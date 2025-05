Entre lágrimas, otra madre de los menores abusados en un jardín infantil dio su testimonio “Uno se siente culpable, a veces como madre no escucha a sus hijos”

Testimonios de madres sobre un caso de abuso sexual infantil ponen en el centro del debate las fallas en protección escolar - crédito Montaje Johan Largo/X

Las denuncias de abuso sexual cometidas por un docente en un jardín infantil han conmocionado a una comunidad en Colombia y puesto en evidencia posibles fallas sistémicas en la supervisión y protección de menores en instituciones educativas.

En una entrevista transmitida por Caracol Radio, Katerine, una mujer identificada como madre de una de las víctimas, explicó cómo descubrió los eventos que habrían ocurrido.

Su hija, de tan solo tres años, comenzó a cambiar de actitud poco después de que un nuevo docente, identificado como Frei, se integrara al jardín a inicios de este año.

“Mi hija llamaba: ‘Mamá, por favor, no me lleves al jardín’. La llevaba, pero luego tenía que quitármela del cuello porque no quería quedarse”, relató la madre con contundente dolor. Intuyendo algo fuera de lo común, Katerine incluso grabó un video donde se evidencia el temor de la niña al asistir al jardín.

La madre detalló que su hija empezó a mostrar comportamientos inusuales y episodios de miedo; fue entonces cuando otros padres comenzaron a organizarse para compartir información. Katerine recordó cómo su mundo “se vino abajo” al escuchar a su hija narrar lo ocurrido. “Mi hija dijo que el profesor Freddy la tocaba y la besaba”, afirmó entre lágrimas.

El caso desató interrogantes sobre el proceso de contratación del docente y el manejo del jardín infantil ante las primeras señales de alarma. Según explicaron las madres a Caracol Radio, el profesor ingresó con una supuesta recomendación de la coordinadora de la institución. Sin embargo, la hoja de vida del acusado está bajo investigación, debido a sospechas de irregularidades en su documentación.

Algunos padres señalaron que, cuando intentaron reportar comportamientos extraños en sus hijos, las autoridades del jardín infantil desestimaron las quejas, atribuyéndolas a “consentimientos” o caprichos de los niños: “Ella se me colgaba en el cuello y me decía que no quería ir al jardín”, afirmó la madre.

Durante las manifestaciones organizadas por un grupo de madres afectadas, se denunció que ni el jardín ni el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ofrecieron apoyo psicológico o médico inmediato a los menores y sus familias. “Uno se siente culpable, uno a veces como madre no escucha a sus hijos. Yo digo, ¿por qué no escuché?”, afirmó la madre de la menor.

Katerine expresó que su mayor preocupación ahora es la recuperación emocional de su hija, quien siente miedo incluso al ver fotografías del sospechoso. “Mi hija lo vio en una foto y gritó: ‘No, el profe no’”, señaló una devastada Katerine.

El caso no solo evidenció fallos en la respuesta institucional, sino también el desamparo que viven madres trabajadoras al depositar la confianza en centros infantiles.

Como lo describe Caracol Radio, la mayoría de las familias involucradas están encabezadas por mujeres que deben dejar a sus hijos desde temprano en la mañana hasta la tarde, mientras cumplen largas jornadas laborales.

La reacción del resto de la sociedad ha sido de solidaridad con las familias afectadas y de indignación hacia el sistema educativo y de justicia.

Mientras avanzan las pesquisas, las madres dejan claro su desconfianza hacia las instituciones que deberían velar por el bienestar infantil.

Katerine manifestó no estar dispuesta a enviar a su hija a ningún otro jardín, a pesar de que las autoridades han ofrecido alternativas como solución provisional. “Prefiero andar con mi hija para arriba y abajo, llueva o haga sol, pero no la mando más a un jardín”, sentenció la madre con firmeza.

El desafortunado incidente subraya la urgencia de revisar tanto los procesos de selección de personal en instituciones educativas como los mecanismos de seguimiento y denuncia ante posibles casos de abuso. De acuerdo con Caracol Radio, aún no se han determinado medidas disciplinarias para quienes pudieron haber facilitado la permanencia del docente sospechoso dentro del jardín, a pesar de las advertencias tempranas de los padres.