“La espada de Bolívar con la que nos liberaron, ahora Petro la pretende usar para “cortarnos la cabeza”, la fuerte crítica de María Fernanda Cabal a Gustavo Petro

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, conmemoró el Día Internacional del Trabajo de manera simbólica al levantar nuevamente la espada de Simón Bolívar, un gesto cargado de contenido político e histórico.

La acción generó una fuerte reacción en las redes sociales, particularmente entre opositores, quienes señalaron que el acto evocaba las prácticas del difunto dictador venezolano Hugo Chávez.

Aunque ya han pasado algunos días, las críticas al respecto siguen llegando.

En ese sentido, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal compartió en sus redes sociales una intervención suya en el Congreso de la República en la que cuestiona al Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).

Y en el mensaje con el que acompañó el video aprovechó cuestiona al presidente de la República, Gustavo Petro, diciendo que “la espada de Bolívar con la que nos liberaron, ahora Petro la pretende usar para “cortarnos” la cabeza”.

Junto a su mensaje sobre la espada de Bolívar, la senadora Cabal compartió también un comunicado en el que expresó su preocupación por la presencia del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) en diversas regiones. En sus palabras, “Nosotros hemos visto que el Cric prácticamente monopoliza las comunicaciones del Cauca y ha extendido su presencia en otros territorios, no entendemos por qué si tiene suficiente tierra en el Cauca. Ahora entiendo que están en otros lugares”.

Además, la senadora Cabal cuestionó la exclusión de ciertos grupos indígenas en espacios de participación pública, señalando: “¿Por qué en una audiencia pública no se permite la presencia de cabildos independientes que no quieren pertenecer al CRIC? Yo conozco organizaciones indígenas que tienen proyectos productivos fantásticos de café, de trucha, pero que no quieren seguir bajo la égida del CRIC, que sienten que es una dictadura”.

La senadora Cabal también expresó su rechazo hacia lo que considera una contradicción en el uso del concepto de liberación en la actualidad, cuestionando cómo se aplica de manera inversa a lo que Bolívar representó repitiendo la misma frase de su publicación.

“Yo quisiera esa nueva forma de liberación. Ahora que a ustedes les gusta tanto a los progre, la palabra liberación, pero que la aplican al revés, la espada de Bolívar que nos liberó ahora nos va a cortar la cabeza todos los que pensamos diferente a Petro y al Congreso. Hagámoslo. Construyamos esa identidad de organizaciones indígenas”, comentó Cabal en su intervención en el Congreso de la República.

La senadora concluyó su intervención destacando su apoyo a diversos proyectos en la región de la Costa Caribe, subrayando la importancia de escuchar las necesidades de las comunidades. En sus palabras, expresó: “Yo he apoyado algunas allá y en la Costa Caribe, trabajo interesantísimo para que nos digan sus necesidades, a modo propio y eso nos serviría para tener muchos más coincidencias y no diferencias”.

Y es que, la acción de Gustavo Petro, que tuvo lugar el jueves 1 de mayo de 2025, fue interpretada por múltiples sectores como una reedición de lo ocurrido durante su posesión presidencial en agosto de 2022, pero esta vez con una clara intensificación del gesto: el mandatario empuñó la espada con guantes blancos, en un acto que recordó inevitablemente al expresidente Hugo Chávez, que hace 15 años utilizó este mismo objeto como herramienta de retórica política y emblema ideológico en varios de sus discursos.