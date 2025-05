Colombiano señalado de ser un asesino en serie de personas Lgbt en España podría ser condenado a 39 años: ya purga una pena

El colombiano habría participado en al menos cinco homicidios, indicaron las autoridades en España - crédito Pexels

Un ciudadano colombiano enfrenta una solicitud de hasta 39 años de prisión en Bilbao, España, tras ser acusado de la muerte de un hombre en 2021.

El juicio, que concluyó el lunes 19 de mayo de 2025, se centra en el joven identificado como N.D.M.B. (siglas del nombre del colombiano), y que ya se encuentra en prisión por un intento de homicidio previo, pero es sospechoso de asesinar a cinco hombres homosexuales, a quienes habría conocido a través de aplicaciones de citas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El caso actual se suma a un historial judicial que incluye una condena previa de diez años de cárcel por intento de homicidio, y otros dos años y tres meses por un delito de estafa continuada, tras vaciar las cuentas bancarias de otra víctima.

En este nuevo proceso, la Fiscalía ha solicitado una pena de 16 años de prisión por homicidio, mientras que la defensa del acusado argumenta que los hechos solo constituyen un delito de estafa, negando cualquier vínculo directo o indirecto con la muerte de la víctima.

El ciudadano colombiano ya recibió una condena - crédito REUTERS/Vannessa Jimenez

Por otro lado, la acusación particular y popular, representada por la Asociación de Gais, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, ha solicitado una condena de 39 años de cárcel.

Esta petición se basa en la calificación de los hechos como asesinato, con el agravante de discriminación por orientación sexual.

Según esta parte, las pruebas presentadas durante el juicio apuntan a que el acusado actuó con premeditación y motivado por prejuicios hacia las víctimas.

Colombiano tendrá que responder tras ser señalado como el presunto autor de cinco crímenes de jóvenes homosexuales: los contactaba por apps de citas

Durante su intervención final ante el jurado, el ciudadano de nacionalidad colombiana pidió ser juzgado solo por los actos que ha cometido y no por aquellos de los que no es responsable. Su abogado defensor insistió en que no existe ninguna prueba que lo incrimine de manera directa o indirecta en la muerte de la víctima, subrayando la ausencia de sentencias previas que lo condenen por homicidio.

En contraste, la acusación particular concluyó que las evidencias presentadas no dejan lugar a dudas sobre la responsabilidad del acusado en los hechos. Según esta parte, la única conclusión lógica es que el procesado atentó contra la vida de la víctima, motivado por prejuicios relacionados con su orientación sexual.

El caso ha generado gran atención debido a las acusaciones de crímenes en serie que pesan sobre el acusado. El colombiano es sospechoso de haber asesinado a cinco hombres homosexuales, todos ellos contactados a través de aplicaciones de citas. Aunque este juicio se centra en un solo caso, las autoridades continúan investigando su posible conexión con las otras muertes.

El veredicto del jurado será clave para determinar el futuro del acusado, quien ya cumple condena por otros delitos. Mientras tanto, el caso ha puesto de relieve la vulnerabilidad de ciertos colectivos en plataformas digitales y ha reavivado el debate sobre los crímenes de odio en España.

Organizaciones sociales, familiares de la víctimas y allegados esperan que se haga justicia en España - crédito archivo EFE/Luis Eduardo Noriega A.

Otro colombiano fue detenido y es el principal sospechoso por la caída de su pareja desde un cuarto piso: la mujer también es connacional

Un hombre de nacionalidad colombiana fue detenido en El Barco de Valdeorras, una localidad de la provincia de Ourense, en la comunidad autónoma de Galicia, España, tras un incidente en el que su pareja, también colombiana, cayó desde el cuarto piso de un edificio.

De acuerdo con lo que informó el medio español El Debate, el suceso ocurrió el martes alrededor de las 12:30 horas en un inmueble ubicado en la Plaza de Andrés de Prada.

En el reporte se señaló que la mujer, de 35 años fue trasladada en estado delicado al hospital de referencia por los servicios de emergencia del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que acudieron al lugar junto con efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local. Hasta el momento, no se han divulgado detalles adicionales sobre la condición médica de la víctima ni sobre las circunstancias exactas que llevaron a su caída.

Colombiano en España contactaba a sus víctimas por redes sociales, indicaron las autoridades - crédito Freepik

Las autoridades han iniciado una investigación para determinar si el hombre detenido tuvo algún grado de implicación en el incidente.

El caso se encuentra en una etapa preliminar, y las fuerzas de seguridad están centradas en la recopilación de pruebas y testimonios que permitan esclarecer lo sucedido en el inmueble.