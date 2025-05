María Fernanda Cabal lanzó irónico comentario tras encuentro entre Francia Márquez y Armando Benedetti: “Y la dignidad...”

El encuentro entre Armando Benedetti y Francia Márquez provocó comentarios en redes por parte de la senadora María Fernanda Cabal - crédito Cristian Bayona/Colprensa - @AABenedetti/X

En medio de un clima político cargado de tensiones dentro del Ejecutivo, el encuentro entre la vicepresidenta Francia Márquez y el ministro del Interior, Armando Benedetti, generó una oleada de reacciones tanto en círculos oficiales como entre los sectores de oposición.

Esta fue la primera reunión formal entre ambos desde los hechos ocurridos el 4 de febrero durante el Consejo de Ministros, cuando Márquez cuestionó públicamente la presencia de Benedetti en el gabinete del presidente Gustavo Petro; por lo que el nuevo acercamiento no pasó desapercibido, y una de las voces más críticas fue la de la senadora María Fernanda Cabal, que utilizó sus redes sociales para expresar, de manera irónica, su opinión sobre el reencuentro.

La reunión tuvo lugar el lunes 5 de mayo, en las instalaciones de la Vicepresidencia de la República. Aunque se trató de un acto de carácter institucional, la atención se centró en el simbolismo del momento, dado el historial de diferencias entre Márquez y Benedetti. Durante la sesión, ambos funcionarios abordaron temas de la agenda gubernamental, sin embargo, el trasfondo político fue inevitablemente el foco principal de observadores y críticos.

El reencuentro entre Francia Márquez y Armando Benedetti generó expectativa política, pues ambos se vieron nuevamente tras fuertes tensiones - crédito Joel González/Presidencia - Andrés Castilla/Vicepresidencia

La historia de este distanciamiento comenzó durante el primer Consejo de Ministros transmitido públicamente el 4 de febrero de 2025. En aquella ocasión, Francia Márquez tomó la palabra y expresó abiertamente su inconformidad con el ingreso de Benedetti al equipo presidencial, pues en ese momento estaba estrenando su cargo como jefe de Despacho Presidencial.

La intervención de Márquez fue directa, con un mensaje dirigido al presidente Petro: “Presidente, usted sabe que con el aprecio que le tengo le digo de frente las cosas que no me parecen en este Gobierno (...) no me parecen las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle que me respete. Y no me parece, y respeto a [Armando] Benedetti, pero no comparto su decisión de traer a este Gobierno a esas personas que sabemos, tienen gran parte de responsabilidad con lo que está pasando”.

El pronunciamiento de Márquez desencadenó una ola de reacciones dentro del gabinete. Una de las más contundentes vino de Susana Muhamad, exministra de Ambiente, que, también en ese espacio, expresó su disposición a renunciar como señal de rechazo a la presencia de Benedetti.

El primer Consejo de Ministros transmitido en vivo evidenció el rompimiento entre Francia Márquez y Armando Benedetti - crédito Ovidio González/Presidencia

Tras ese episodio, no se registraron encuentros públicos entre Márquez y Benedetti hasta el reciente del 5 de mayo, cuando ya el ex jefe de gabinete ocupa el cargo de ministro del Interior. El nuevo acercamiento fue interpretado por varios sectores como un intento de recomposición dentro del Ejecutivo, sin embargo, para la oposición, y en especial para la senadora María Fernanda Cabal, este momento fue motivo de crítica.

Cabal, miembro del partido Centro Democrático, reaccionó a través de su cuenta en la red social X, haciendo uso de una de las frases más emblemáticas de Francia Márquez para poner en duda la coherencia de sus acciones frente al Gobierno.

“Y la dignidad no se les hizo costumbre…”, escribió la congresista, acompañando el mensaje con una fotografía del encuentro entre Márquez y Benedetti.

La fotografía de Francia Márquez y Armando Benedetti juntos en la Vicepresidencia fue acompañada por una frase irónica de María Fernanda Cabal, que reavivó las críticas - crédito @MariaFdaCabal/X

El comentario fue interpretado como una burla directa hacia la vicepresidenta, que ha utilizado repetidamente la consigna “hasta que la dignidad se haga costumbre” como parte de su discurso político.

La publicación de Cabal generó todo tipo de respuestas en redes sociales. Mientras algunos usuarios replicaron el mensaje, otros lo cuestionaron por considerar que no aportaba al debate político, sino que apelaba a la ironía en un contexto delicado.

Desde sectores oficialistas, no se han emitido declaraciones directas sobre la publicación, aunque algunas figuras cercanas al Gobierno han señalado que el Ejecutivo tiene el deber de superar las diferencias personales para garantizar el cumplimiento de su agenda.