Omar Vásquez, de ‘La Corona TV’, salió en defensa de Karina García: “Ser una mujer libre es un acto de valentía”

Tras la eliminación de Lady Tabares, la semana 14 de La casa de los famosos Colombia ya está en marcha y tiene un nuevo líder de la semana, Emiro Navarro (su segunda vez en lo corrido de la temporada), y dos nominados: Camilo Trujillo por elección de Lady, y Altafulla por elección de Melissa Gate desde la semana anterior.

A la par, continúa el furor en redes sociales alrededor de Karina García, que protagoniza uno de los romances más sonados de esta segunda edición del formato de Canal RCN con el propio Altafulla.

Pese a que los televidentes no han tardado en captar las altas y bajas de dicha relación, la modelo sigue estando en el punto de mira por las revelaciones sobre su vida privada que se vienen ventilando tanto por parte de otros participantes como de ella misma.

Entre estas se incluye su relación pasada con Blessd, los señalamientos de Laura González de que propició la ruptura de su compromiso con su prometido, la anécdota que ventiló Emiro en la que, supuestamente, dejó plantado a un futbolista por irse con el reguetonero, o sus momentos de madrugada con Altafulla, en los que los televidentes acusan que hay algo más que caricias entre ellos.

Todo esto hizo que Karina despertase reacciones divididas en un considerable sector de los televidentes, que reprocharon sus actitudes mientras otros salieron en su defensa. Frente a este tema se pronunció Omar Vásquez, presentador de La Corona TV, programa de farándula y chismes de City TV.

El presentador salió en defensa de la modelo paisa y afirmó que la manera en que vive su sexualidad es juzgada de manera erronea por parte de los televidentes, apuntando al machismo.

“No está siendo juzgada por haber querido a dos hombres en un reality, tampoco por besar, sentir o conectar, Karina está siendo juzgada porque en un país donde la libertad femenina incómoda ella decidió ser dueña de su cuerpo deseos y de sus deseos frente a millones de espectadores”, comentó en un primer momento.

“¿Realmente nos escandaliza que una mujer viva su sexualidad en libertad? ¿O nos sigue escandalizando que lo haga sin permiso? (…) Mientras a ella la llaman fácil o prepago a los hombres involucrados se les prepara como ganadores como si su hombría se fortaleciera al pasar por su piel“, afirmó.

Vásquez incluso señaló que en vez de juzgar a Karina, lo que debería estar en juicio por parte de los televidentes es la manera en que se asumen esta clase de conductas en Colombia.

“Estamos frente a nuestras propias hipocresías culturales, esa misma cultura que le permite al hombre ser plural en sus amores y le exige a la mujer ser monógama en su deseo, esa cultura que convierte la libertad de una mujer en provocación insoportable. No es Karina quien debe estar en juicio, sino el país, el país que todavía no aprende a convivir con mujeres que no se arrepienten de su autonomía (…) Ser una mujer libre es un acto de valentía“, expuso el comunicador.

La editorial causó revuelo y provocó reacciones que prolongaron el debate. “En deseo femenino no es una falta moral y como mujeres somos dueñas de nuestras decisiones y nuestro cuerpo“, ”A mí no me incomoda su sexualidad, me incomodan las maneras, como una persona que podría dar un mejor ejemplo no tiene límites ni para tener sexo en un programa que tiene todo tipo de públicos“, ”Que lindo que por fin alguien decidió hablar con la verdad", ”Podrán decir lo que quieran, pero la imagen de Karina está por el piso y su valor como mujer y esposa quedó en cero“, fueron algunas de las respuestas más destacadas.