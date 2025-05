Armada rescató a tripulantes de una lancha tras un asalto pirata en Buenaventura: les robaron víveres y gasolina

La operación, que duró 12 horas, concluyó con la localización de la embarcación entre Juanchaco y La Barra, en el municipio de Buenaventura - crédito red social Facebook

Tras horas de incertidumbre, las autoridades confirmaron la ubicación de los tripulantes de la embarcación La Hermandad, quienes habían sido reportados como desaparecidos mientras navegaban entre Buenaventura y el corregimiento de Yurumanguí, en el departamento del Valle del Cauca.

Aunque las nueve personas a bordo fueron encontradas con vida, informaron haber sido víctimas de un asalto en el que les despojaron de todas sus pertenencias, incluidos víveres, remesas y otros artículos que transportaban.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según reportó la Armada Nacional de Colombia, el rescate se produjo tras un operativo de búsqueda que se extendió por 12 horas.

Medios regionales detallaron que la embarcación había partido desde el sector de La Palera (Puente del Piñal) alrededor de las 4:00 a. m. del sábado 3 de mayo.

Desde entonces, no se tuvo información sobre su paradero, lo que generó alarma entre las comunidades rurales de Buenaventura, que dependen de este tipo de transporte para abastecerse de productos básicos y mantener la conexión con otras áreas.

Hombres de la Armada Nacional lograron rescatar a los ocupantes de la lancha hundida en aguas del Pacífico - crédito Armada Nacional

La desaparición de La Hermandad, conocida por su función de transporte de pasajeros y provisión de alimentos, puso en evidencia la vulnerabilidad de estas rutas fluviales frente a la inseguridad.

De acuerdo con la Armada Nacional, la alerta sobre la desaparición fue emitida por un ciudadano, lo que permitió activar los protocolos de emergencia. Sin embargo, la búsqueda enfrentó complicaciones debido a la falta de matrícula de la embarcación y la ausencia de un reporte oficial de zarpe, lo que dificultó su identificación.

Ante esta situación, se desplegaron dos Unidades de Reacción Rápida (URR) del cuerpo de Guardacostas de Buenaventura, que finalmente lograron localizar la lancha a la deriva entre Juanchaco y La Barra.

El personal militar verificó el estado de salud de los ocupantes, quienes presentaban signos de agotamiento, pero no lesiones graves.

Las nueve personas, con edades entre los 25 y 65 años, fueron trasladadas junto con la embarcación al muelle de Buenaventura, donde recibieron atención médica y apoyo logístico.

Según consignó el medio, las autoridades locales permanecen en alerta y se espera un pronunciamiento oficial para esclarecer los detalles del asalto y las circunstancias en las que ocurrió.

Los asaltos a lanchas en el Pacífico colombiano se han convertido en un fenómeno recurrente, especialmente en zonas como el Chocó, donde la falta de seguridad y la presencia de grupos criminales han generado un clima de temor para los habitantes y turistas que dependen de estas embarcaciones para su transporte diario.

A finales del 2024, un grupo de pasajeros que se desplazaba en una lancha hacia el municipio de Pizarro, en el Bajo Baudó, Chocó, fue víctima de un violento asalto a mano armada en aguas de Bocas de San Juan, Buenaventura.

Miembros del Cuerpo de Guardacostas de la Armada Nacional durante el rescate de los pasajeros de una lancha asaltada en Bocas de San Juan, Buenaventura, en la que cinco personas armadas despojaron a los ocupantes de sus pertenencias y los obligaron a lanzarse al mar - crédito Armada Nacional

Según informó El País Cali, los delincuentes eran cinco personas, cuatro hombres portando armas de fuego y una mujer armada con una navaja.

Los asaltantes intimidaron a los pasajeros, despojándolos de sus pertenencias, y luego los obligaron a lanzarse al mar. El propietario de la lancha, que contaba con un sistema de seguridad GPS, se vio obligado a revelar la ubicación del dispositivo a los asaltantes para proteger su vida.

Sin embargo, tras obtener la información, los delincuentes también arrojaron el GPS al agua.

Los pasajeros permanecieron en el agua durante al menos cinco horas antes de ser rescatados por el Cuerpo de Guardacostas de la Armada Nacional.

Los asaltos a embarcaciones en el Pacífico colombiano, especialmente en el Chocó, se han convertido en una problemática recurrente, afectando tanto a las empresas de transporte como a las comunidades - crédito archivo referencial EFE

Este asalto no es un hecho aislado en la región, ya que la embarcación pertenece a la agencia Transporte Flórez Restrepo, que ha sufrido tres robos similares desde 2019.

Teresa Flórez Restrepo, hermana del propietario de la empresa, expresó su preocupación por la creciente inseguridad en la región y la falta de respuesta de las Fuerzas Militares.

“El mensaje es muy claro: está complicado el Pacífico, no hay seguridad, la gente no puede ir, el turista no puede ir... y las Fuerzas Militares no están atentas a nada”, destacó.