobernación de Antioquia, Andrés Julián Rendíon pidió una ofensiva clara contra grupos armados y mayor respaldo del Gobierno Petro a las autoridades en terreno - crédito John Paz/Colprensa

El Gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro, dio respuesta al decreto emitido por la Gobernación de Antioquia, en el que solicitó formalmente la asistencia militar para el departamento, argumentando la gravedad de la situación de seguridad debido al plan pistola, estrategia criminal del Clan del Golfo contra la fuerza pública, que cobró la vida de 11 uniformados.

En una carta firmada por Diego Alejandro Sierra Murcia, asesor de la Casa de Nariño, el Gobierno aseguró había tomado nota de la solicitud y de los argumentos presentados por el mandatario departamental.

Además, en la misiva le recordaron al gobernador Andrés Julián Rendón que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares cuentan con datos actualizados sobre los hechos denunciados, dispuestos a “acciones operacionales pertinentes dentro de sus competencias constitucionales y legales”.

No obstante, la declaración del Gobierno Petro no cayó para nada bien en el gobernador antioqueño, al considerar que solo fue atendida como un trámite y no como una urgencia manifiesta ante la ola de violencia que se registra en el departamento.

“La respuesta del gobierno de Gustavo Petro, ante solicitud de Antioquia de asistencia militar por graves hechos de orden público y amenazas a nuestros Soldados y Policías, presencia de bandas criminales, incremento de Clan del Golfo y disidencias Farc, fue de trámite, vacía y evasiva”, escribió Rendón en su cuenta de X, antes conocido como Twitter.

El gobernador ha sido uno de los férreos críticos de la política de Paz Total, una de las estrategias impulsadas por el Gobierno nacional para frenar el accionar de los grupos armados ilegales en el país.