Airbnb lanzó nuevo plan de experiencias con un convenio con Karol G en Medellín, los cupos son limitados: “Ven a visitarme en mi ciudad natal”

La plataforma de alquileres de corta duración Airbnb ha apostado fuerte por Latinoamérica y lo comentó en su más reciente anuncio global.

Medellín fue elegida como una de las primeras ciudades en el mundo para lanzar Airbnb Originals, una nueva categoría de experiencias exclusivas que conectan a los usuarios con celebridades de talla internacional.

Y quién mejor para representar a la capital paisa que su ícono más querido, Karol G, la superestrella del reguetón, será la anfitriona de una experiencia única en su ciudad natal.

La noticia fue confirmada por el propio Brian Chesky, cofundador y CEO de Airbnb, durante un evento de innovación realizado en Los Ángeles, Estados Unidos, donde presentó la renovada interfaz de la aplicación y las apuestas de la compañía para el futuro.

Allí reveló que el nuevo programa busca ofrecer a los usuarios momentos de cercanía emocional con figuras que admiran, combinando hospitalidad, entretenimiento y conexión humana.

La propuesta en Medellín lleva por nombre “Disfruta con Karol G en una azotea en Medellín” y promete ser una velada inolvidable. En la plataforma ya puede leerse una invitación directa de la artista:

“Ven a visitarme a mi ciudad natal y descubre uno de mis lugares favoritos del mundo. Bailaremos, nos reiremos y celebraremos las cosas lindas de la vida. Será una noche inolvidable, ¡te lo prometo!”.

Una noche con ‘La Bichota’ en la tierra del reguetón

Aunque aún no se ha revelado la fecha oficial del evento, Airbnb ha habilitado una sección donde los interesados pueden registrarse y postularse. El acceso será limitado y altamente curado: los usuarios deberán responder una pregunta sobre su vínculo con Karol G y pasar por un proceso de selección que incluye una revisión detallada de las respuestas antes de recibir una invitación formal.

La experiencia estará ambientada en una azotea de Medellín, ciudad que ha ganado notoriedad internacional como epicentro del reguetón y destino turístico emergente. No solo será una cita con la música, sino también con la identidad cultural de la artista antioqueña, quien en la descripción del evento deja ver su lado más personal:

“¡Hola! Desde que era una niña, mi papá me transmitió su amor por la música y encendió en mí una llama que me acompaña desde entonces. Lo que más me llena es poder alzar la voz por todas las mujeres latinas del mundo. Estoy muy emocionada de conocerlos a todos. ¡Las amo con todo mi corazón!”.

Airbnb Originals: lujo emocional y conexión auténtica

Airbnb quiere ir más allá del hospedaje con esta nueva categoría que mezcla el entretenimiento con experiencias humanas profundas. El objetivo es generar momentos memorables que solo pueden vivirse una vez, de la mano de personalidades como Karol G, que inspiran a millones de personas en el mundo.

Medellín, por su parte, se beneficia de esta alianza al consolidarse como una de las ciudades latinoamericanas más vibrantes del turismo cultural. La elección de la cantante paisa para inaugurar la primera experiencia Airbnb Originals en la región no es casual: su impacto global, sus raíces locales y su conexión con el público la convierten en la embajadora perfecta de este nuevo formato.

Una apuesta ambiciosa en medio de un mercado competitivo

El lanzamiento llega en un momento estratégico para la compañía. Según su más reciente informe financiero, Airbnb cerró el primer trimestre de 2025 con ingresos por 2.270 millones de dólares y una liquidez de 16.750 millones, pese a haber reportado una caída del 42% en su utilidad neta interanual. Para contrarrestar la desaceleración, la empresa está redoblando sus esfuerzos en productos diferenciados que fortalezcan la fidelización del usuario y refuercen su presencia en mercados clave.

Con esta alianza, Airbnb no solo presenta una nueva forma de viajar, sino que ofrece la posibilidad de bailar, reír y compartir una noche con Karol G, en la ciudad que vio nacer su sueño artístico. Para los fans de ‘La Bichota’, será mucho más que una experiencia: será un encuentro con el alma de Medellín, bajo el cielo de una azotea que promete convertirse en leyenda.