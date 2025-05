Directora del documental “Mañana fue muy bonito” de Karol G contó detalles de su realización: “No todas las artistas lo harían”

'Mañana fue muy bonito' llegó al primer lugar de lo más visto en Netflix en 19 países, luego de su estreno el pasado 8 de mayo - crédito @karolg/Instagram

El documental Karol G: Mañana fue muy bonito se estrenó el pasado jueves 8 de mayo en Netflix y, en menos de 24 horas, se puso en la cima de lo más visto en 19 países.

Bajo la dirección de Cristina Costantini, la producción ofrece una mirada íntima y sin adornos a la vida de la Bichota, desde su infancia en Medellín, contando todo lo que rodeó su acenso hasta el primer plano de la música latinoamericana y mundial, gracias al éxito obtenido con su álbum Mañana será bonito y su consecuente gira, el Mañana será bonito World Tour.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La directora, reconocida por el éxito con los documentales Science Fair y Mucho Mucho Amor en el Festival de Cine de Sundance, habló con El Tiempo acerca de los retos de construir este retrato emocional de la artista, pues si por algo destacó entre los seguidores de la paisa, fue por mostrar sus lados más vulnerables.

Cristina Costantini recordó que fue por la reacción de su niñera que aceptó dirigir el documental de Karol G - crédito @xtinatini/Instagram

Costantini relató cómo fue invitada al proyecto poco después del lanzamiento del álbum de Karol G, y la decisión personal que implicó: con un bebé de menos de un año en casa, preguntó a su esposo si debía asumir la dirección. Como este no la conocía, le preguntaron a su niñera.

“Ella es mexicoamericana. Si la respuesta era sí, significaba que él tendría que asumir gran parte del cuidado del bebé mientras yo estaba de gira. Jasmine se derrumbó en ese momento y empezó a llorar de inmediato: “¡Tiene que hacerlo! Karol es la razón por la que tengo el cabello rojo. Me ayudó en el momento más difícil de mi vida. Significa todo para las latinas”, recordó.

Uno de los puntos más impactantes del documental es cómo aborda el acoso que Karol G vivió al inicio de su carrera, una experiencia común para muchas mujeres en la industria musical. Al respecto, Costantini optó por narrar esa parte mediante animaciones, buscando un enfoque visual que mantuviera el respeto y la distancia emocional justa.

Según dijo al medio citado, la decisión surgió desde su primera conversación con la cantante.

La cantante reveló en su documental que fue víctima de acoso sexual por parte de un mánager cuando era una adolescente - crédito @karolg/Instagram

“A todas nos ha pasado, tal vez no de forma tan explícita, o quizás incluso de forma más directa. Pero, Karol entendió que su verdad podía tener un gran impacto. Que si las mujeres sabían por lo que había pasado, tal vez se sentirían menos solas. Y también que está bien si te afecta, si es difícil”, comentó.

En ese sentido, no dudo en reconocer la valentía de la colombiana por mostrar esa clase de momentos al público. “Admiro muchísimo la confianza y vulnerabilidad de Karol al contar esto. No todas las artistas lo harían, y por eso no todas quieren hacer documentales. Es difícil mirarse a una misma, y ver todo lo que has vivido para llegar hasta donde estás”, expresó

La realizadora recalcó que desde su familia hasta su equipo de trabajo, el entorno de la Bichota está compuesto por personas que comparten sus valores. “Hay artistas pop que son muy difíciles y sus equipos también lo son, pero Karol ha construido un equipo que refleja quién es ella”, sostuvo. La cineasta destaca que la cantante no intentó “fabricar” su éxito, sino que aprendió que ser ella misma era suficiente para conectar con millones.

La directora del documental enfatizó que fue Karol G la que quería mostrar los lados más complejos de su vida como artista - crédito @karolg/Instagram

En términos de narrativa, el cierre del documental con la canción Ocean es “simbólico” en palabras de Costantini. Originalmente dedicada a Anuel AA tras su separación, Karol G resignificó el tema durante el Mañana será bonito World Tour, convirtiéndolo en una especie de pacto con sus seguidores. Vestida con un traje de novia blanco, la artista se “casa” simbólicamente con su público, transformando una historia personal de amor y dolor en una declaración de conexión y renacimiento.

Además de lo emocional y lo musical, Mañana fue muy bonito propone, en palabras de su directora, una reflexión sobre la posición de la mujer en la música y en la sociedad. De ahí que Costantini espera que la película abra más espacio para mujeres en el poder, pero con una forma distinta de ejercer ese poder.

“Karol ejerce un liderazgo muy femenino. Se rodea de mujeres trabajadoras, y siempre dice que las mujeres lo son. Eso es cierto”, aseguró.