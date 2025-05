Laura Tobón, la ‘mujer de oro’ en la alfombra roja del Festival de Cannes: así se vistió la presentadora

El prestigioso Festival de Cannes, en su edición 78, estuvo marcado por la belleza de la presentadora - crédito @lauratobon / IG

Laura Tobón, la reconocida modelo y presentadora colombiana, logró captar las miradas internacionales durante su aparición en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes 2025, que tuvo lugar entre el 13 y el 24 de mayo de 2025.

En el evento, Tobón lució un majestuoso vestido dorado diseñado por Francesca Miranda, una creadora salvadoreña radicada en Barranquilla. El diseño, acompañado de una larga capa, fue destacado por asistentes y medios internacionales, consolidando así su presencia en la escena global.

La bogotana expresó su emoción a través de sus redes sociales, por lo que resaltó la relevancia de este momento en su trayecto profesional y agradeciendo el apoyo constante de su familia. Su participación en el evento reafirma su papel como embajadora de la moda colombiana en las principales plataformas internacionales. “Estoy eternamente agradecida por esta oportunidad única y por el respaldo que he recibido de las personas que más quiero”, manifestó en sus publicaciones.

Laura Tobón brilló en el festival

La bogotana lució espléndida con el vestido dorado, que resaltaba su rostro y su cabello - crédito @lauratobon / IG

Además agregó en una de las publicaciones en Instagram: “Cannes no solo es una alfombra roja. Es una oportunidad de decirle al mundo: Latinoamérica tiene talento, tiene alma, y tiene algo que decir 💛 Hoy, camino con el corazón lleno. Llena de gratitud, de propósito, y del deseo profundo de representar a todas las mujeres latinas que sueñan en grande y brillan con luz propia.Gracias @sanpellegrinolatam_official_@sanpellegrino_official 💛💚My golden dream , mi vestido es de la gran @francescamiranda_ con quien les iré contando como fue el proceso.Special thanks to @ivandarioramirez89 🤍Jewlery @tiffanyandco for the premiere of “Mastermind”, expresó Tobón en el mensaje.

El prestigioso Festival de Cannes, en su edición 78, estuvo marcado por una programación que abordó desafíos sociales contemporáneos, con algunas de las propuestas cinematográficas más esperadas del momento. Según lo informado por Variety, los asistentes disfrutaron de los estrenos de grandes nombres, como Ari Aster con Eddington, Wes Anderson con The Phoenician Scheme y Richard Linklater con Nouvelle Vague, consolidando la reputación del festival como un espacio influyente dentro de la industria.

Tobón lució un majestuoso vestido dorado diseñado por Francesca Miranda, una creadora salvadoreña radicada en Barranquilla - crédito @lauratobon / IG

Juliette Binoche presidió el jurado de esta edición, acompañada por figuras prominentes como la actriz Halle Berry, el actor Jeremy Strong y el cineasta mexicano Carlos Reygadas. Además, se rindió un emocionante homenaje a los actores Robert De Niro y Denzel Washington, que recibieron la Palma de Oro Honorífica como reconocimiento a sus notables trayectorias cinematográficas.

Código de vestimenta para el Festival de Cannes

Uno de los aspectos que generó discusión durante el festival fue la actualización del código de vestimenta. Según el medio citado, los organizadores han prohibido categóricamente la desnudez y la ropa transparente en respuesta a situaciones ocurridas en ediciones anteriores. Un ejemplo de ello fue el incidente de 2022, cuando una manifestante irrumpió en topless sobre la alfombra roja, o el caso reciente de Bianca Censori, que apareció con un vestido traslúcido durante los Grammy.

El Festival de Cannes sigue consolidándose como una plataforma influyente tanto en el mundo del cine como en el de la moda - crédito REUTERS

El comité organizador del festival declaró que, si bien no adoptarán posturas extremas, “la desnudez y las prendas ‘excesivamente’ voluminosas no serán bienvenidas dentro del Palacio”. Esta decisión tiene como objetivo mantener la elegancia y el respeto que caracterizan al evento cinematográfico. “Estamos comprometidos con preservar el prestigio de este espacio y evitar situaciones que desvirtúen el espíritu del festival”, afirmó el comité al medio.

El Festival de Cannes sigue consolidándose como una plataforma influyente tanto en el mundo del cine como en el de la moda, siendo el punto de encuentro para talentos emergentes y figuras consagradas. La participación de personalidades como Laura Tobón ejemplifica cómo este evento trasciende la pantalla grande para convertirse también en un escaparate global de estilo y cultura.