Daniel Briceño reveló el mapa de personas cercanas a Nicolás Petro que han estado en el Gobierno de Gustavo Petro: “Monarquía petrista”

Daniel Briceño, concejal de Bogotá; Nicolás Petro, exdiputado del Atlántico e hijo del presidente Gustavo Petro - crédito @Danielbricen/X/Colprensa

A través de sus redes sociales, Daniel Briceño, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, rhizo una publicación sobre el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que tiene como protagonista a Nicolás Petro, hijo mayor del mandatario, que se encuentra imputado por la Fiscalía General de la Nación.

En el programa Nación sabrosa, que comparte con Mateo Amaya y Julio César Iglesias, se refirió a la “monarquía petrista”, revelando a las personas cercanas de Nicolás Petro, que, según los mencionados, han estado contratados o han sido funcionarios en entidades del Gobierno nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Primos, amigos y familiares de Nicolás Petro están o estuvieron nombrados - contratados en la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia Nacional de Tierras, la Uiaf, el Fondo de Adaptación y el Sena”, indicó Briceño.

Publicación de Daniel Briceño, concejal de Bogotá, sobre el mapa con amigos y familiares de Nicolás Petro - crédito @Danielbricen/X

Según lo dicho por Briceño, René Agustín Burgos Echenique, primo del hijo mayor del presidente Petro, se encuentra en una relación Ana Fabiola Ruiz Díaz, que ha trabajado en la Unidad de Restitución de Tierras (URT).

Regina Isabel López Burgos, prima de Nicolás Petro, ha estado en la Unidad de Restitución de Tierras, la Aeronáutica Civil y Colombia Compra Eficiente, según el concejal.

En el organigrama compartido por Daniel Briceño, también aparece José Ignacio Llinás Chica, amigo de Nicolás Petro, que ha sido contratista con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

También aparece Vladimir Antonio Llinás Chica, que ha sido contratista en el Fondo de Adaptación.

Jose Ignacio Llinás Chica y Vladimir Antonio Llinás Chica es hermano de Luis Eduardo Llinás Chica, hoy director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Luis Eduardo Llinás Chica, director encargado de la Dian - crédito Uiaf/Alcaldía de Bogotá

Daniel Briceño mencionó además a Germán Burgos, primo de Nicolás Petro. Según Briceño, Ana Julieta Cristina Nova de Lakah, pareja de Germán, habría recibido contratos de arrendamiento con la Unidad de Restitución de Tierras (URT).

También destacó que Sandra de Jesús Méndez Ruiz, cuñada de Ana Julieta, ha trabajado en la misma entidad. Por otro lado, en la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se encuentra María Alejandra Puello Dueñas, prima de Germán Burgos.

Crítica a Roy Barreras

Roy Barreras expresó en X su agradecimiento a Asobancaria por invitarlo a la convención anual y a los paneles con candidatos presidenciales, pero aclaró que no es candidato y que no ha decidido si lo será. Señaló que Colombia requiere propuestas que unan al país y atiendan los problemas ciudadanos, no un aumento en la cantidad de aspirantes.

El exembajador en Reino Unido manifestó preocupación por la creciente cantidad de precandidatos y cuestionó si todos buscan realmente el beneficio nacional o solo ganar la contienda electoral. Insistió en la importancia de fomentar el diálogo para evitar la división política y pidió eliminar el odio en el debate público. Según Barreras, los actores políticos deben estar dispuestos a ceder ambiciones personales para construir una Colombia más unida y estable.

Daniel Briceño contestó a Roy Barreras - crédito @Danielbricen

En respuesta, el concejal de Bogotá Daniel Briceño, del Centro Democrático, publicó un mensaje irónico en la misma red social, sugiriendo que Barreras está a la espera de identificar “el barco más fuerte” para subirse a él. Con esta expresión, Briceño cuestionó la ambigüedad de Barreras frente a su posible candidatura y su posición en el proceso electoral.

Barreras había expresado en su mensaje que ya hay una gran cantidad de aspirantes en la contienda presidencial, con cerca de 100 posibles candidatos, lo que podría afectar la unidad del país. Enfatizó que es necesario dialogar para fortalecer la unión y superar las diferencias políticas.

Finalmente, hizo un llamado a los actores políticos para priorizar el bienestar del país por encima de intereses personales, buscando un país más justo y seguro. La respuesta de Briceño refleja la tensión que se vive en la política colombiana respecto a las estrategias y posturas de los precandidatos en la antesala de las elecciones presidenciales.