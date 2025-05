Universitario lleva más de dos años desaparecido en Cartagena: su última ubicación fue cerca del sector donde se perdió Tatiana Hernández

Su madre no pierde la esperanza de hallarlo con vida - crédito Navi el especialista/Facebook

Continúa la incertidumbre por el paradero de Tatiana Hernández, una estudiante de Medicina de 23 años, oriunda de Bogotá, que desapareció misteriosamente desde el domingo 13 de abril de 2025.

Este lamentable caso destapó el drama que vive una familia en Magangué (Bolívar), que también le perdió el rastro a uno de sus integrantes, pero que a más de dos años del hecho, no hay avances significativos en su posible paradero.

Se trata de la ausencia de José Armando de la Cruz Hernández, un joven estudiante de Derecho que desapareció el 26 de febrero de 2023 en el sector de La Tenaza, cerca del monumento de Los Alcatraces. Su caso mantiene a su familia en la incertidumbre desde entonces.

Josefa Hernández, madre de José Armando, relató a El Universal que su hijo había llegado a Cartagena para estudiar y trabajar, y ese domingo tenía planeado pasar la tarde con su novia y disfrutar del mar.

El joven llegó a La Heroica en busca de trabajo y seguir estudiando su carrera de derecho - crédito Pixabay

“José estacionó su moto en Marbella y se sentó a ver el atardecer”, explicó. Sin embargo, todo cambió cuando él y un grupo de jóvenes se lanzaron al agua para ayudar a una turista y dos niños que se encontraban en una zona prohibida para bañistas y pedían auxilio.

Según Josefa, “lograron sacar a la turista y los niños, pero en el proceso fueron arrastrados por la corriente. Murió otro joven y tres fueron rescatados, pero mi hijo no aparece”.

La madre afirmó que, a pesar de que varios testigos aseguraron haber visto a José salir con vida del agua y haber rescatado a la mujer, no volvió a ser visto.

No obstante, hubo un dato que dejó en plena zozobra a Josefa. La mujer dijo al medio citado que algunos testigos observaron un vehículo sospechoso estacionado en la zona y consideran que José pudo haberse subido ahí. “Dicen que vieron a José salir con la turista y había un taxi extraño en la carretera, podrían haberlo subido ahí”, comentó.

El joven habría desaparecido cerca al sector donde se le perdió el rastro a Tatiana Hernández - crédito Redes sociales

La madre también cuestionó la versión de que su hijo se habría ahogado, argumentando que el cuerpo de otro joven que se lanzó al mar apareció al día siguiente, pero de José no hay rastros ni siquiera de la ropa con la que entró al agua. “El mar siempre devuelve los cuerpos, pero el de mi hijo no apareció”.

Otra de las fallas que presentó la zona fue que, al intentar acceder a las cámaras de seguridad, la familia encontró que los dispositivos no funcionaban en ese momento.

Asimismo, aseveró que la Armada Nacional realizó una búsqueda exhaustiva en el mar y en tierra durante varias semanas, incluyendo la participación de buzos y varias embarcaciones, pero no se encontraron indicios que permitieran avanzar en la investigación. “No había rastro de él, ni de su ropa”, anotó Josefa Hernández.

A la fecha, la familia mantiene la esperanza de que las nuevas tecnologías, como un robot submarino avanzado proveniente de Chile, utilizado en la búsqueda de Tatiana Hernández, puedan también ayudar a encontrar a José Armando.

Josefa no descarta que su hijo pueda estar vivo, retenido contra su voluntad. “En Cartagena debe haber alguna banda criminal, no es normal que la gente desaparezca de esa forma. No es raro que secuestren a jóvenes para aprovecharse de ellos. Mi hijo también desapareció un domingo por la tarde, igual que Tatiana”, enfatizó.

La madre del joven universitario espera encontrar respuestas de su hijo en medio de la búsqueda de la estudiante de medicina - crédito Tatiana Hernández/Redes sociales

Y es que las autoridades y la familia de Tatiana Hernández están tras el objetivo de hallarla a como de lugar; de hecho, según informó RCN Radio, se anunció un aumento de recompensa de $225 millones para la persona que brinde información certera que permita la ubicación de la estudiante de medicina.