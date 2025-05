Martha Hernández renunció de manera irrevocable a la dirección de Migración Colombia

Martha Hernández reemplazó a Fernando García en la dirección de Migración Colombia en septiembre de 2024 - crédito captura de pantalla @MigracionCol / X

Martha Hernández renunció a la dirección de Migración Colombia, cargo en el que estaba desde septiembre de 2024, cuando reemplazó a Carlos Fernando García.

Infobae Colombia conoció la carta de renuncia de Hernández, dirigida al presidente Gustavo Petro, en donde confirmó que su salida es de manera irrevocable.

“De manera atenta, me permito presentar ante usted mi renuncia irrevocable al encargo de Directora General código 0015, grado 25, de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, al cual fui designada mediante Decreto No. 1208 del 26 de septiembre de 2024, así como a mi cargo en propiedad como Subdirectora de Control Migratorio código 0040. grado 21, el cual he venido desempeñando desde el 8 de noviembre de 2022 hasta la fecha", se lee en la misiva.

Carta de renuncia de Martha Hernández a la dirección de Migración Colombia - crédito suministrada

Hernández agradeció al jefe de Estado por la oportunidad de dirigir Migración Colombia, que, según ella, asumió con todo el compromiso y responsabilidad.

“Quiero expresarle mi profundo agradecimiento por la oportunidad que se me concedió de liderar durante los últimos siete meses la Dirección General de Migración Colombia, un reto que asumí con total compromiso, responsabilidad y rigor, en respuesta a la confianza depositada en mí“, aseveró Martha Hernández en la misiva conocida por Infobae Colombia.

Y agrego: “Asimismo, valoro profundamente la maravillosa y enriquecedora experiencia que se me brindó al nombrarme como subdirectora de control migratorio, cargos en los que se lograron avances significativos para la entidad”.

Según ella, estos “logros reflejan un trabajo colectivo, liderado con el respaldo de los Dres. Carlos Fernando García Manosalva Rigoberto Niño y por supuesto del equipo técnico de la entidad, así como el apoyo Institucional recibido de su Gobierno, el cual agradezco profundamente”.

Finalmente, Martha Hernández precisó que presenta la renuncia con “respeto, gratitud y convicción de haber aportado significativamente al fortalecimiento de Migración Colombia y a los objetivos de su Gobierno”.

Los trabajadores responsabilizan al Gobierno por la falta de pago de una bonificación y advierten afectaciones en el servicio migratorio - crédito EFE

La renuncia de Martha Hernández se da en medio de las advertencias de los trabajadores de Migración Colombia, quienes a partir del viernes 9 de mayo implementarán una operación reglamento en todos los aeropuertos internacionales del país si el Gobierno nacional no cumple con el pago de una bonificación de 28.000 millones de pesos.

Esta medida podría generar demoras en los controles de ingreso y salida del territorio colombiano, por lo que se recomienda a los viajeros llegar con suficiente antelación.

En un comunicado emitido por Osemco, los trabajadores expresaron su descontento ante la falta de avances.

“Lamentamos profundamente que el Gobierno haya incumplido este compromiso. Nosotros suspendimos las protestas en diciembre con la esperanza de que se cumpliera el acuerdo, pero hoy estamos en estado de alerta”, señalaron.

Como parte de las acciones iniciales, los empleados han comenzado jornadas de protesta que incluyen empapelar las instalaciones de Migración Colombia en aeropuertos, centros facilitadores y puestos de control en todo el país.

El sindicato ha dejado claro que, aunque están dispuestos a dialogar, solo la firma y publicación del decreto que oficialice la bonificación, junto con decisiones concretas sobre el rediseño institucional, permitirán recuperar la confianza en las autoridades.

“Esta es una lucha justa. Pedimos comprensión a los ciudadanos y usuarios del servicio migratorio. No queremos afectar, pero tampoco podemos seguir siendo ignorados”, concluyó Osemco.

El sindicato exige la firma de un decreto oficial para restaurar la confianza, mientras prepara acciones por la ausencia de respuestas - crédito Colprensa

La operación reglamento, también conocida como “operación tortuga”, implica que los trabajadores cumplirán estrictamente con los procedimientos establecidos, lo que podría ralentizar los procesos migratorios.

Según Blu Radio, esta medida busca presionar al Gobierno para que cumpla con los compromisos adquiridos y resuelva la situación que afecta a 1.600 servidores públicos de la entidad.

El sindicato enfatizó que el incumplimiento del acuerdo no solo afecta a los trabajadores, sino también al funcionamiento general de Migración Colombia, una entidad clave para la gestión de los flujos migratorios en el país.

La falta de avances en el rediseño institucional también ha generado preocupación, ya que este proceso es considerado fundamental para mejorar la eficiencia y capacidad operativa de la organización.