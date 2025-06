El hijo de María Fernanda Cabal arremetió contra Iván Duque por video en el que sale como DJ: “Como presidente, qué gran DJ resultaste ser”

Juan José Lafaurie arremetió en contra de Iván Duque por video que circula en redes sociales - crédito @LafaurieCabal y Suministrada a Infobae

En diversas plataformas digitales se han difundido videos que captan al expresidente Iván Duque participando como DJ en una fiesta privada, una escena que ha provocado múltiples reacciones entre los internautas.

Estas imágenes lo muestran desempeñándose como mezclador de música durante un evento exclusivo organizado por la Fundación Innovación para el Desarrollo. El encuentro tuvo lugar en la noche del sábado 31 de mayo de 2025, según reportó el medio digital Pulzo, y ha generado comentarios variados sobre la faceta poco conocida del exmandatario de Colombia.

Entre las reacciones al video de Iván Duque como DJ se encuentra Juan José Lafaurie Cabal, hijo de la senadora María Fernanda Cabal, ambos miembros del Centro Democrático. A pesar de la cercanía política, Lafaurie Cabal cuestionó la gestión del expresidente, señalando que su desempeño en el cargo dejó aspectos pendientes que merecen crítica.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En ese evento, el expresidente llamó la atención no solo por mostrar una faceta inesperada desde que dejó la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2022, sino también por su elección musical. Entre las canciones que eligió para ambientar la noche estuvieron “Me rehúso”, del cantante venezolano Danny Ocean, y “La plena”, interpretada por los artistas Beéle y Ovy on the Drums, lo que sorprendió tanto a los asistentes como a los seguidores que vieron los videos del momento.

En ese evento, el expresidente llamó la atención no solo por mostrar una faceta inesperada desde que dejó la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2022, sino también por su elección musical. Entre las canciones que eligió para ambientar la noche estuvieron “Me rehúso” - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

Frente a la aparición de Iván Duque como DJ, Juan José Lafaurie Cabal, reaccionó con una crítica directa. En su mensaje, cuestionó la gestión del expresidente y sugirió que debería haberse dedicado a su nueva pasión desde el principio, en lugar de asumir la Presidencia.

“Como presidente, qué gran DJ resultaste ser, @IvanDuque. Si desde el principio te hubieras dedicado a tu verdadera pasión, hoy no tendríamos que soportar el desastre de Gustavo Petro en la Presidencia”, escribió en su publicación de la red social X.

Juan José Lafaurie se fue en contra del expresidente Iván Duque - crédito @LafaurieCabal

Juan José Lafaurie Cabal ha sido un crítico frecuente del expresidente Iván Duque. Por ejemplo, en enero de 2024, tras el decreto del presidente de Ecuador Daniel Noboa que declaró un conflicto armado interno y movilizó a las Fuerzas Armadas contra grupos criminales, Lafaurie señaló que Duque debió tomar medidas similares en 2021 contra la Primera Línea, pero lo acusó de haberse “acobardado” y de haber dejado a ese grupo “empoderado”.

“Esto es lo que @IvanDuque debió hacer durante la toma guerrillera de 2021: declarar a la Primera Línea un grupo terrorista y ordenar al ejército combatirla. Pero se acobardó y ahora los tenemos empoderados”, escribió en aquella oportunidad el abogado.

Juan José Lafaurie usó sus redes sociales para comparar las respuestas gubernamentales de Ecuador y Colombia, frente a los actos de violencia - crédito @LafaurieCabal/X

En cuanto al video en el que el expresidente Iván Duque aparece como DJ en una fiesta privada, la actual ministra de Comercio del Gobierno Petro, Cielo Rusinque, también se pronunció sobre el hecho. Con tono crítico, expresó: “La verdad sea dicha, no solo fue un pésimo Presidente sino también es un pésimo DJ…”, sumándose a las diversas reacciones generadas por las imágenes.

Cielo Rusinque también criticó a Iván Duque - crédito @cielo_rusinque

Antes de mostrar sus habilidades como DJ, el expresidente Iván Duque participó junto a su esposa, María Juliana Ruiz, en la inauguración del Bootcamp de liderazgo juvenil organizado por Dreamers & Makers. El evento reunió a más de 150 jóvenes provenientes de 96 municipios distribuidos en los 32 departamentos de Colombia, con la finalidad de fortalecer sus capacidades y apoyar el desarrollo de proyectos sociales con impacto local. La Fundación Innovación para el Desarrollo destacó que esta iniciativa tenía como objetivo principal fomentar el liderazgo juvenil y estimular la innovación social en diversas comunidades del país.

“Dreamers & Makers es un programa de aceleración de liderazgo que durante cuatro días convocó a estos jóvenes innovadores sociales con el propósito de fortalecer sus capacidades, impulsar sus ideas y generar transformaciones significativas en Colombia desde lo local”, expresaron en un comunicado.

Durante el desarrollo del Bootcamp, los participantes tuvieron la oportunidad de involucrarse en una serie de talleres, conferencias y actividades colaborativas centradas en áreas como liderazgo, emprendimiento, gestión de proyectos y colaboración en equipo. Según informó la Fundación, la iniciativa buscó proporcionar a los jóvenes conocimientos y habilidades aplicables que les permitan impulsar transformaciones positivas en sus comunidades y apoyar el avance sostenible del país.