Encontraron a joven que había desaparecido en Cartagena tras salir del colegio: duró 5 días perdido

El joven desapareció el martes 13 de mayo de 2025 y su ausencia despertó las alarmas del departamento de Bolívar - crédito redes sociales/Facebook

Daniel Duque, el adolescente de 16 años que había sido reportado como desaparecido en Cartagena desde el pasado 13 de mayo, fue localizado sano y salvo en Valledupar.

Las autoridades confirmaron que el menor se encuentra en buen estado de salud y ya está reunido con su familia.

De acuerdo con lo que publicaron medios locales, la última vez que se supo de Daniel fue cuando salió del Colegio Latinoamericano de Cartagena hacia el mediodía, aunque su jornada escolar debía finalizar a las 4:00 p. m.

Según su madre, Luz Dary, el joven se encontraba molesto por un incidente ocurrido en clase de matemáticas.

El joven fue buscado por todas las autoridades de Cartagena - crédito @dumek_turbay/X

“La profesora me llamó y me dijo que le tuvo que quitar el celular porque lo estaba usando en clases de matemáticas. Yo le dije a la profesora que se quedara con el celular por haber hecho eso. Él se molestó y me llamó para preguntarme por qué le iba a dejar el celular a la profesora”, relató la madre, citada por el diario El Tiempo.

El joven abordó una moto tras abandonar el colegio

Cámaras de seguridad captaron a Daniel saliendo del colegio en uniforme y con su morral.

En otras imágenes obtenidas por las autoridades se le vio abordando una motocicleta y transitando por calles de la ciudad. lo que permitió reconstruir parte de su recorrido.

A partir de ese momento, tras la denuncia de los padres, la Alcaldía de Cartagena, la Policía Nacional y la Secretaría del Interior desplegaron un operativo conjunto para dar con su paradero.

La noticia del hallazgo fue confirmada por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, que en sus redes sociales celebró el regreso del menor:

“Nos alegra muchísimo informarles que Daniel apareció y ya está con su familia. Gracias a todos por compartir, y a la Policía Nacional de los Colombianos y Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana de Cartagena por su trabajo y compromiso en su búsqueda”, publicó.

Esta fue la información de búsqueda que publicó la Fiscalía - crédito Fiscalía

Por su parte, la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana precisó que el menor fue encontrado en Valledupar y agradeció la colaboración ciudadana durante los días de búsqueda:

“Su colaboración hace la diferencia para proteger a nuestros niños, niñas, adolescentes y mujeres”.

El Colegio Latinoamericano, donde estudia Daniel, también expresó su alivio y gratitud: “Rebosa de alegría nuestro corazón”.

Así puede denunciar la desaparición de una persona: autoridades aclaran el proceso y desmienten mitos

El procedimiento para reportar una persona desaparecida y solicitar la búsqueda de parte de las autoridades es el mismo en todo el territorio nacional, con la excepción de que los datos de contacto varían de una ciudad a otra.

La desaparición de un ser querido es una experiencia angustiante que requiere una reacción inmediata por parte de las autoridades y la ciudadanía.

En Bogotá, la Policía Metropolitana ha entregado recomendaciones clave sobre cómo actuar en estos casos y cómo formalizar el reporte ante las entidades competentes.

Diariamente, la Sijín de la Policía de Bogotá recibe entre dos y catorce denuncias por personas desaparecidas.

La Línea 123 es la única línea telefónica de emergencias y seguridad en todo el territorio nacional - crédito Secretaría de Seguridad

En la Unidad de Desaparecidos de la Policía Metropolitana de Bogotá, se informa que lo primero que deben hacer los familiares es llamar a la Línea 123, donde serán atendidos por personal capacitado para activar de inmediato el protocolo de búsqueda:

“Ya que en el número 123 se pueden enlazar hospitales, policía, para así dar una inmediata alerta de búsqueda de la persona desaparecida”, indicó un comunicado de la Alcaldía.

Durante la llamada, se le pedirán al denunciante detalles esenciales para comenzar la búsqueda: nombre completo del desaparecido, edad, descripción física, últimas actividades, ropa que llevaba puesta, sitios frecuentados, y cualquier característica particular como lunares, cicatrices o tatuajes. Toda esta información es crucial para facilitar la localización.

No hay que esperar 72 horas

Uno de los mitos más frecuentes que rodea estos casos es la supuesta necesidad de esperar 72 horas antes de reportar una desaparición.

En caso de que hayan pasado varias horas sin información y los allegados no tengan rastro alguno de la persona, se recomienda dirigirse al Instituto de Medicina Legal, ubicado en la calle 7ª #12A – 51.

Allí se realiza la radicación del caso en el Sistema de Información Red de Cadáveres y Personas Desaparecidas (Sirdec), una base nacional que permite identificar a las personas fallecidas que ingresen a Medicina Legal.