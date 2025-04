La crisis migratoria del Darién será expuesta en Italia: “Cuántos quedaron metidos en la selva”

Entre 2023 y 2025 atravesaron más de 800.000 personas el Darién - crédito EFE

Aunque el Servicio Nacional de Migración de Panamá anunció que la reducción del paso de extranjeros por el Darién cayó en un 99%, puesto que durante marzo solo 194 individuos llegaron a su país desde Colombia por la frontera terrestre, los problemas en la zona siguen latentes.

Muestra de ello es que en una exposición en la Bienal de Arte de Venecia se escogió esta temática. Encabezada por Elizabeth González, directora del Museo del Canal de Panamá, afirmó que las obras presentadas son una muestra de que hay “extranjeros en todas partes”.

En diálogo con EFE, Sánchez indicó que le sorprendió cómo la “ruta de tránsito” se convirtió en el epicentro de una crisis global que se ha tenido que afrontar de manera contundente desde el Darién.

“Esta idea de que somos, entre comillas, puente del mundo, corazón del universo, me parecía un poco irónico en cuanto al reflejo de esta tragedia humana y esta crisis de personas que buscaban asilo o un futuro mejor, y que, por un lado, visibilizábamos tanto en el transporte comercial, pero el tránsito humano no estaba siendo visibilizado localmente”, indicó González a EFE.

Entre las obras expuestas está la de Cisco Merel, un mural de barro con surcos coloreados de amarillo y blanco sobre la superficie arcillosa. En el centro, una cuña blanca, que describe como “un triángulo ascendente que sugiere un posible camino hacia lo desconocido”, que es su forma de explicar el ingreso de los migrantes por la selva desde Colombia.

“Es como un camino donde converge toda la gente y todas las problemáticas que están pasando, el tema migratorio en el Darién”, declaró Merel al medio citado.

Al hablar de la creación de su obra, indicó que fue un camino largo en el que recolectó la tierra del Darién, con lo que buscaba representar el camino y los lugares que tuvieron que recorrer los migrantes, como si se tratará de un salto al vacío.

“Un poco la tierra representa esas grietas, esas cicatrices, la tierra como problemática, como lugar crítico de migración”.

Otra de las artistas de la exposición es Giana de Dier, que tiene familia que llegó a Panamá en condición de migrante, y presentó cinco collages sobre papel, con los que busca exponer un poco lo que pasa por la cabeza de alguien que va a radicarse lejos de su hogar de origen.

“La idea es poder recrear esta idea de qué está pasando por la mente de la persona que decide migrar, qué lleva consigo y qué no, pensando en los recuerdos, qué viaja con uno, qué no, cosas materiales que hay que dejar atrás y también tomando en cuenta ese proceso de asimilación cuando los migrantes llegan a Panamá y tienen que enfrentarse con una sociedad que no los recibe con brazos abiertos”.

Otro aspecto que ha llamado la atención de la exposición es el trabajo de Isabel de Obaldía, que buscó exponer el drama humano vivido por miles de migrantes, con cuerpos amputados que cuelgan de la vegetación, pensando en los casos de personas que no sobrevivieron a la travesía.

“Cuántos quedaron metidos en la selva, otros que no pueden atravesar, otros que tratan de todo. Quise hacer una experiencia inmersiva dentro de la selva y las figuras están atravesando el Darién, y por eso están los dibujos bastante grandes y las figuras están suspendidas en el tiempo y hay una banda sonora que va con el conjunto“, explicó Obaldía.

Por último, la artista indicó que no es posible exponer con claridad todos los problemas que ha provocado la crisis migratoria, por lo que en la muestra “se trata de imaginar por todo lo que pasan”.