Beéle decepcionó a más de uno en su show en vivo, hasta Yandel lo criticó

El cantante colombiano Brandon de Jesús López Orozco, más conocido como Beéle, ha generado una intensa polémica tras su reciente presentación en Nueva Jersey, Estados Unidos. Según se puede apreciar en un video ampliamente difundido en TikTok, el artista, conocido por éxitos como Barranquilla bajo cero y Morena, fue captado en el escenario con movimientos erráticos, dificultades para vocalizar y una evidente falta de coordinación.

Estas imágenes desataron una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales sobre su estado durante el concierto y también dieron pie a una discusión sobre la calidad de personas que se están convirtiendo en los ídolos de las nuevas generaciones.

Los internautas no dudaron en reaccionar a los videos y algunos sugirieron que el comportamiento de Beéle podría deberse al consumo de alcohol o sustancias psicoactivas, mientras que otros apuntaron a posibles problemas técnicos, como fallas en el uso del autotune, que es muy común en los artistas actuales.

Las críticas no tardaron en multiplicarse, y muchos de los asistentes expresaron su descontento con el desempeño del cantante, cuestionando su profesionalismo y respeto hacia el público, pues pagaron una boleta para verlo cantar, pero esto nunca ocurrió.

El hecho también provocó reacciones de figuras reconocidas en la industria musical, como Yandel, uno de los exponentes más destacados del género urbano, que se pronunció al respecto en declaraciones recogidas en medio de una entrevista, en la que el artista expresó: “Uno tiene que tener un respeto al público y uno tiene que llegar a esa tarima lo más limpio posible, tú sabes, para estar consciente de todo lo que estás haciendo”.

Cabe mencionar que Yandel ha trabajado con Beéle en el estudio, por lo que aprovechó para destacar el talento vocal del colombiano, pero no dejó de especular sobre lo ocurrido en esta ocasión que se viralizó rápidamente en las redes sociales, pues indicó que el colombiano: “Estaba bien borracho, estaba volado. No hay otra, no hay otra”.

Además, mencionó que el cantante podría estar atravesando un momento personal complicado o celebrando algo, lo que podría haber influido en su comportamiento: “A lo mejor él estaba despechado, no sé, está pasando por algo, no sé, algo tuvo que haber pasado”, puntualizó el puertorriqueño.

Las críticas de los internautas también fueron contundentes. Entre los comentarios más destacados sobre el clip en el que Yandel menciona al barranquillero se encuentran frases como: “Béele no respeta ni a su familia, va a respetar al público, pero nosotros tenemos la culpa por darle fama a quien no se la merece” y “Béele es el claro ejemplo de alguien que no sabe qué hacer con tanta fama. Lamentablemente, él mismo se llevará a su hoyo. Puede estar en su prime, pero si en los conciertos hace eso, nadie lo querrá ir a ver”.

El episodio puso sobre la mesa un intenso debate sobre la responsabilidad de los artistas hacia su público y el impacto que los comportamientos en el escenario pueden tener en sus carreras, pues desde ya muchos afirman que es el comienzo del final de la historia del artista, en dado caso de que no cambie sus acciones en los conciertos.

En medio de toda la polémica generada, el video continúa circulando en redes sociales, acumulando millones de vistas y generando opiniones divididas sobre el futuro de Beéle en la industria musical: “Que Yandel me diga que estaba borracho y deba respetar a mi público, me retiro, dejo de cantar. Yandel tiene una experiencia muy grande, en sus conciertos se nota la calidad de un artista de verdad”, expresó otro internauta.