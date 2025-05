Reforma laboral: Efraín Cepeda ya escogió la comisión del Senado que discutirá en tercer debate el proyecto tras su ‘resurrección’

Efraín Cepeda, presidente del Senado, confirmó la comisión que discutirá la reforma laboral en su tercer debate - crédito Colprensa - @senadogovco/X

Está decidido: la reforma laboral, que revivió tras la jornada del miércoles 14 de mayo, en la que la Plenaria del Senado de la República le dio vía libre a la apelación interpuesta por el congresista Fabián Díaz, de Alianza Verde, ya tiene comisión para retomar su trámite, que se llevará a cabo en su tercer debate, luego de haber superado con éxito su tránsito por la Cámara de Representantes, y pese a que había sido hundida en la Comisión Séptima del Senado.

Con una comunicación enviada al secretario General del órgano legislativo, Diego González, Cepeda confirmó que será la Comisión Cuarta la encargada de analizar el articulado, luego de dos meses de estar ‘engavetado’. Una decisión que, como estaba previsto, generó toda clase de comentarios, debido a la filiación política de algunos de los integrantes de esta dependencia, que fomentaron las especulaciones sobre lo que podría ser el futuro de una de las tres grandes transformaciones que quiere adelantar el Gobierno de Gustavo Petro.

“Mediante la presente, en mi calidad de presidente del Senado de la República y, en cumplimiento de mis funciones legales y Constitucionales, en particular las establecidas en el numeral 5 del artículo 43 y el último inciso del artículo 166 de la Ley 5 de 1992, me permito manifestar lo siguiente: teniendo en cuenta la certificación expedida por la Secretaria General del Senado de la República, según la cual el día 14 de mayo de 2025, en sesión plenaria, fue aprobado el informe presentado por la comisión accidental de apelación con la siguiente votación: Por el sí: 68 votos Por el no: 3 votos", confirmó Cepeda.

Con esta comunicación, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, confirmó que será la Comisión Cuarta la que discutirá la reforma laboral - crédito suministrada a Infobae Colombia

A su vez, en un video que publicó en sus redes sociales, Cepeda hizo un llamado a la calma a los colombianos. “La democracia habló en el Senado de la República. La discusión de la reforma laboral sigue viva porque consideramos que es necesaria una reforma para mejorar el empleo de los colombianos y la informalidad, pero declaro, la no conveniencia de una consulta popular que servía únicamente para fines políticos o politiqueros y que pretendía gastarse casi 1 billón de pesos del bolsillo de ustedes, de todos nosotros los colombianos", indicó el titular de la corporación.

Y explicó su determinación de que se discuta la reforma en la Comisión Cuarta, a la que le pidió celeridad. “Pero también concertación de los diferentes sectores de la sociedad. Una reforma que genere empleo. No es momento de mensajes incendiarios, es momento de respetar las instituciones, es momento de respetar a la democracia, Es momento de respetar y rodear a los colombianos que tanto necesitan de la mano de los poderes públicos", acotó el veterano político.

Efraín Cepeda, titular de la corporación, pidió a los colombianos calma, al punto que confirmó que asignó a la Comisión Cuarta la discusión de la reforma laboral, en su tercer debate - @EfrainCepeda/X

La Comisión Cuarta, con fuerzas repartidas entre la oposición y el Gobierno

Cabe destacar que en esta célula hay 15 senadores, repartidos en diferentes fuerzas políticas. Una de ellas es Angélica Lozano, del partido Alianza Verde, que votó por revivir la reforma laboral; Carlos Meisel, del partido Centro Democrático y contrario al Ejecutivo; y el considerado petrista rebelde: Paulino Riascos, de la Alianza Democrática Amplia (ADA), que en algunas ocasiones se ha apartado de las iniciativas del Ejecutivo, aunque en otras ha vuelto al redil de Petro.

Pero también está el senador Richard Fuelantala, de las Autoridades Indígenas de Colombia (Aico), el mismo al que le quedaron mal por parte del Gobierno pese a haber salvado, en mayo de 2024, la reforma pensional; que a la postre terminó aprobándose por pupitrazo en la Cámara de Representantes. Tal como él mismo lo denunció, se sintió traicionado por el presidente de la República y los emisarios que enviaron para convencerlo de aprobar la referida ley.

Angélica Lozano, del partido Alianza Verde, hace parte de la Comisión Cuarta del Senado - crédito Prensa Angélica Lozano

Los integrantes de la Comisión Cuarta del Senado

Aída Yolanda Avella Esquivel - Unión Patriótica

Diela Liliana Benavides Solarte - Conservador

John Moisés Besaile Fayad - La U

Enrique Cabrales Baquero - Centro Democrático

Carlos Mario Farelo Daza - Centro Radical

Laura Ester Fortich Sánchez - Liberal

Richard Humberto Fuelantala Delgado - Aico

Carlos Abraham Jiménez López - Cambio Radical

Juan Felipe Lemos Uribe - La U

Angelica Lisbeth Lozano Correa - Alianza Verde

Carlos Manuel Meisel Vergara - Centro Democrático

Juan Samy Merheg Marún - Conservador

Claudia Pérez Giraldo - Liberal

Paulino Riascos Riascos - ADA

John Jairo Roldan Avendaño - Liberal