Críticas contra alcalde que pide a la policía no detener a infractores de tránsito: “Está alcahueteando”

El alcalde local pidió que se permita a los motociclistas movilizarse sin casco

En los últimos meses, múltiples hechos de violencia se han registrado en Arauca, por lo que una de las acciones de la gobernación y la fuerza pública ha sido aumentar el pie de fuerza para proteger a la población civil.

Como parte de la estrategia de seguridad, se ha informado que la Policía Nacional está haciendo múltiples controles de seguridad para identificar que los conductores de motos, camionetas o vehículos que han sido utilizados para realizar atentados, no sean un peligro para la sociedad.

Este tipo de acciones han sido bien recibidas por parte de la comunidad; sin embargo, no ha sido así por parte de la alcaldía de la capital de Arauca, que comparte nombre con el departamento.

Es por ello que en sus redes sociales, el alcalde Juan Qüenza arremetió en contra del gobernador Renson Martínez, al que acusó de implementar un método de “persecución” en contra de las personas.

El alcade de Arauca arremetió contra la fuerza pública - crédito @JuanJuanQüenza/Facebook

En su publicación, Qüenza reveló que los uniformados han dejado de permitir que los conductores dejen sus vehículos en vías principales, lo que ha afectado el comercio del municipio.

“Mi inconformidad es por recoger las motos parqueadas sobre la carrera 20, donde parquean compradores, comerciantes y trabajadores del sector. Esas decisiones solo afectan al Comercio”.

De la misma forma, en el video expuesto por el alcalde de Arauca, se observa al político pidiéndole a un grupo de policías permitir que los motociclistas se movilicen sin casco, puesto que se trata de comerciantes de la zona.

“Si ven que la gente anda sin casco, dejen que son comerciantes, dónde va a parquear la gente que viene a comprar, esa no es la manera”, le indicó el alcalde local a los uniformados.

El mandatario también criticó al gobernador Renson Martínez - crédito @Juan Qüenza/Facebook

Lejos de generar una reacción positiva, la publicación de Qüenza recibió mensajes negativos por parte de usuarios que le pedían no “alcahuetear” a los infractores del departamento.

Algunos ciudadanos le indicaron al alcalde local que es obligación de los propietarios tener su documentación al día y cumplir con las normas de tránsito.

“Ahora los malos son los policías, o sea que ellos llenan las vías de carros, arman trancón y la culpa es de los que buscan cumplir la ley”, “No alcalde, usted le está alcahueteando a los comerciantes, la calle no es de ellos, el que vaya a comprar que pague parqueadero” o “Tantos problemas en Arauca y usted defendiendo a los que no cumplen la norma, lindo el ejemplo que está dando”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

El alcalde cuestionó las decisiones del gobernador de Arauca - crédito Gobernación de Arauca

Las acusaciones del alcalde de Arauca provocaron que el director de Tránsito de la región, Henry Colmenares, se pronunciara durante una atención a medios, en la que indicó que está cumpliendo con su deber.

“Buscamos reducir el número de muertes, accidentes y mantener la legalidad. Eso es salvar vidas. Usted es la primera autoridad del municipio, haga algo alcalde, ayúdenos. No ha hecho ni una sola campaña de seguridad vial”, indicó el funcionario.

De la misma forma, indicó que los controles en la carrera 20, que es una de las vías principales de la zona, está siendo recuperada por las denuncias que han recibido de la ciudadanía, que ha sido afectada por los constantes bloqueos.

“Una cosa es estacionar bien y otra es invadir espacio el público. No abuse de su autoridad. Usted llegó a intimidar a la policía, usted está mandando el mensaje de que se puede incumplir la norma”, puntualizó el director de Tránsito.

Hasta el momento, el gobernador Renson Martínez no se ha pronunciado al respecto, puesto que ha sido señalado por el alcalde local de querer favorecer a las instituciones con este tipo de estrategias.