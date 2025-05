La empesaria Luisa Chima se fue en contra de ‘La casa de los famosos’ y reveló por qué rechazó trabajar con ellos: “Va totalmente en contra de mis valores”

Luisa Chima lanzó duros comentarios en contra de La casa de los famosos Colombia y el contenido que presentan - crédito @luisachima/IG

Luisa Chima es reconocida en el mundo de las redes sociales por sus productos de belleza y cuidado personal, pues varias influencers, modelos y cantantes comparten en las plataformas digitales videos y fotos en los que promocionan sus marcas e invitan a las personas del público a comprarlas.

Además, ella misma realiza contenido digital en el que habla de su trabajo, su vida cotidiana, los elementos que vende y su familia, lo que la hace también una influencer seguida por más de novecientos mil usuarios.

Luisa se ha convertido en una de las empresarias jóvenes más mencionadas en el mundo del entretenimiento colombiano, pues tiene un “imperio” que construyó desde hace varios años, el cual comenzó con una venta de vestidos de baño y que ahora la llevó a ser la dueña de una compañía que también vende tratamientos capilares, maquillaje, perfumes, entre otros.

Chima es la creadora de cuatro marcas reconocidas en Colombia: D´luchi, línea de sol y bronceo; Kaba, de cuidado facial, corporal y capilar; La Receta CBD, de productos con cannabis para el cabello; OMG, enfocada en depilación y cuidado íntimo, y Kaba Makeup, que es una colección de maquillaje 100% realizada en el país.

Luisa Chima es una de las empresarias más reconocidas de Colombia - crédito @luisachimaempresaria/IG

Es por esto que cada vez son más las personas interesadas en comprar sus productos, hacerles campaña de publicidad y también en colaborar con su marca, pero no todos son aceptados por ella, tal como lo comentó recientemente en su perfil de Instagram.

Chima aprovechó una pregunta que le hicieron por medio de la dinámica de consultas que usan los famosos para interactuar con sus fans en esa red social y dio un ejemplo de las veces en las que se ha negado a trabajar en conjunto.

De acuerdo con sus declaraciones, la producción del programa La casa de los famosos Colombia la ha buscado para ofrecerle la oportunidad de que ella con sus marcas sean patrocinadoras, pero ella no ha aceptado en ningún momento y explicó por qué.

“A mí dos veces me han ofrecido patrocinarlo, bueno, me han mandado las propuestas de patrocinio para ese programa y no tiene cuando, o sea, siempre he dicho que no y ni me lo ofrezcan, porque siempre voy a decir que no”, respondió Luisa Chima.

La empresaria y creadora de contenido aseguró que tiene razones de peso para no trabajar junto al reality y las personas que aparecen en él, las cuales expresó de manera contundente en el video.

“Porque eso es terrible y va totalmente en contra de mis valores y los valores de mis empresas”, confirmó Luisa Chima.

Luisa Chima se negó a trabajar con 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

Adicionalmente, a la mujer le preguntaron sobre su opinión al respecto del formato y ella confesó que no le gusta en lo absoluto y se le fue encima tanto a los creadores como a las personalidades que deciden participar en él y quienes los ven.

"A mí eso me parece de lo peorcito que se han inventado. Me parece un formato terrible. Me parece que es denigrante para las personas que van y se presentan allá. ¿O sea, que se sometan como a todas esas cosas que les hacen? Me parece que habla supremamente mal de nosotros como sociedad que haya tanto engagement (acogida), que eso tenga tanto rating, o sea, que la gente lo vea tanto, que se desgaste tanto como en esos temas”, dijo la empresaria.

Por otro lado, contó que no lo ve al aire, pero que por su trabajo se entera de situaciones que pasan al interior del mismo, lo que le ha permitido tener una posición clara con respecto a la idea de no colaborar con él.

“A mí, igual no me gusta mucho ver televisión, pero eso sí que menos. Digamos que me entero de algunas cosas porque como yo trabajo con creadores de contenido y busco nuevos talentos, bueno, me resumen chismes, me resumen cosas que pasan, me presentan talentos y me cuentan como su contexto allá. Y juepucha, no. A mí eso me parece terrible“, reveló Luisa.

Luisa Chima dio su opinión y se fue en contra de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @buuu725/TikTok

Finalmente, mencionó los temas que se tratan en el programa, especialmente con el trato y la exposición de algunas personalidades, y aseguró que crre “que pasan cosas que son tan salidas de tono que yo creo que podrían rayar como hasta en el delito, como instigación al odio y como amenaza. O sea, no pasan las cosas que son impresionantes".