Paola Rey contó la verdadera razón por la que decidió dejar de lado las escenas íntimas: “Estoy feliz como estoy”

La actriz confesó los motivos por los que tomó la decisión de no hacer escenas íntimas - crédito Canal RCN

Paola Rey es recordada por haber formado parte de importantes producciones, como La baby sister y Pasión de Gavilanes, además de convertirse en la ganadora de la temporada 2024 de Masterchef Celebrity.

La santandereana es considerada una de las mujeres más bellas de la farándula nacional; sin embargo, sus seguidores se han preguntado por qué en sus más recientes producciones no ha hecho escenas íntimas. En medio de una conversación con la periodista y presentadora Cristina Estupiñán para su pódcast Sinceramente Cris, Paola contó la verdad detrás de esta decisión.

La ganadora de ‘MasterChef Celebrity’ está casada con el actor Juan Carlos Vargas - crédito Canal RCN

Para muchos, la decisión estuvo fundamentada en parte por la convivencia con su pareja, que también forma parte del mundo del entretenimiento, pero la actriz contó más en detalle lo que verdaderamente ocurrió.

Al respecto, en lo que refiere al tema de fotografías y demás, prefirió dejarlo de lado por sus hijos.

“Siento que en este momento no, porque son muy chiquitos. Todo tiene su momento. Ya lo he hecho, ya lo hice, me lo disfruté. En este momento estoy en otro momento de mi vida y me lo estoy disfrutando un montón también. Entonces, no me hace falta ni me duele…”, explicó inicialmente.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad a que las cosas cambien en un futuro, pero “en este momento de la vida siento que estoy feliz como estoy y siento que hay cosas que tal vez los niños pueda que no entiendan. Entonces, para qué voy a exponerlos a una situación que tal vez no es tan agradable para ellos”.

Pero esto no fue lo único que expuso la actriz, pues aseguró que fue una decisión que ella misma tomó pensando en el bienestar de sus dos niños que todavía están en el colegio “soy mamá, hay momentos de momentos y creo que no”.

Una de las pocas escenas recientes de Paola Rey en la segunda temporada de 'Pasión de Gavilanes' - crédito Telemundo

Esto mismo llevó a que tomara la decisión de radicarse completamente en Colombia para evitar que los menores pasaran por diferentes ciudades o sintieran la ausencia de sus padres que son actores.

“Como que tuvieran sus amiguitos del colegio de siempre, que crecieran con sus amigos, que tuvieran un entorno familiar estable… Quedarnos en un solo lugar por ellos para que tengan una estabilidad emocional”, agregó la actriz.

Sobre los retos que ha tenido que asumir en su rol como madre, Paola Rey considera que no es un tema que haya sido complejo para ella; sin embargo, sí tuvo claro cuando se convirtió en madre que tenía un compromiso más grande “al ser mejor persona por ellos todos los días”.

Las dos razones por las que actriz no ha aceptado algunos papeles en televisión, debido a las escenas que debía hacer - crédito Canal RCN

“Uno enseña a través del ejemplo y yo no les puedo decir a ellos que hagan una cosa cuando de pronto ven en mi otra cosa… Siempre siento que lo más retador es eso, tratar de siempre mirarme a mi porque van a estar copiando mis actos. Han sido un espejo, agradezco eso porque han sido unos grandes maestros para mí y lo agradezco”, concluyó.

El reto que implicó ‘Masterchef Celebrity’

La actriz se llevó el trofeo de ser la mejor cocinera en el reality del Canal RCN, algo que implicó un reto enorme, pues hubo ocasiones en las que se preguntó cómo llegó a sacar preparaciones complejas después de que vio algunos capítulos.

Incluso, llegó a pensar que no sería capaz de alzarse con el premio, pues no tenía la preparación suficiente y dudó de ella misma.

“El reto gastronómico fue enorme, pasar de ser una principiante a descubrir que tenía una buena sazón y creatividad en la cocina. Pero más allá de eso, MasterChef fue un viaje de autoconocimiento. Solo cuando te enfrentas a desafíos como este, puedes realmente descubrir quién eres”, confesó inicialmente para Los Impresentables de Los 40 Colombia.