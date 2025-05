La exhibición que desnuda el genio de García Márquez está en Bogotá: hay material inédito que se presentará por primera vez

Más de 450 piezas, incluidos documentos inéditos y correspondencia, acercan al público a la vida y obra del nobel colombiano en Bogotá - crédito Mario Guzmán/EFE

Hasta el sábado 2 de agosto de 2025, la Biblioteca Nacional de Colombia, en Bogotá, será el escenario de la exposición más completa jamás realizada sobre la vida y obra de Gabriel García Márquez, premio nobel de literatura y una de las figuras más influyentes de la literatura universal.

Según destacó el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la muestra, titulada ‘Todo se sabe: el cuento de la creación de Gabo’, reune cerca de 450 documentos y objetos personales del autor, ofreciendo un acceso gratuito a visitantes nacionales e internacionales.

De acuerdo con los organizadores, la exposición incluirá manuscritos de cuentos, novelas y artículos, cartas personales, dibujos de la infancia, fotografías, pasaportes, trajes, máquinas de escribir y otros objetos que permitirán explorar las múltiples facetas de García Márquez.

La exposición resalta aspectos desconocidos del legado de García Márquez, desde su visión caribeña hasta su impacto político global - crédito yv/Archivo/EFE

Igualmente, se presentarán materiales inéditos que revelan aspectos poco conocidos de su proceso creativo, como sus sueños y fracasos literarios, así como su influencia política y cultural en Colombia y el mundo. Según detalló la Fundación Gabo, la muestra busca conectar a las nuevas generaciones con el legado del autor de “Cien años de soledad”.

La exposición, organizada en alianza con la Fundación Gabo, el Harry Ransom Center de la Universidad de Texas en Austin y el CAF - banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, contará con objetos provenientes del archivo personal de García Márquez, custodiado desde 2015 en el Ransom Center, así como de colecciones públicas y privadas de diversas partes del mundo.

Según destacó el Harry Ransom Center, esta será la primera vez que documentos de escritores que influyeron en García Márquez, como William Faulkner y Virginia Woolf, se exhiban en Colombia. También se incluirán materiales de autores latinoamericanos como Julio Cortázar, Carlos Fuentes y Jorge Luis Borges, junto con obras de artistas como Débora Arango, Leo Matiz y Nereo López.

Siete salas temáticas exploran cómo García Márquez capturó la esencia de América Latina con un lenguaje literario universal - crédito Ministerio de Cultura

La muestra, que ya fue presentada en el Harry Ransom Center en 2020 y en el Museo de Arte Moderno de México en 2022 bajo el nombre ’The Making of a Global Writer’, llega a Colombia como parte de las actividades del programa ‘De 10 a 100′, una iniciativa que conmemora el camino hacia el centenario del nacimiento de García Márquez en 2027. Según explicó el Ministerio de las Culturas, la exposición no solo celebra la obra literaria del nobel colombiano, también permite resaltar su impacto en el pensamiento global y su compromiso con una América Latina unida.

El diseño curatorial de la exposición fue liderado por el sociólogo e historiador Álvaro Santana Acuña, autor del libro ‘Ascent to Glory: How One Hundred Years of Solitude Was Written and Became a Global Classic‘. Santana Acuña, que también publicará una edición revisada de su obra sobre García Márquez como catálogo de la exposición, ha trabajado junto a un equipo de asesores curatoriales colombianos, entre los que se encuentran Piedad Bonnett, Nadia Celis y Orlando Oliveros, para adaptar la muestra al contexto local. Según la Fundación Gabo, la colaboración permitió enriquecer el relato de la exposición y su programa público.

Organización de la obra

La exhibición estará organizada en siete salas temáticas que explorarán cómo García Márquez logró capturar la esencia de América Latina con un lenguaje que trasciende fronteras culturales y temporales. Según la Biblioteca Nacional de Colombia, el recorrido permitirá a los visitantes comprender cómo la identidad caribeña del autor, su visión de Colombia y su influencia literaria y política global se reflejan en su obra.

La muestra 'Todo se sabe: el cuento de la creación de Gabo' estará disponible hasta agosto de 2025 de forma gratuita - crédito Alcaldía de Bogotá

Cómo llegar a la obra

La Biblioteca Nacional de Colombia, ubicada en la calle 24 No. 5-60 en Bogotá, abrirá sus puertas de martes a domingo para recibir a los visitantes. Los horarios serán de 10:00 a. m., a 5:00 p. m., entre semana, de 10:00 a. m., a 4:00 p. m., los sábados y de 11:00 a. m., a 3:00 p. m., los domingos, permaneciendo cerrada los lunes. Según los organizadores, la entrada será completamente gratuita, lo que busca garantizar el acceso a un público amplio y diverso.