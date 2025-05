Los retos de la educación en Colombia: “Seguimos preparando a los niños para un mundo que ya no existe”

La educación es uno de los sectores que, para la oposición, han sido olvidados por el Gobierno nacional - crédito iStock

La educación fue considerado uno de los pilares que tendría el Gobierno Petro; sin embargo, en los más de dos años se han registrado múltiples críticas por la forma en la que se han tomado las decisiones sobre este tema.

Los contratos de cercanos de la primera dama a entidades de protección infantil, las manifestaciones por incumplimiento de las promesas a los maestros y la ausencia de resultados positivos sobre el crecimiento de la educación en el país han sido los puntos principales de los cuestionamientos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Es por ello que en diálogo con Infobae Colombia, Gabriel Diago, que trabaja en la transformación de la educación en el país y es el creador del congreso que reúne a los líderes de esta área de la región, realizó un balance de lo que necesita el país en aspectos de mejora de esta área. Cabe mencionar que Diago es cofundador de Golden Circle Schools, una red de colegios internacionales diseñada para padres nómadas.

Diago habló de la forma en la que está cambiando el mundo - crédito Cortesía Gabriel Diago

En primer lugar, el experto habló de los retos que tiene Colombia en temas de educación, asegurando que más allá de aspectos negativos, se debe cuestionar ¿qué se está haciendo para transformar y adaptarla con el mundo?

“Nos enfrentamos a una paradoja. El mundo ha cambiado radicalmente en los últimos 50 años, pero la estructura educativa sigue casi intacta desde hace más de un siglo. Seguimos preparando a los niños para un mundo que ya no existe: uno donde el éxito se definió por cuánto sabías, no por lo que eras capaz de crear, transformar o conectar. Hoy, los conocimientos están al alcance de un clic. Con la llegada de la inteligencia artificial y otras tecnologías exponenciales, ya no se trata de memorizar o repetir información, sino de cultivar la curiosidad, la pasión y la capacidad de crear desde la esencia de cada estudiante”.

Con ese panorama, Diago indicó que es necesario entender que los jóvenes deben enfocarse en lo que son buenos y no con los parámetros del pasado

“Necesitamos formar jóvenes que se obsesionen con un tema, que exploren su individualidad, que conecten lo que aman con las necesidades del mundo, que a partir de eso, puedan generar algo valioso: un emprendimiento, una solución social, una política pública, una innovación tecnológica, un poema, una obra de arte. Que utilices las herramientas tecnológicas como aliadas, no como enemigas”.

Para Diago, es indefendible seguir pensando que una nota representa el éxito de un estudiante - crédito Alcaldía de Bogotá

El experto indicó que no sería responsable hablar de lo realizado por el Gobierno de turno, puesto que, desde su postura, los problemas en educación se han extendido durante varios mandatos.

“Más allá de hablar de un gobierno en particular, creo que el desafío de la educación trasciende administraciones, la educación no puede seguir funcionando con los modelos que se usaron hace 100 años. Los niños que hoy están en cuarto de primaria probablemente se jubilen dentro de 60 años, es ingenuo pensar que podemos prepararlos únicamente con contenidos fijos y respuestas estandarizadas”.

Es por ello que Diago indicó que el camino que debe seguir la educación es la de enseñar a “resolver problemas reales” y no de memorizar aspectos que probablemente no usen los menores cuando sean adultos.

“Lo que sí sabemos es que si les enseñamos a amar el aprendizaje, a trabajar por proyectos, a resolver problemas reales, a crear con propósito, estarán mejor preparados para cualquier futuro que venga. Más que llenar de contenidos, debemos ayudarlos a desarrollar habilidades humanas, pensamiento crítico, pasión por aprender, y la capacidad de adaptarse, colaborar y construir un mundo mejor. Ese debe ser el foco, más allá de las políticas de turno: transformar la educación para que se parezca más al mundo que les espera”.

El experto indicó que el protagonista de los centros educativos debe ser el estudiante - crédito Ministerio de Educación

Diago criticó el modelo de aprendizaje que se mantiene en Colombia, cuestionando que se siga considerando que una nota representa el éxito que tendrá una persona en la vida.

“Creímos que un estudiante exitoso era quien sacaba las mejores notas, quien respondía mejor un examen, quien destacaba por saber más que los demás. Pero esa lógica ya no funciona. El mundo que nos espera no premia lo estandarizado, premia lo auténtico, lo creativo, lo diverso.

Por último, indicó que el rol de los docentes debe ser el de entender que el protagonista de un colegio debe ser el alumno.

“El verdadero reto de los educadores hoy es ayudar a cada estudiante a encontrar su propio camino, combinar sus pasiones, intereses y habilidades en formas que nadie ha hecho antes. Eso implica romper con estructuras tradicionales, formar docentes que sean diseñadores de experiencias, crear proyectos interdisciplinarios, integrar tecnología con propósito, sobre todo, volver a poner al estudiante en el centro, no como recipiente de conocimiento, sino como protagonista de su propio aprendizaje y su propia vida”, puntualizó.