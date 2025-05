“Me retracto sobre las aseveraciones”: Pacho Santos ofreció disculpas públicas al Partido Mira y Ana Paola Agudelo

Francisco 'Pacho' Santos (Colprensa - Camila Díaz)

Francisco Santos Calderón, exvicepresidente de la República, publicó una retractación en su cuenta de X por declaraciones emitidas en abril de 2024 en contra del Partido Político MIRA y de la senadora Ana Paola Agudelo.

El mensaje tuvo lugar luego de una controversia generada por afirmaciones suyas relacionadas con la reforma pensional que fue aprobada en el Congreso el año pasado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Ana Paola Agudelo es senadora de la República por el Partido MIRA - crédito @AnaPaolaAgudelo/X

En su mensaje, Santos corrigió las expresiones emitidas anteriormente, en las que señalaba que la congresista y la colectividad a la que pertenece habrían afectado el patrimonio de los colombianos al apoyar la propuesta del Gobierno en materia de pensiones.

“Yo, FRANCISCO SANTOS CALDERON, por medio del presente escrito, me dirijo a ustedes de la manera más respetuosa, con el fin de RETRACTARME sobre las aseveraciones realizadas en el mes de abril del año 2024 a través de redes sociales contra la senadora ANA PAOLA AGUDELO GARCÍA y EL PARTIDO POLÍTICO MIRA, según la cual, sostuve que se expropió y robó el futuro de los colombianos al haber aprobado la reforma pensional presentada por el Gobierno Nacional”, expresó el exvicepresidente en su publicación.

El pronunciamiento de Santos se dio a conocer por medio de sus plataformas digitales, en cumplimiento de una rectificación pública en la que además aclaró el contenido de su mensaje original.

En el mismo comunicado, el exfuncionario reconoció que los hechos descritos por él en ese momento no corresponden con la realidad. “Ello, por cuanto no es cierto que hayan ‘robado’ y mucho menos ‘expropiado’ recurso alguno por parte de la senadora ni el Partido Político que representa”, indicó.

La declaración fue acompañada de un compromiso expreso para eliminar de sus redes sociales el trino publicado previamente, en el que se hicieron los señalamientos, y garantizar que el mensaje de retractación fuera difundido por los mismos canales digitales.

Asimismo, Francisco Santos ofreció disculpas tanto a la senadora Ana Paola Agudelo como a la colectividad MIRA por los posibles impactos que sus afirmaciones hayan tenido sobre su reputación.

“Presento, además, mi firme compromiso de eliminar dicha publicación, publicar la presente retractación por los mismos medios, e igualmente, expongo mis más sinceras disculpas a la senadora y al PARTIDO POLÍTICO MIRA por los inconvenientes y afectaciones que tal publicación haya podido causar en su buen nombre y honra”, añadió en el texto.

La reforma pensional, aprobada en 2024 por el Congreso, recibió el respaldo de varios partidos, entre ellos el MIRA. Tras su aprobación, diversos sectores políticos expresaron sus posturas a favor y en contra del nuevo sistema, lo que generó una amplia discusión pública, tanto en escenarios institucionales como en redes sociales.

El Partido MIRA, que ha tenido representación en el Congreso durante varias legislaturas, no se había pronunciado públicamente sobre el mensaje original del exvicepresidente. No obstante, tras la retractación, usuarios en plataformas digitales compartieron la publicación y comentaron sobre su alcance. Hasta el momento, la senadora Agudelo no ha emitido una respuesta a las disculpas de Santos.