La Liendra fue recibido en carro de bomberos en el pueblo de su mamá y lo condecoraron: así reaccionó el público a su participación en ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Así fue el recibimiento de La Liendra en el pueblo donde vive su mamá - crédito @la_liendraa/Instagram

Mauricio Gómez, más en el mundo digital como La Liendra, volvió a su rutina fuera de cámaras tras su salida de La casa de los famosos Colombia, y lo hizo por la puerta grande.

No por haber ganado el reality, sino por el recibimiento que le prepararon en el pueblo en el que vive su mamá, pues lo que él pensaba que iba a ser solo una visita terminó siendo una grata sorpresa que lo dejó sin palabras.

A través de un video publicado en su perfil de Instagram, La Liendra mostró que llegó a su tierra, La Tebaida, Quindío, y lo subieron a un carro de bomberos para hacerle una caravana por el pueblo con motivo de festejar su paso por el reality del Canal RCN.

“¿Pueden creer que me vine a visitar a mi mamá al pueblo y el alcalde me recibió en carro de bomberos porque representamos La Tebaida en La casa de los famosos? Me tienen como un rey acá tirando picos“, empezó contando el creador de contenido.

Así recibieron a La Liendra en su pueblo por participar en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @la_liendraa/IG

La Liendra mostró que su mamá fue la organizadora de la idea, pero a la situación se unió el alcalde del pueblo, decidieron recibirlo con el carro de bomberos y toda una caravana que los siguió hasta la casa de su mamá.

Alrededor del carro había gente con letreros en los que le daban la bienvenida a Mauricio, lo felicitaban por su participación y le demostraban su cariño. Además, se aprecia que la comunidad estuvo corriendo detrás del vehículo para saludarlo, así como también varias personas salieron a sus balcones y ventanas a recibirlo y aplaudirlo.

La mamá de La Liendra dijo que estaba muy orgullosa de su hijo, que le gustaba lo que había visto en el programa de él y que esa era una sorpresa que le tenía preparada porque lo quería hacer sentir especial.

“Este es el honor que más grande que le pueden hacer a uno en el pueblo, que lo suban a uno así al carro de los bomberos, eso es como ganarse un Óscar en La Tebaida. Lo logré, madre, le dije que iba a triunfar y me subieron al carro de los bomberos. Paramos hasta las construcciones”, expresó La Liendra, mientras estaba montado en el carro.

La Liendra tuvo caravana de honor en su pueblo - crédito @la_liendraa/IG

El creador de contenido también fue condecorado por la Alcaldía y le dieron un honor con unas emotivas palabras en frente de la comunidad tebaidence.

“Poderle dar este reconocimiento a de mérito cívico, que se le reconoce por sus buenos conceptos y sus buenas transmisiones y el buen mensaje que tiene. Entonces, Mauricio, reciba este reconocimiento otorgado por parte de la administración municipal”, dicen algunas de las palabras que le dijo el alcalde de La Tebaida a Mauricio Gómez.

Por su parte, La Liendra dejó un mensaje en el que agradeció el gesto, las palabras que le dedicaron, el honor, la caravana, el recibimiento y el cariño que le demostraron.

“Así me recibieron en mi pueblo. Me condecoraron. Orgulloso de ser tebaidence”, escribió.

En las fotos también aparece la creadora de contenido y maquilladora Dani Duke, la cual acompañó a su pareja en todo el momento del recorrido, en la condecoración y en el encuentro familiar que tuvo. Además, en la publicación le puso un mensaje contundente.

“Mi héroe”, indicó la también modelo.

Dani Duke acompañó a La Liendra en la caravana que le hicieron en La Tebaida - crédito @la_liendraa/IG

La salida de La Liendra del reality se produjo luego de que Laura González lo dejara nominado, decisión que lo dejó expuesto a la eliminación. Antes de irse, él nominó a Camilo Trujillo, argumentando que también había mostrado intenciones de abandonar la competencia.

Aunque su paso por La casa de los famosos estuvo marcado por momentos emotivos y otros de tensión, el regreso de La Liendra al mundo digital promete una nueva etapa cargada de viajes, producción audiovisual y, sobre todo, el respaldo de una comunidad que, más allá del reality, sigue firme a su lado.