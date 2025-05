Él es el ‘Flaco’ Solórzano, el más reciente eliminado de ‘La Casa de los Famosos’ 2025: ícono de la televisión colombiana

'El flaco' Solórzano, uno de los habitantes de La Casa de los Famosos- crédito @flacosolorzano/IG

Fernando José Solórzano Díaz Granados, más conocido en el mundo de la farándula como el “Flaco” Solórzano es un cartagenero de 61 años que ha dedicado gran aparte de su vida al arte a través de pantallas de televisión y escenarios en su rol como actor a pesar de haber estudiado en la Universidad Externado de Colombia Comunicación social y Periodismo.

No obstante, le abrió las puertas a una nueva aventura y acepto el llamando de La Casa de los Famosos del canal RCN, reality de convivencia que se ha robado la atención de la audiencia por las personalidades que interactúan y los conflictos que hay dentro de la casa.

En el año 2001, la telenovela Pedro el escamoso marcó un hito en la carrera de un actor que interpretó a René, un personaje que se convirtió en uno de los más recordados de la producción. Este papel, que se extendió hasta 2003, consolidó su presencia en la televisión y lo posicionó como un rostro familiar en la industria del entretenimiento. Según lo detallado en el listado de producciones en las que ha participado, su trayectoria abarca más de tres décadas.

Su debut en televisión fue en 1990, cuando interpretó a Fernando en la producción Si nos dejan. A partir de entonces, su carrera se desarrolló de manera constante, participando en proyectos como La vorágine, donde encarnó al personaje de Doctor, y Música maestro, en la que dio vida a Facundino entre 1990 y 1991.

Con la llegada del año 2000, el actor continuó demostrando su talento; sin embargo, fue su papel en Pedro el escamoso el que marcó un antes y un después en su carrera, consolidándolo como un actor de renombre en la televisión hispana.

A finales de 2009 realizó el protagónico del narcotraficante Braulio Bermúdez, en la telenovela de Caracol, Las muñecas de la mafia, basada en el libro del exnarcotraficante Andrés López López Las Fantásticas.

En los últimos años, el actor seguía por el camino de diversificar su carrera con papeles en producciones internacionales. En 2013, interpretó a Óscar Cadena en El Señor de los Cielos, un personaje que retomó en 2016 en la serie El Chema. Además, participó en La viuda negra en 2014, donde dio vida a El Guaguanco, y en Niche, como Roberto Jordán “el Tigre”, entre 2014 y 2015.

En 2018, formó parte de Pasajeros la serie como Sargento, y en 2019, retomó su papel de Braulio Bermúdez en Las muñecas de la mafia 2. Más recientemente, en 2022, participó en Las Villamizar como Horacio Cuervo y en La Reina del Sur, donde interpretó al Padre Gonzalo Perea.

El listado de producciones también incluye su participación en La Casa de los famosos Colombia, programada para 2025, lo que demuestra que su carrera sigue activa y en constante evolución. Con más de tres décadas de experiencia, este actor ha dejado una huella imborrable en la televisión hispana, destacándose por su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y personajes.

Fuerte pronunciamiento del actor en contra de Yina Calderón

La presencia de la creadora de contenido y empresaria Yina Calderón en La Casa de los Famosos ha generado incomodidad en varios de sus compañeros, entre ellos el actor Flaco Solórzano, que rechazó fuertemente su comportamiento y la forma en la que se refiere a los demás integrantes de la casa.

En una conversación con Alerta, el artista afirmó que está cansado de convivir con ella, a tal punto que se refirió a la mujer con malas palabras: “Me tiene mamado con esa insultadera, hermano. De pronto se me acaba la caballerosidad y comienzo a mandar para donde sabemos”.

“Esa prepotencia de la mujer, esa cara de mierda que hace todos los días en la gala. ¡Uh! Ese vestido que se puso ayer, hermano, para amedrentar, cómase un cerro de mierda, hermano. No pues, qué miedo. Y ellos saben quién es ella. ¿Quién se la ha parado allá arriba? Dígame usted, de La Liendra, de José, de Camilo, de “Peluche”, de Emiro. ¿Quién se la ha parado? Nadie. A ella le tienen miedo. Esa mujer tiene jodida esta casa (sic)”, agregó.

Uno de los momentos en los que Solórzano estuvo en la mira de los televidentes fue en una de las noches de eliminación, en la que el eliminado fue Alerta, quien estuvo acompañado de Karina García, Leidy Tabares, La Toxi Costeña, Laura González y Altafulla, los demás nominados.

Al momento de regresar a la casa, la entrada de Laura generó especulaciones y comentarios en las redes por un gesto del “Flaco”. Al saludarla, su mano no fue posicionada en la espalda sino en sus glúteos, acción que no pasó desapercibida.

Comentarios como “No fue el Flaco, Braulio se apoderó de él 😂”, haciendo alusión a uno de los personajes más reconocidos que ha interpretado, y “Fue el espíritu de don Braulio Bermúdez 😁” reflejan el tono humorístico con el que algunos espectadores abordaron el incidente. Sin embargo, otros comentarios fueron más críticos, señalando que el gesto podría considerarse una falta de respeto hacia Laura González.

Ella es la pareja del Flaco Solórzano 27 años menor que él

El artista reveló aspectos personales y profesionales en una reciente entrevista con el programa matutino Buen Día Colombia de RCN. Durante la conversación, el actor habló sobre su relación con Lorena Altamirano, una actriz y productora audiovisual con la que mantiene una diferencia de edad de 27 años, además de compartir sus expectativas sobre el reality show.

En el diálogo con el programa, Solórzano destacó que su pareja, Lorena Altamirano, ha tenido un impacto significativo en su vida. La actriz, oriunda del Valle del Cauca, tiene 34 años, mientras que el actor cuenta con 61. A pesar de la diferencia generacional, el actor expresó cómo esta relación lo ha rejuvenecido y lo ha llevado a adoptar nuevos intereses. “Hay dos condiciones, o ella se vuelve cuchita o yo me vuelvo joven. Entonces ocurrió que me volví joven”, comentó el actor, que también mencionó que ahora disfruta de la música electrónica y ha comenzado a crear contenido en redes sociales, algo que antes no hacía.