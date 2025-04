Juicio Uribe: revelan audio de Carlos Enrique Vélez en el que Iván Cepeda ofrecía beneficios a cambio de testificar contra el expresidente

Revelaron audios de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor que dejan mal parado a Iván Cepeda- crédito @prensapaloq/X/audiencia Uribe

El 29 de abril de 2025, en la Sala 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, se reanudó el juicio contra el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno de testigos en 2018.

La Fiscalía General de la Nación comenzó interrogando a la investigadora adscrita al CTI del órgano de control, Carolina Vargas Villamil, que fue la responsable de elaborar los informes que recopilaron las conversaciones interceptadas a los abogados Diego Cadena Ramírez y Juan José Salazar.

Alias Víctor confirmó que Cepeda sí hizo ofrecimientos a varios miembros de grupos paramilitares - crédito Daniel Coronell/YouTube/Colprensa

En una de las llamadas se oye cómo Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, exintegrante del grupo Metro de las Autodefensas habló con Salazar sobre su testimonio en el caso Uribe. Además, confirmó que el senador de la República por el Pacto Histórico Iván Cepeda le ofreció a él y otros exparamilitares beneficios y protección a cambio de que testificaran en contra del expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago.

“Yo ya hice el video mío”, dijo alias Víctor con respecto a la declaración que se iba a enviar a la Corte Suprema. Asimismo, el exparamilitar, que en ese momento estaba retenido en la cárcel de Cómbita, Boyacá, aseveró que está intentando convencer a una persona clave.

“Él ya dijo ‘es verdad lo que dice Víctor’, o sea, pues yo, porque ese man (en referencia a Iván Cepeda) ha ido a buscarlo a Itagüí, a Pablo (Hernán Sierra), es decir, a Alberto”, sostuvo.

A su vez, mencionó que el legislador le explicó que en caso tal de aceptar su oferta, los beneficios serían otorgados por medio de uno organización sin ánimo de lucro (ONG por sus siglas en inglés).

“Hermano, lo que dicen de lo de Iván Cepeda es verdad. Lo de la ONG, eso es verdad. Le voy a decir por qué. Yo ahorita me acordé y pregúntele a Racu (Fauner Barahona, alias Racumín) cuando Pablo Hernán me pasó los papeles, le quería meter esa calumnia que le estaban metiendo al señor Uribe. Ahí fueron los beneficios (grosería). Cuando Iván Cepeda vino con una ONG a Alberto”.

En las conversaciones interceptadas alias Víctor habló sobre Cepeda y Uribe - crédito Carlos Ortega/EFE/audiencia Uribe

En los audios también se escucha como alias Víctor hace referencia a las conversaciones que tuvo con Pablo Hernán Sierra. “Cuando Alberto me mostró esos papeles, Iván Cepeda, de lo que se iba a pasar ahí, o sea que una ONG que le estaba colaborando en una (grosería) que iban a ayudar a esa mierda, ¿a qué parte era que iban a llevar Pablo Hernán Sierra?”.

Durante la conversación con Juan José Salazar, Vélez reveló que Sierra le mostró los documentos de la ONG vinculada a la propuesta de Cepeda antes de una reunión que iba a sostener con el senador en cárcel La Picota, en Bogotá.

“Él me mostró esos papeles (…) Esa ONG le iba a dar una protección ante la Corte. Busque bien ese pedazo, es que yo no me acuerdo bien”.

Declaraciones de Carolina Vargas

Carolina Vargas Villamil en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe - crédito @prensapaloq/X

La exanalista del CTI, Carolina Vargas, respondió varias preguntas del expresidente Uribe Vélez sobre los audios que analizó durante la investigación que realizó, la más importante: si escuchó a Diego Cadena pedirle a testigos mentir en favor suyo. “Doctora Carolina, muchas gracias. Con todo respeto, le voy a hacer dos preguntas. En las escuchas que tuvo oportunidad de realizar y analizar, ¿alguna vez escuchó al doctor Diego Cadena pedir a alguno de los interlocutores que mintiera o que guardara silencio?”, preguntó Uribe.

A lo que respondió: “No, no lo recuerdo. Le diría respetuosamente, para que no quede ambiguo, ¿no lo recuerda o simplemente no lo escuchó? No recuerdo haberlo escuchado. No”.