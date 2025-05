Exministro de Hacienda advirtió del déficit comercial y los riesgos diplomáticos, tras firma de acuerdo con China

El exministro aclaró que el acuerdo firmado con China el 14 de mayo no es un tratado formal ni un memorando vinculante, sino un "plan de cooperación" sin efectos inmediatos en comercio o inversión - crédito TikTok

El exministro de Hacienda y de Comercio, Industria y Turismo José Manuel Restrepo cuestionó recientemente la afirmación del presidente Gustavo Petro sobre el ingreso de Colombia a la denominada Ruta de la Seda impulsada por China. A

Aunque reconoció la importancia de estrechar lazos con el país asiático, advirtió sobre el grave déficit comercial que afecta actualmente a Colombia, que alcanza los 15.000 millones de dólares anuales.

“Las relaciones entre Colombia y China han existido de tiempo atrás y me parece positivo que hagamos todos los esfuerzos por seguir profundizándolas”, dijo Restrepo en un video difundido en sus redes sociales. No obstante, subrayó que la balanza comercial sigue siendo profundamente deficitaria para Colombia, y que ese desequilibrio no se corregirá automáticamente con la firma de acuerdos que no tienen efectos concretos.

“Hay que seguir incrementando una balanza comercial que todavía sigue siendo muy deficitaria en contra de Colombia, menos 15 mil millones de dólares”, puntualizó, enfatizando en que a esto se suma que la inversión extranjera directa proveniente de China es aún “muy parca”, con apenas 150 a 200 millones de dólares anuales adicionales.

Restrepo aclaró que, pese a las expectativas del Gobierno, el documento firmado entre Colombia y China no es un tratado ni un memorando de entendimiento vinculante, sino un plan de cooperación de carácter general. “No ha entrado a la ruta de la seda, ni tampoco firmó un memorando de entendimiento en el tema”, enfatizó, rechazando la narrativa oficial del Ejecutivo.

¿Qué se firmó realmente?

El miércoles 14 de mayo, Colombia y China suscribieron el llamado “Plan de Cooperación para la Iniciativa de la Franja y la Ruta”. Aunque algunos lo interpretaron como un paso hacia la incorporación formal del país a la Ruta de la Seda, Restrepo explicó que se trata más bien de un marco de cooperación no vinculante, sin implicaciones directas o inmediatas en comercio o inversión.

“Hoy no sabemos absolutamente nada de los términos de ese acuerdo... No tenemos idea alguna de cuál es el plan para motivar exportaciones de Colombia a China o atraer más inversión de China a Colombia”, advirtió el exministro, señalando además que el contenido del documento no ha sido divulgado con claridad.

Advertencia sobre las relaciones con Estados Unidos

Una de las mayores preocupaciones expresadas por Restrepo es el posible impacto negativo que este tipo de acuerdos podría tener en la relación comercial y diplomática con Estados Unidos, el principal socio de Colombia.

“Firmar ese acuerdo, ese memorando de entendimiento, así sea meramente intencional, puede tener un impacto negativo en las relaciones con el primer socio comercial y de inversión de Colombia, que son los Estados Unidos de América”, aseguró. Según el exministro, la relación con Estados Unidos representa una influencia siete veces mayor en comercio y más de veinte veces en inversión extranjera directa.

Además, recordó que Estados Unidos ha considerado históricamente su relación con China como un asunto de seguridad nacional, y que ello podría derivar en la imposición de aranceles adicionales a productos colombianos exportados al mercado estadounidense.

“No quisieran los colombianos, no quisieran las empresas colombianas, que se le aplicaran aranceles adicionales que nos hicieran perder competitividad (...) o que se afectara la inversión y con ello cientos de miles de empleos en nuestro país”, añadió.

Limitaciones estructurales del comercio con China

Más allá del documento firmado, Restrepo insistió en que los obstáculos para una relación comercial balanceada con China son profundos y estructurales. Señaló que la mayor parte de las exportaciones colombianas hacia China, cerca del 90%, son materias primas como petróleo y carbón. En contraste, productos de valor agregado como frutas, flores o manufacturas industriales no tienen una participación significativa en ese mercado.

“China es 15 veces más lejos que los Estados Unidos de América. Colombia no le exporta de manera significativa ni frutas ni flores ni productos de la industria ligera”, dijo. Mientras tanto, con Estados Unidos, las exportaciones sí incluyen bienes agroindustriales, industriales y servicios, beneficiando a pequeñas y medianas empresas.

En ese sentido, Restrepo concluyó que la clave para aprovechar cualquier acuerdo radica en una estrategia inteligente y una participación activa del sector empresarial. “Son las empresas las que exportan e invierten, no los gobiernos”, afirmó, advirtiendo que sin un plan claro, los beneficios reales del acuerdo serán mínimos.

Finalmente, el exministro hizo un llamado al presidente Petro para que evalúe cuidadosamente las implicaciones de este tipo de decisiones. “Puede hacer que no tenga ningún efecto, pero si llegara a tenerlo, la gran pregunta es: ¿quién responderá por los productores nacionales, por los empleos, por las relaciones ya construidas con Estados Unidos?”, cuestionó.

Aunque el Gobierno celebra el acuerdo con China como un hito, voces como la de Restrepo insisten en que una política comercial efectiva no se basa en gestos simbólicos, sino en resultados concretos para corregir desequilibrios estructurales como el déficit comercial, atraer inversión real y preservar alianzas estratégicas fundamentales para la economía del país.