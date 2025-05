Juicio a Álvaro Uribe: Mario Uribe, primo del expresidente, reconoció ser el enlace con el abogado Diego Cadena

El exsenador Mario Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe, confirmó que fue la conexión con el abogado Diego Cadena - crédito juicio Uribe

Este lunes 12 de mayo de 2025 se retomó el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado por los presuntos delitos de soborno a testigos, fraude procesal y soborno en actuación penal.

En esta ocasión, declaró Mario Uribe Escobar, primo del exmandatario colombiano (2002-2010), y condenado a prisión por la Corte Suprema de Justicia por concierto para promover grupos armados al margen de la ley.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El exsenador aseguró en el Juzgado 44 de Conocimiento de Bogotá que en 2017 conoció al abogado Diego Cadena, investigado por la justicia por estos mismos hechos. Uribe Escobar precisó que el encuentro se dio en un centro comercial al norte de Bogotá.

Mario Uribe Escobar, primo del exmandatario colombiano (2002-2010), declaró en el juicio de Álvaro Uribe - crédito @prensapaloq/X

El primo del líder natural del Centro Democrático le explicó al abogado Jaime Granados que las personas que los presentó fueron Hugo Ramírez y José Manuel Rodríguez . En ese primer encuentro, según lo dicho por Uribe Escobar en su declaración juramentada, el abogado Diego Cadena le manifestó que tenía información de sus clientes que “debía conocer el expresidente Álvaro Uribe”.

El exsenador aseguró que al día siguiente le notificó al expresidente Uribe lo sucedido, y que la respuesta de él fue la siguiente: “Tráigalo”.

Contó que después de presentarlos no estuvo en la reunión entre Uribe y Cadena, por que en ese momento se encontraba con Lina Moreno, esposa de Álvaro Uribe.

“Cuando ya vino la pregunta obligada ‘a ver doctor cuente’ en las primeras de cambio, inmediatamente me paré de la silla, me retiré (...) Estuve con Lina un rato, di una vuelta, recogí a Cadena y me vine al aeropuerto. Despaché al doctor Cadena a Bogotá y chao”, contó Uribe Escobar.

En su declaración juramentada comentó que los exparamilitares Carlos Enrique Vélez, alias Víctor y Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá, trataron de relacionarlo con una masacre de indígenas en Riosucio, Caldas, en el año 2003.

Pablo Hernán Sierra, exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia - crédito audiencia Uribe

Agregó que los dos exparamilitares mencionados también trataron de involucrar al expresidente Uribe y su hermano, Santiago Uribe.

Ante esto, la fiscal Marlene Orjuela objetó a lo que Mario Uribe Escobar respondió: “Fiscal aceptó su llamado y le voy a responder, muy amable, le voy a responder (...) es que el señor Iván Cepeda, aquí presente, recogió de ese monstruo, del asesino de Riosucio, Pablo Hernán Sierra García, alias Cacique Pipintá (...) recogió en la cárcel de Itagüí una versión de ese tipo, en la que decía que Mario Uribe, lo había instigado, había instigado ese delito”.

El exsenador señaló que por estos hechos, la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación preliminar, que, según explicó Uribe Escobar, se cerró con el paso del tiempo por falta de evidencia.

“El doctor Cepeda, que era por entonces miembro de la Cámara de Representantes, que se decía o todavía se dice defensor de derechos humanos, se fue allá, recogió una versión de ese bandido, la mandó en un disco compacto, dice la Corte, y a raíz de eso me abrieron una investigación preliminar a mí. Esa investigación, señora fiscal, porque no pudo prosperar, no podía prosperar, nada tengo que ver en eso, nunca tuve que ver en eso. Esa investigación fue archivada el 8 de agosto del año 2018″, contó Uribe Escobar.

Durante la diligencia, el primo del expresidente Álvaro Uribe le hizo un reclamo al abogado Jaime Granados, defensa del líder natural del Centro Democrático en este juicio por los presuntos delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal.

Álvaro Uribe y su abogado Jaime Granados, que es el encargado de presentar la teoría del caso por parte de la defensa - crédito Colprensa

“Usted adquirió conmigo un compromiso que todavía está pendiente, no volví a saber de su excelencia”, indicó Uribe Escobar.

La afirmación de Mario Uribe Escobar se realizó después de que él contara que lo convencieron de entregar una declaración en el caso del Álvaro Uribe.

El abogado penalista le pidió al exsenador contar a qué hacía referencia, pero este se negó.

“No lo quiero molestar, sus amigos saben, el doctor Álvaro sabe, que él le cuente”, aseveró Uribe Escobar.