Profesores estarían distribuyendo entre los alumnos cartillas apoyando la reforma laboral, aseguró concejala de Bogotá: “Esto es un error”

En medio de un panorama político marcado por el anuncio de una consulta popular impulsada por el Gobierno, Bogotá enfrenta una controversia en torno a las actividades pedagógicas que se llevarán a cabo en algunos colegios oficiales de la ciudad.

La discusión, que ha llegado al Concejo de Bogotá, gira en torno a la entrega de materiales informativos por parte de docentes pertenecientes a la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE).

La ADE anunció que no participará en marchas durante los próximos días, pero sí promoverá una serie de actividades pedagógicas dirigidas a estudiantes y padres de familia en el marco de la jornada nacional programada para el 28 y 29 de mayo.

Entre estas acciones se contempla la entrega de boletines y cartillas que buscan informar sobre mecanismos de participación ciudadana, en especial la consulta popular propuesta por el Ejecutivo.

La decisión ha generado reacciones divididas entre los miembros del Concejo.

Algunos sectores expresaron su preocupación por lo que consideran un uso inadecuado del sistema educativo para promover una agenda política.

Desde esa postura, se argumenta que la distribución de cartillas en instituciones educativas públicas podría representar una forma de influencia ideológica sobre menores de edad, en un contexto donde aún no existe una consulta oficial aprobada.

En entrevista con La W, la concejal Diana Diago, del Centro Democrático, se refirió a esta polémica.

“La Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE), en cabeza de su presidenta Aura Nelly Daza Gallo, quiere adoctrinar a los niños y padres de familia de los colegios públicos de Bogotá con cartillas para todos los niveles (preescolar, primaria y bachillerato). Quieren hablar de la consulta popular petrista a los estudiantes y sus padres. No tenemos ninguna consulta popular.¿A un niño de preescolar qué le van a enseñar de la consulta popular?;¿Cómo es posible que al interior de las instituciones se vayan a hacer ollas comunitarias? Los niños van es a aprender con conocimientos; esto es un error.¿Dónde queda el enfoque de pensamiento crítico?“.

Otros concejales, sin embargo, han defendido la iniciativa de los docentes, destacando que se trata de una actividad dentro del marco legal y que no busca imponer posturas, sino fomentar el conocimiento sobre formas de participación democrática. Aseguran que los talleres propuestos no constituyen adoctrinamiento y hacen parte del ejercicio de la libertad de cátedra y del derecho a la educación crítica.

Heidy Sánchez, concejal por el Pacto Histórico, dijo en esa misa emisora que parte de la actividad educativa es estar activo en discusiones de primer nivel en el país, como el trámite de las reformas: “Los docentes no participarán del paro, pero en su derecho harán unos talleres pedagógicos que no son adoctrinamiento. Nosotros minimizamos el pensamiento crítico de los niños del país.Lo que se quiere es generar conocimiento sobre lo que sucede alrededor.Hablar de los mecanismos de participación ciudadana no está mal. Hay que generar pensamiento crítico en las aulas y no podemos encasillarnos”.

Frente a la controversia, la Secretaría de Educación del Distrito se pronunció celebrando la decisión del magisterio de no suspender las clases y buscar alternativas pedagógicas que permitan expresar sus posiciones sin afectar el desarrollo académico de los estudiantes. La entidad resaltó la importancia de mantener la jornada educativa con normalidad durante los días mencionados, en beneficio de niños, niñas y adolescentes del sistema público.

Al mismo tiempo, el ente distrital hizo un llamado a que cualquier contenido compartido en el contexto escolar sea abordado con rigor pedagógico, evitando posturas polarizantes y promoviendo el desarrollo del pensamiento crítico, como principio rector de la educación pública.

En consecuencia, durante el 28 y 29 de mayo los colegios públicos de Bogotá funcionarán normalmente, aunque en algunos de ellos se llevarán a cabo actividades relacionadas con el contexto político actual, lo que ha puesto en la agenda pública el debate sobre los límites y alcances de la educación como espacio de formación ciudadana.