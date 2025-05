Santiago Cruz lanzó nueva canción en la que habla de la aceptación, la fragilidad y la reconstrucción emocional

Santiago Cruz lanza nueva canción - crédito @santicruz/IG

El cantante, compositor y escritor colombiano Santiago Cruz presenta Todos tenemos cicatrices, el segundo sencillo oficial de su álbum Quince de caminos, con el que conmemora los 15 años del disco Cruce de caminos.

Además de la reinterpretación de los clásicos que componen el proyecto, esta canción es inédita, con un mensaje profundamente humano y emocional, según comentó el artista en el comunicado de lanzamiento.

Esta nueva composición no solo es una muestra de la evolución artística de Cruz, también es un retrato íntimo de su visión sobre la vida, la vulnerabilidad y la capacidad de reconstruirse tras las heridas.

De acuerdo con la información revelada, el origen de la canción es una anécdota personal vivida durante su gira acústica por Estados Unidos, cuando una de sus guitarras fue severamente dañada durante un vuelo.

Esta es la nueva canción de Santiago Cruz 'Todos tenemos cicatrices' - crédito cortesía

La frase del luthier que intentó repararla —“va a quedar bien, pero se le van a notar las señales de lo que le pasó”— inspiró al artista a reflexionar sobre las cicatrices físicas y emocionales que todos cargamos, transformándolas en una poderosa metáfora musical.

“Al fin y al cabo, todos tenemos cicatrices”, fue la respuesta espontánea del artista y el germen de esta canción que ya empieza a tocar los corazones de sus seguidores.

El músico lanzó hace unos meses, lanzó una fuerte denuncia en sus redes sociales en la que involucraba a una reconocida aerolínea asegurando que había tenido malos tratos por parte de sus colaboradores y aseguró que uno de los instrumentos que transportaban en la bodega de la aeronave sufrió daños importantes.

En el momento en el que se percató de la situación intentó reclamar, pero no recibió una respuesta positiva: “Y esta vez me tocó a mí o, mejor dicho, le tocó a mi equipo. En el vuelo de Los Ángeles a Miami, le quitaron a mi equipo mi guitarra y la mandaron por bodega, a pesar de que al no tener ‘hard case’ o ‘estuche duro’ no lo pueden hacer, y acá en las fotos está el resultado. (...) Todo esto acompañado de una falta de respeto enorme de parte del personal de la aerolínea al momento del abordaje en LAX. Esto se sigue repitiendo sin importar la aerolínea”, fueron las palabras con las que Santiago denunció el hecho en su momento.

El cantante colombiano aseguró que la aerolínea en la que viajaba no tuvo cuidado con la guitarra y la envió a bodega - crédito @santicruz/Instagram

Ahora esta experiencia le sirvió de musa para sacar su nuevo trabajo musical con el que habla de la aceptación, la fragilidad y la reconstrucción emocional.

Producida por Nacho Mañó, quien también estuvo a cargo de Cruce de Caminos en 2009, Todos Tenemos Cicatrices combina una atmósfera pop/rock de tempo medio con un coro envolvente que mantiene una energía emocional constante.

El tema fue grabado en vivo con una banda estelar que incluye a reconocidos músicos como Juan Pablo Vega, Juan Galeano, Daniel Álvarez, y Pedro Acosta, entre otros, según comentó el equipo de prensa del artista ibaguereño.

Este sencillo llega tras el reciente éxito de 6:00 a.m. (Versión 2025), colaboración con el caleño Junior Zamora, y marca el segundo lanzamiento oficial de Quince de Caminos, un proyecto que no solo revive los clásicos que catapultaron a Santiago Cruz al corazón del público latinoamericano, sino que también propone nuevas formas de entender el dolor, el amor y la reconstrucción personal.

Nueva canción de Santiago Cruz tiene que ver con las cicatrices que tienen las personas - crédito cortesía Paola España Comunicaciones

Como parte de esta celebración, Santiago Cruz ya ha confirmado varias fechas de su gira Quince de Caminos en Colombia, incluyendo paradas en Cali (6 de septiembre), Barranquilla (12 de septiembre), Sincelejo (13 de septiembre), Bogotá (17 de octubre) y Medellín (13 de diciembre). Sin embargo, una de las sorpresas más esperadas será el concierto especial que prepara para su ciudad natal, Ibagué.

Aunque aún no se ha revelado la fecha exacta, el artista anunció que muy pronto dará a conocer los detalles de este show que promete ser uno de los momentos más emotivos y simbólicos de toda la gira. No solo por su significado personal, sino porque representa un reencuentro con las raíces de un artista que ha hecho de la sinceridad su sello distintivo.