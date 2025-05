Petro recuerda el estallido social para defender su apoyo a las protestas: miedo es “sacarle los ojos a decenas” de jóvenes

Gustavo Petro defendió el derecho a la protesta y recordó los hechos del paro nacional de 2021 - crédito @petrogustavo/X

Una nueva controversia política se generó luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, respondiera públicamente a la periodista Luz María Sierra, tras una publicación en la red social X, en la que la comunicadora cuestionó el lenguaje utilizado por el mandatario en su llamado a la ciudadanía para manifestarse en las calles. La tensión se originó en medio del segundo intento del Gobierno nacional por impulsar una consulta popular, luego de que la propuesta no lograra avanzar en el Senado.

El debate se encendió cuando el presidente compartió un video dirigido a los trabajadores, en el que reiteró su llamado a la movilización social como mecanismo de respaldo a sus reformas estructurales, entre ellas la reforma laboral.

En el material audiovisual, se hacía énfasis en que los ciudadanos tienen el derecho a la huelga y a la protesta, señalando que “no hay vuelta al pasado. Nadie puede perder la vida por defender sus derechos, ni en las calles ni en el campo puede habitar el miedo”.

Gustavo Petro reafirmó su propuesta de consulta popular y defendió las manifestaciones como vía legítima de participación - crédito Joel González/Presidencia

Frente a esta publicación, Luz María Sierra, actual directora del medio informativo El Colombiano y columnista política, compartió su inconformidad con el tono del mensaje presidencial, puesto que, de acuerdo con su percepción, el video y el discurso del mandatario alimentaban un clima de temor y presión en la opinión pública.

La comunicadora expresó: “Me acuerdo todos los que votaron por Petro o los que decían que mejor que Petro ganara para que no incendiara al país. ¿Y ahora? El miedo NO puede ser el argumento para tomar decisiones por el bien del país. Los colombianos no se debería dejar chantajear más (sic)”.

“Quién amenaza una vez sigue amenazando toda la vida”, concluyó la periodista en su publicación.

Luz María Sierra cuestionó el mensaje del presidente Petro al considerar que promueve una campaña basada en el miedo - crédito @LuzMaSierra/X

Las palabras de la periodista provocaron una pronta reacción del presidente Petro, que decidió responder desde la misma red social. En su publicación, el jefe de Estado recordó los hechos del estallido social de 2021, cuando miles de ciudadanos se movilizaron en distintas ciudades del país en contra del entonces gobierno de Iván Duque, especialmente en rechazo a la reforma tributaria presentada en ese momento sin mencionarlo directamente.

Durante esas jornadas, se registraron numerosos casos de violencia, varios de ellos atribuidos al uso excesivo de la fuerza pública, por lo que el mandatario escribió que esos actos eran lo que realmente daban miedo y no su mensaje.

El presidente escribió: “Miedo es poner presos a 3.000 jóvenes y sacarle los ojos a decenas, solo por protestar, asesinar a 65 de ellos. Democracia y vivir sin miedo, es proteger el derecho de la ciudadanía a expresarse, a protestar y a la huelga”.

El presidente Gustavo Petro respondió a la periodista Luz María Sierra tras ser cuestionado por su insistente llamado a la movilización social - crédito @petrogustavo/X

A través de este pronunciamiento, Petro sugirió que el miedo real proviene del uso de la fuerza por parte del Estado y respaldó el derecho que tienen los ciudadanos, consagrado en la Constitución, a protestar de manera pacífica, sin que las autoridades interfieran o los repriman, como sucedió en el pasado.

Mientras desde la Casa de Nariño se insiste en la necesidad de involucrar a la población en la construcción de reformas mediante consultas y movilizaciones, algunos periodistas, políticos y usuarios de las redes sociales mostraron su preocupación por lo que consideran una estrategia de presión social que puede derivar en una división entre los poderes o incluso en hechos de violencia.

Por lo que muchos ciudadanos respondieron de manera molesta a la publicación de Petro en X que: “Nunca volveré a votar por la izquierda . Arrepentido total”; “Usted recurre a cifras infladas y no verificadas para construir una narrativa de victimización y represión estatal”; “¿Le da miedo expresarse sobre el caso Racero?“; ”Entonces que esos Gamines acaben con las ciudades y las pocas bondades que puede ofrecer el estado a los de a pie".