Polo Polo arremetió contra el comisionado Otty Patiño y denunció su silencio frente al secuestro de Lyan José Hortúa: “Un ser insensible y miserable”

Con un fuerte señalamiento en sus redes sociales, el representante Miguel Polo Polo cuestionó al consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, por sus permisividades en el caso de las disidencias - crédito Colprensa - EFE

Con un duro mensaje en su perfil de X, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo, reconocido por su postura crítica frente al presidente de la República, Gustavo Petro, y su postura de Paz Total, arremetió el lunes 19 de mayo de 2025 contra el alto comisionado de Paz, Otty Patiño. La razón, su aparente indiferencia ante el secuestro de Lyan José Hortúa, un niño de 11 años retenido por un grupo armado desde hace más de dos semanas en Jamundí, Valle del Cauca.

Polo Polo, congresista en representación de las negritudes, calificó la actuación de Patiño como “insensible y miserable”, al denunciar que mientras el funcionario ha defendido la no extradición de criminales y narcotraficantes, permanece en silencio frente al secuestro del menor. Una postura que resultaría inexplicable en el contexto actual, en el que un menor de edad fue raptado del seno de su hogar, sin que se conozca qué ha sido de él, y en qué parte está.

Con este duro mensaje, el representante Miguel Polo Polo arremetió contra el comisionado Otty Patiño, por su silencio frente al caso de Lyan Hortúa - crédito @MiguelPoloP/X

“¿Cómo es posible que envíe conceptos pidiendo que no se extradite a bandidos y narcotraficantes, mientras guarda silencio ante el secuestro del niño Lyan, quien ya completa 16 días en cautiverio? ¿Hasta cuándo este gobierno seguirá protegiendo los intereses de los criminales, en lugar de velar por el bienestar de la gente honesta de este país? Los niños en este país NO cuentan para NADA con Petro y sus funcionarios. Es repugnante”, sentenció el parlamentario.

El caso de Lyan Hortúa y la falta de respuestas del Gobierno

El 3 de mayo de 2025, el niño fue secuestrado dentro de su vivienda en Jamundí, en presencia de su madre y otros familiares. Desde entonces, las autoridades han desplegado operativos para su localización sin éxito. El caso ha generado conmoción y una creciente preocupación pública. La madre del menor, Angie Bonilla, expresó con voz entrecortada la angustia que vive desde la desaparición de su hijo.

En una entrevista con Noticias RCN, hizo un llamado directo al presidente Petro, para que se pronuncie de una vez y por todas frente a lo sucedido con su menor. “Mi niño sufre de inflamación en los pulmones y no puede recibir atención médica. No me imagino que algo le pase… no sé dónde está. Pido misericordia, presidente, que me mire con ojos de amor y compasión, que también es padre. Yo solo pido que me devuelvan a mi hijo. El perdón ya está”, afirmó.

Lyan Hortúa, niño de 11 años, fue secuestrado por las disidencias de las Farc desde el 3 de mayo de 2025 - crédito @MariaFdaCabal/X

Además, Bonilla le dirigió palabras de aliento a Lyan, en medio de la natural angustia que vive. “Hijo de mi alma, eres un niño valiente. Gracias por estar firme. Sé que lo vas a lograr”, expresó la mujer, que desde ese día sigue esperando por el regreso del niño.

Las disidencias de las Farc, específicamente el grupo bajo el mando de alias Oso Yogui, cabecilla de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, son señaladas como responsables del secuestro del menor. Frente a este grave hecho, violatorio de los derechos humanos, las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita la liberación de Lyan; en un clamor que ha unido a diferentes sectores de la sociedad.

En medio del conflicto, la Misión de Verificación de la ONU y la Arquidiócesis de Cali se han puesto a disposición para mediar en la entrega humanitaria del niño. La ONU expresó su solidaridad con la familia y reiteró su compromiso para facilitar la liberación lo antes posible; pues a medida que pasan los días podría complicarse la integridad del menor, debido a la patología expresada por su progenitora.

La periodista Juanita Gómez cuestionó por qué el presidente Petro aguarde silencio sobre el secuestro del niño en Jamundí, por las disidencias de las Farc - crédito @JuanitaGomezL/X

Controversia por el silencio del presidente Gustavo Petro

No obstante, pese al enérgico pronunciamiento de políticos de la oposición, e incluso pro Gobierno, como el exembajador Roy Barreras, uno de los aspectos que ha generado mayor debate es el insólito silencio del presidente Gustavo Petro sobre el caso. Su posición, señalada por varios periodistas y sectores sociales que consideran preocupante la falta de una respuesta clara del mandatario, especialmente ante la situación de vulnerabilidad del niño, ha generado indignación.

“No conozco a Lyan, pero no necesito conocerlo para saber qué lo que está viviendo está mal. Lyan tiene 11 años. Estaba en su casa comiendo con su familia en Jamundí cuando entró un grupo armado y se lo llevó. Así nomás. Tú me dejas sin palabras. ¿Cómo volvimos a esto? Y no, no voy a decir que ha acomodado a todo un país porque no es verdad. A duras penas, algunos pocos han hablado con contundencia. Ni el presidente ha dicho mayor cosa (sic)”, dijo la periodista Juanita Gómez.