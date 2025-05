Fast check: video con el que afirman que Gustavo Petro convocó al paro nacional del 28M está editado y omite importante detalle

El presidente de la República, Gustavo Petro, en el Consejo de Ministros del 27 de mayo, en el que insistió que convocaría la consulta popular por decreto - crédito Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, se desmarcó en sus redes sociales de la convocatoria del paro nacional que se adelantó, en su primera jornada, el miércoles 28 de mayo de 2025, y que tiene prevista su segunda movilización el jueves 29 de mayo. Pese a sus esfuerzos por evitar ser relacionado con estas manifestaciones, que a juzgar por los reportes de las autoridades no tuvieron el alcance que se preveía, el primer mandatario es señalado como el principal responsable de los efectos adversos de la iniciativa.

Aunque existiría una serie de pronunciamientos en las redes sociales y en público que podría ir encaminada hacia su deseo de que los ciudadanos salieran a las calles a expresarse, y ello diera pie para que un grupo de personas la emprendiera, como sucedió en Bogotá, contra el sistema masivo de transporte TransMilenio, en las redes sociales se hizo viral un fragmento de video que, según pudo comprobar Infobae Colombia, fue editado a conveniencia para hacer creer que Petro convocó directamente las movilizaciones.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En el clip, replicado incluso por la representante a la Cámara Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, que posteriormente borró, se percibe cómo una parte de la frase con la que Petro comentó a su gabinete durante el Consejo de Ministros del martes 27 de mayo la convocatoria -según él- hecha por las centrales obreras, fue eliminada. Y, en consecuencia, aparece como si fuera el presidente el que convocó las marchas de forma directa, en un hecho que haría aún más insólita la jornada vivida en la capital y el país.

La representante Katherine Miranda replicó el video del presidente Gustavo Petro, manipulado a propósito para culparlo de que convocó las marchas - crédito @KatheMirandaP/X

“He aquí el autor del PARO NACIONAL. El responsable de que millones de trabajadores hoy, después de su jornada laboral, no estén con sus familias, sino caminando para llegar a su casa gracias a unos encapuchados pagos con los impuestos de todos. ¡Gracias Petro!”, publicó Miranda, que después se habría dado cuenta de la equivocación y borró el post en mención, debido al evidente yerro. Al menos en lo que concierne a esta pieza, porque existen otras evidencias que apuntarían a que fue el presidente el que llamó a las calles.

¿Cómo fue editado el video en el que aparece Gustavo Petro?

En el video, al parecer fue publicado en primer lugar por la cuenta @ByViral24, que se caracteriza por publicaciones en las que se encuentran una serie de inexactitudes, se eliminó un aparte crucial, que cambia de forma radical el sentido de la publicación. “Propuesto un paro nacional para mañana y pasado mañana”, se escucha en el clip, que haría creer que fue Petro el convocante de las jornadas con las que se pretendería con los sindicatos, los aprendices Sena y otras organizaciones ejercer presión contra el Congreso.

En este video se nota cómo fue cortada parte de la frase para que pareciera que fue el presidente Gustavo Petro el que convocó al paro nacional del miércoles 28 y jueves 29 de mayo - crédito @ByViral24/X

Todo esto cuando en realidad la frase completa es: “Las centrales obreras, entonces, ante estos hechos, han propuesto un paro nacional para mañana y pasado mañana”. Como se percibe, en este video se recortó un pedazo importante que modifica de forma trascendental el curso de los señalamientos hechos con esta pieza audiovisual al presidente, y que no demoraron en hacerse rápidamente célebres entre sus críticos de derecha y de centro, que siguen cuestionándolo por no respetar la decisión del Senado de la República.

Es válido decir que, después de este enunciado, Petro reafirmó durante el referido Consejo de Ministros su respeto a las movilizaciones. “La posición del Gobierno al respecto es, Constitución Nacional, el pueblo de Colombia o cualquiera de sus sectores, tiene derecho a la huelga, dice la Constitución Nacional. El artículo 56 de la Constitución Nacional dice que existe en Colombia el derecho a la huelga. Entonces, vamos a leerlo textualmente. Se garantiza el derecho de huelga”, afirmó el mandatario sobre el particular.

En este clip se nota cómo el video que se hizo viral en redes sociales fue editado a propósito, para culpar al presidente Gustavo Petro como el convocante de las manifestaciones del 28 y 29 de mayo - crédito Presidencia

Pese a la manipulación del video, es clave recordar que el presidente ha hecho otra clase de pronunciamientos que, en esos casos, sí irían en camino a una convocatoria a las movilizaciones. Sumados a la conversación que reveló Semana, con su ministro del Interior, Armando Benedetti, en el que el funcionario le insistió -una vez hundida la consulta popular 1.0 en el Senado, el 14 de mayo- sobre la necesidad de recurrir a las centrales obreras para que fueran ellas las que, por instrucción del Gobierno, llamaran a huelga.

“¿Quién convoca la huelga general? ¿A quién se le dice que lo haga?”, se leyó en lo que escribió Benedetti al primer mandatario. “El paro nacional debe ser un ejemplo de no violencia activa. No debe golpear clases medias, ni pobres, ni la fuerza pública. El resultado de la votación del paro debe ser remitido a las centrales obreras. El lunes se me informará el resultado. El presidente obedecerá la decisión popular tomada en las asambleas municipales”, dijo por su parte Petro el 15 de mayo, a través de su perfil de X.

Con esta publicación, del 15 de mayo, el presidente Gustavo Petro se refirió sobre cómo debía ser el paro nacional que, según él, era convocado por las centrales obreras y el pueblo - crédito @petrogustavo/X