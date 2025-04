Enrique Gómez cuestionó insistencia de Petro con la “fracasada” política de Paz Total: “Vivimos en un mundo de ironías”

Enrique Gómez Martínez, una vez más, arremetió contra el presidente Gustavo Petro y calificó como fracaso la Paz Total - crédito Colprensa

Con un video publicado en sus redes sociales el martes 29 de abril de 2025, el excandidato presidencial y líder del partido Salvación Nacional Enrique Gómez Martínez cuestionó con dureza las decisiones tomadas por el presidente de la República, Gustavo Petro, en lo concerniente a su política de Paz Total. En especial, la reciente ampliación de ceses al fuego con grupos armados ilegales, como las disidencias de Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá Córdoba, jefe del Estado Mayor de Bloques y Frente (Embf).

A solo unos días de que Petro cumpla 33 meses en el poder, Gómez Martínez se despachó contra el jefe de Estado y calificó como un fracaso la implementación de esta iniciativa, que abrió mesas de negociación con diferentes organizaciones al margen de la ley. De hecho, la ampliación de los ceses al fuego y la medida de impunidad otorgada a miembros de organizaciones delictivas forman parte de un “intento desesperado por salvar la paz total”, que a su juicio está condenado al fracaso.

El presidente Gustavo Petro está en el centro de la polémica por el retroceso en materia de seguridad, según Enrique Gómez Martínez - crédito EFE

“Hoy vivimos en un mundo de ironías. Las acciones operacionales de la fuerza pública no están enfocadas en proteger a la ciudadanía colombiana. En lugar de eso, están dirigidas a proteger a “Calarcá” de “Mordisco” y a proteger al ELN de todos los demás grupos disidentes de las Farc que los están atacando. Una foto más. Quien hubiera dicho que el destino de la fuerza pública colombiana sería el de proteger bandidos y abrirle espacios al ELN y a Calarcá para que sigan conquistando zonas de narcotráfico, zonas para la extorsión y zonas para el reclutamiento de menores.”

Los motivos de Enrique Gómez Martínez para calificar como fracaso la política de Paz Total

Del mismo modo, Gómez añadió que las medidas adoptadas por el Gobierno nacional en este sentido, lejos de contribuir a la estabilidad del país, están favoreciendo la expansión de estos grupos criminales. Según él, la ampliación de los ceses al fuego únicamente contribuye a la expansión de las actividades ilícitas de estos grupos armados, que continúan ganando terreno en regiones estratégicas para el narcotráfico y la violencia; por lo que señaló a Petro de ser el culpable de lo que estaba sucediendo en materia de orden público en el territorio nacional.

“Este tipo de decisiones no hacen sino favorecer la expansión criminal de estos dos aliados del Gobierno de Gustavo Petro. Y claro, esto no va a llevarnos jamás a la Paz Total”, indicó Gómez, al tiempo que insistió en que la paz no puede lograrse bajo un enfoque que favorezca la impunidad de los criminales. Con ello, reiteró sus constantes señalamientos al jefe de Estado y fue enfático en encasillar como un fiasco todo en Gobierno en sí.

El excandidato del partido de Salvación Nacional se refirió a los retrocesos en la implementación de la política de Paz Total del Gobierno - crédito @Enrique_GomezM/X

Gustavo Petro aceptó que sí existe un plan pistola y anunció combatir a los grupos criminales que lo promueven

El pronunciamiento de uno de los políticos que hace parte de la corriente opositora se registró el mismo día en que Petro por fin reconoció la delicada situación de violencia en Colombia, con la aceptación de la existencia de un plan pistola implementado por el Clan del Golfo: otra de las estructuras criminales con las que quiso sentarse a negociar un posible sometimiento. Según el presidente, como respuesta a la caída de varios de sus líderes, ha optado por una estrategia sistemática de asesinatos, en su mayoría dirigida contra policías y militares.

En sus redes sociales, Petro señaló que el Clan del Golfo ha matado a 27 miembros de la fuerza pública bajo este plan, y lo calificó como un “asesinato sistemático de hijos del pueblo”.

“Es un asesinato sistemático de los hijos del pueblo. No vamos a retroceder, vamos a arreciar la ofensiva contra el Clan. No tienen escapatoria. O abandonan la actividad ilícita y se reciclan en el proceso de prosperidad de las regiones bajo la ley y la democracia, o se construye la alianza mundial para destruir al Clan del Golfo. Vamos a llegar hasta sus aliados en Dubái”, indicó el primer mandatario en la red social X, en su primer pronunciamiento en relación con la espiral de violencia que está atacando a la fuerza pública, al margen del que hizo para referirse, puntualmente, al atentado de las disidencias de las Farc contra el Ejército en Guaviare, que dejó siete muertos.

Gustavo Petro sobre ataques a policías y militares - crédito captura de pantalla X

Por último, además de denunciar la violencia ejercida por el Clan del Golfo, también mencionó que el Gobierno no permitirá que los miembros de este grupo continúen con sus actividades, y aseveró que se tomará acción en los niveles más altos, incluso más allá de las fronteras del país, para desmantelar la estructura del clan. “Estos son los hijos del pueblo, de la policía y del ejército, asesinados por el Clan del Golfo”, finalizó el primer mandatario.