“La consecuencia directa de no aprobar la reforma a la salud es que se quiebran la mayoría de las EPS. Esto no es una amenaza”: Petro

Petro habló de quiebras de EPS - crédito Ovidio González/Presidencia

Desde China, a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió a las críticas que ha recibido Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, por sus recientes declaraciones sobre el estado financiero de las EPS y su correlación con el avance de la reforma a la salud.

Dijo que la quiebra de las EPS es una consecuencia de la no aprobación de la reforma. Hizo referencia a la incapacidad de estas entidades para dar trámite a sus obligaciones financieras.

“La consecuencia directa de no aprobar la reforma a la salud es que se quiebran la mayoría de las EPS. Esto no es una amenaza. Como aseguradoras financieras la inmensa mayoría de las EPS, ya no cumplen los requisitos de ley. Pero no es cierto que se quiebran los hospitales y clínicas, solo se debilitan los que son propiedad de los dueños de las EPS. Al contrario, la mayoría de hospitales y clínicas se fortalecen porque dejan de existir los intermediarios. Los recursos se les giran directamente, de acuerdo a sus servicios auditados”, señaló.

El presidente Petro hizo referencia a situación de EPS - crédito X