Estados Unidos vetó populares pasabocas colombianos: Departamento de Agricultura pidió no consumir De Todito, papas Margarita y El Golpe, entre otros productos

EE. UU. emite alerta de salud pública por papas fritas con chicharrón importadas desde Colombia - crédito Cilaymar

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), a través del Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS, por sus siglas en inglés), emitió un comunicado con una alerta de salud pública dirigida a los consumidores por la presencia en el país de papas fritas mixtas con chicharrón de cerdo importadas desde Colombia, específicamente algunas presentaciones de los populares snacks De Todito, Golpe, entre otras.

De acuerdo con la información compartida, el país no tiene autorización para exportar productos cárnicos a Estados Unidos y fueron encontrados cuando estaba realizando actividades de vigilancia de rutina en dos minoristas.

De Todito, marca emblemática de frituras colombianas perteneciente a PepsiCo Alimentos Colombia, bajo su línea Margarita, ha ganado amplia distribución tanto en el país como entre comunidades latinoamericanas en el extranjero. El producto combina distintos tipos como papas fritas, plátanos, doritos y chicharrón, y se ofrece en sabores tradicionales como natural, BBQ y limón.

Al no estar autorizados, estos productos no deberían encontrarse en el mercado norteamericano, según explicaron en el comunicado. La entidad aclaró que no se ha solicitado el retiro oficial de los productos, ya que ya no están disponibles para la venta, pero advierten que algunos podrían seguir almacenados en los hogares de consumidores.

Paquetes de papas colombianos tienen alerta sanitaria en Estados Unidos y fueron retirados del mercado - crédito X

“El FSIS emite esta alerta para asegurar que los consumidores sepan que estos productos no deben consumirse”, expresó la agencia federal en un comunicado oficial.

Según informó el FSIS, la alerta aplica a una variedad de snacks mixtos que contienen chicharrón de cerdo y que habrían sido importados entre agosto de 2024 y marzo de 2025. A continuación, los productos involucrados, independientemente de su fecha de fabricación:

Bolsas plásticas de 270 gramos con seis empaques individuales de 45 gramos de papas fritas mixtas “De Todito NATURAL” con “Chicharrón Americano Jacks”, “Margarita” y “Natu Chips”.

Bolsas de aluminio de 165 gramos con papas fritas mixtas “De Todito NATURAL” con “Chicharrón Americano Jacks”, “Margarita” y “Natu Chips”.

Bolsas plásticas de 270 gramos con seis empaques individuales de 45 gramos de papas “De Todito BBQ” con “Chicharrón Americano Jacks”, “Margarita” y “Natu Chips”.

Bolsas de aluminio de 165 gramos de “De Todito BBQ” con los mismos ingredientes.

Bolsas de aluminio de 165 gramos de “De Todito LIMÓN” con “Chicharrón Americano Jacks”, “Margarita”, “Tostitos” y “Natu Chips”.

Bolsas plásticas de 270 gramos con seis bolsas de 45 gramos de “De Todito LIMÓN” con “Chicharrón Americano Jacks”, “Margarita”, “Tostitos” y “Natu Chips”.

Bolsas de aluminio de 140 gramos de “Golpe Con Todo Sabor Limón” que incluyen “Rizadas”, “Plátanos” y “Chicharrón Fred”.

Una característica común de estos productos es que no presentan marcas de importación en sus empaques, lo que dificulta su rastreo conforme a las regulaciones estadounidenses. Los artículos fueron enviados inicialmente a distribuidores minoristas en Florida y Nueva York, pero el FSIS advierte que su comercialización pudo extenderse a otras partes del país.

Documento con la alerta sanitaria de Estados Unidos de productos colombianos - crédito USDA

Descubrimiento e implicaciones

La irregularidad fue detectada por el FSIS durante controles rutinarios en dos comercios minoristas, donde se identificó la presencia de productos cárnicos colombianos que no cuentan con aprobación para ser ingresados al mercado estadounidense.

Ante esta situación, la entidad recordó que Colombia no está habilitada para exportar carne o derivados cárnicos a Estados Unidos, por lo que cualquier producto con chicharrón procedente de ese país es considerado no autorizado y potencialmente riesgoso para el consumidor.

Aunque no se han reportado enfermedades asociadas al consumo de estos productos, las autoridades les piden a los consumidores a estar atentos. En caso de haber adquirido alguno de estos productos, deben evitar su consumo y optar por desecharlos o devolverlos al establecimiento donde fueron comprados.

Hasta el momento, la empresa responsable no ha emitido un pronunciamiento público sobre la advertencia ni sobre los procedimientos que tomará para responder a la situación.

El FSIS continúa su labor de inspección para prevenir que productos no autorizados lleguen a los consumidores, reiterando su compromiso con la seguridad alimentaria.