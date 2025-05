Las tensiones entre Donald Trump y Petro podrían poner en riesgo la construcción de la segunda línea del metro de Bogotá: esto se sabe

El metro de Bogotá podría estar en peligro por culpa de Petro - rédito Juan Diego Cano/Presidencia, Visa Americana usembassymex/Instagram y Leah Millis/Reuters

La construcción de la segunda línea del metro de Bogotá, un proyecto clave para la movilidad de la capital colombiana, enfrenta incertidumbres debido a posibles cambios en el apoyo financiero de Estados Unidos al Banco Interamericano de Desarrollo (Bid).

La entidad aprobó un crédito superior a los 400 millones de dólares para esta obra, pero declaraciones recientes de Mauricio Claver-Carone expresidente de la entidad y enviado especial del gobierno de Donald Trump para América Latina, generaron preocupación sobre el futuro de esta financiación.

Durante una conferencia en la universidad Dade College, Claver-Carone señaló que la administración Trump estaba revisando los créditos aprobados por el Bid, cuestionando, específicamente, el apoyo a proyectos como el metro de Bogotá, en el que participan empresas chinas.

Es importante mencionar que, el Bid, principal financiador de la segunda línea del metro, cuenta con Estados Unidos como su mayor accionista entre los países no prestatarios, con un 30% de los votos en la Asamblea de Gobernadores y el directorio Ejecutivo.

Desde la perspectiva de los expertos, la financiación del proyecto podría estar en riesgo. José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional, en entrevista con Semana sugirió que el Distrito debería explorar fuentes alternativas de financiación en caso de que surjan imprevistos. Rojas también advirtió que las relaciones entre el gobierno de Gustavo Petro y la administración estadounidense podrían influir en el desarrollo del proyecto.

En contraposición, Darío Hidalgo, profesor de la Universidad Javeriana y especialista en movilidad, afirmó la obra no debería verse afectado, porque los recursos para la obra ya están asegurados no solo por el Bid, también por el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Mundial. Hidalgo explicó que los países miembros del Bid no tienen la capacidad de vetar proyectos ya aprobados, incluso si involucran a empresas chinas.

“En general, los países no tienen la capacidad de vetar proyectos relacionados con la financiación del Bid, especialmente cuando se trata de iniciativas ya aprobadas, a las cuales cualquier país miembro puede acceder, incluso si cuentan con financiamiento del Banco de Desarrollo”, dijo en entrevista con el mismo medio.

A pesar de estas garantías, las tensiones entre Estados Unidos y China han influido en el proceso de licitación del proyecto. La entidad descalificó a dos de los cuatro proponentes chinos en 2024 debido a conflictos de interés. Las firmas APCA 1 y APCA 2, ambas vinculadas a la empresa China Communications Construction Company Limited (CCCC), fueron eliminadas del proceso por beneficiarse mutuamente, lo que violaba el Manual de Adquisiciones del Bid. Actualmente, solo quedan dos empresas en la disputa por el contrato: una china y otra española.

Al respecto, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, aseguró que el apoyo financiero del Bid sigue en firme y que otras entidades bancarias, como la CAF, también están comprometidas con el proyecto.

Desde la Empresa Metro de Bogotá (EMB) y la Secretaría de Movilidad, se ha evitado especular sobre el impacto de las decisiones de Estados Unidos en la financiación del metro. Sin embargo, el Bid y la EMB han dejado claro que cualquier cambio en las reglas de operación del banco podría afectar la obra, ya que las condiciones de financiación están sujetas a las normativas de la organización financiera.

En definitiva, la estabilidad de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia será crucial para garantizar el avance del proyecto. Aunque Estados Unidos podría dejar de ser un país aportante al Bid en el futuro, otros 48 países miembros, incluido China, tienen la capacidad de capitalizar el banco y mantener su operación financiera.

La decisión final sobre la licitación, prevista para finales de 2025, será determinante para el futuro del metro de Bogotá. Mientras tanto, la ciudad enfrenta el desafío de avanzar en este proyecto estratégico en medio de un panorama político y financiero incierto.